વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત 2027 પૂર્વે લોથલનું નેશનલ મેરીટાઇમ હેરિટેજ કોમ્પ્લેક્સ ગુજરાતને બનાવશે વૈશ્વિક પ્રવાસન અને રોકાણનું કેન્દ્ર
લોથલ ખાતે 400 એકરમાં ₹4500 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામી રહ્યું છે નેશનલ મેરીટાઇમ હેરિટેજ કોમ્પ્લેક્સ; પ્રથમ તબક્કો ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થવાની સંભાવના.
Published : November 28, 2026 at 10:08 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત જ્યારે જાન્યુઆરીમાં યોજાનાર 'વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2027'માં રોકાણકારો અને વૈશ્વિક પ્રતિનિધિઓને આવકારવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, ત્યારે લોથલ ખાતે નિર્માણાધીન નેશનલ મેરીટાઇમ હેરિટેજ કોમ્પ્લેક્સ (NMHC) પ્રવાસન, વારસો અને દરિયાઈ વિકાસમાં રાજ્યની મહત્વાકાંક્ષાઓના પ્રતીક તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. અમદાવાદ નજીક 400 એકરમાં ફેલાયેલો અને ₹4500 કરોડના ખર્ચે બની રહેલો આ પ્રોજેક્ટ ભારતના 5 હજાર વર્ષ જૂના દરિયાઈ વારસાની ઉજવણી કરી રહ્યું છે, આ સાથે જ હોસ્પિટાલિટી, મનોરંજન અને સંલગ્ન ક્ષેત્રોમાં રોકાણના નવા દ્વાર ખોલી રહ્યું છે. આ પ્રોજેક્ટનો પ્રથમ તબક્કો ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે.
ગુજરાત લાંબા સમયથી દેશ-વિદેશના પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યું છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના પ્રયાસોથી રાજ્યના પ્રવાસન ક્ષેત્રનો સતત વિકાસ થઈ રહ્યો છે, સુવ્યવસ્થિત કનેક્ટિવિટી ધરાવતા ગુજરાતમાં નવા પ્રોજેક્ટ્સ વિશ્વભરના મુલાકાતીઓને આકર્ષી રહ્યા છે. ભારતના સૌથી પ્રાચીન બંદરો તરીકે લોથલનું વિશેષ મહત્વ છે, NMHC તે પ્રાચીન વારસાને આધુનિક ગુજરાતના પોર્ટ-આધારિત વિકાસ સાથે જોડે છે, જે લોથલથી લઈને આજના આધુનિક બંદરો સુધીના 5 હજાર વર્ષના વેપારની ગાથા રજૂ કરે છે.
આ પ્રોજેક્ટ વિશ્વ સમક્ષ ભારતના દરિયાઈ વારસાને રજૂ કરશે, અને વૈશ્વિક પ્રવાસન નકશા પર એક નવા સ્થળ તરીકે ઉભરી આવશે. ભારત સરકારના 'સાગરમાલા કાર્યક્રમ' હેઠળ બંદરો, જહાજ અને જળમાર્ગ મંત્રાલય દ્વારા નિર્માણ પામી રહેલા આ કોમ્પ્લેક્સનો ઉદ્દેશ્ય અદ્યતન ટેકનોલોજીને 'એજ્યુટેઇનમેન્ટ' (શિક્ષણ સાથે મનોરંજન) સાથે જોડવાનો છે. આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા નાગરિકો અને પ્રવાસીઓને ભારતના ગૌરવશાળી દરિયાઈ અને નૌકાદળના ઇતિહાસથી પરિચિત કરાવવામાં આવશે.
આ કોમ્પ્લેક્સમાં 14 ગેલેરીઓ હશે, જે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના અગ્રણી નાવિકોથી લઈને આધુનિક ભારતીય નૌકાદળ અને કોસ્ટ ગાર્ડની વીરતા સુધીની ભારતની દરિયાઈ સફરનું વર્ણન કરશે. અહીં અંદાજે ₹ 200 કરોડના ખર્ચે 77 મીટર ઊંચું વિશ્વનું સૌથી ઊંચું લાઇટહાઉસ મ્યુઝિયમ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. હડપ્પન નગરના પુનઃનિર્માણના ભાગરૂપે, મુલાકાતીઓ માટે વિશ્વના સૌથી પ્રાચીન ડોકયાર્ડની પ્રતિકૃતિ પણ જીવંત કરવામાં આવી રહી છે.
NMHCમાં ચાર થીમ પાર્ક, એક અંડર વોટર ગેલેરી, ઇકો-રિસોર્ટ્સ, વોટર રાઇડ્સ અને મરીન રિક્રિએશન સેન્ટર્સ પણ હશે. આ તમામ સુવિધાઓ મળીને આ કોમ્પ્લેક્સને પ્રવાસીઓ માટે મોટું આકર્ષણ તેમજ હોસ્પિટાલિટી અને લેઝર ક્ષેત્રે ખાનગી રોકાણ માટે એક તૈયાર પ્લેટફોર્મ બનાવી રહ્યું છે.
આ ઉપરાંત, અહીં 'કોસ્ટલ સ્ટેટ પેવેલિયન્સ' (દરિયાકાંઠાના રાજ્યોના પેવેલિયન) ભારતના વિવિધ દરિયાકાંઠાના પ્રદેશોની સંસ્કૃતિ અને કલાનું પ્રદર્શન કરશે. કેન્દ્રીય કેબિનેટ દ્વારા મંજૂર કરાયેલો આ પ્રોજેક્ટ તબક્કાવાર પૂર્ણ કરવામાં આવશે. ફેઝ 1Aની કામગીરી ઝડપથી આગળ વધી રહી છે અને તેને ટૂંક સમયમાં મુલાકાતીઓ માટે ખુલ્લું મૂકવાનું આયોજન છે.
આ પ્રોજેક્ટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ ધ્યાન ખેંચ્યું છે. 35 MoUs કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, જ્ઞાનના આદાન-પ્રદાન અને મ્યુઝિયમ ક્યુરેશનની કુશળતા માટે NMHC અને વિવિધ દેશો (પોર્ટુગલ, વિયેતનામ, UAE, થાઇલેન્ડ, ઓમાન, દક્ષિણ કોરિયા, ઇટાલી, નેધરલેન્ડ્સ, ઇઝરાયેલ, જર્મની, ડેનમાર્ક, ન્યુઝીલેન્ડ, સિંગાપોર) વચ્ચે 13 MoUs સફળતાપૂર્વક કરવામાં આવ્યા છે, જે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ દ્વારા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવતા વૈશ્વિક સહયોગને દર્શાવે છે.
પ્રવાસન ઉપરાંત, આ પ્રોજેક્ટમાં એક 'મેરીટાઇમ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ' પણ હશે, જે દરિયાઈ ઉદ્યોગને ઊંડાણપૂર્વકનું સંશોધન અને અદ્યતન નિપુણતા પૂરી પાડવાનું સુનિશ્ચિત કરશે.
NMHC આસપાસના વિસ્તારોમાં હોસ્પિટાલિટી, રોજગાર અને સ્થાનિક ગૃહ ઉદ્યોગોમાં નવી તકો લાવશે. એક અંદાજ મુજબ, તે હજારો પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગારીનું સર્જન કરશે, જે આ પ્રદેશના સાર્વત્રિક વિકાસને ટેકો આપશે.
અમદાવાદથી 80 કિમી દૂર આવેલું NMHC ભારત અને વિદેશના પ્રવાસીઓ, સંશોધકો અને વિદ્યાર્થીઓ માટે વૈશ્વિક પ્રવાસન હોટસ્પોટ બનવા માટે સજ્જ છે. તે સંપૂર્ણપણે ઇકો-ફ્રેન્ડલી ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ પર ચાલતું ભારતનું પ્રથમ હેરિટેજ ટુરિઝમ સ્થળ પણ બનશે.
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