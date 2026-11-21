વડોદરાની 217 વર્ષ જૂની ઐતિહાસિક પરંપરા: દેવઉઠી એકાદશીએ નીકળ્યો ભગવાન વિઠ્ઠલનાથજીનો ભવ્ય વરઘોડો
વડોદરાની 216 વર્ષ જૂની ઐતિહાસિક વિરાસત અને આસ્થાના પ્રતીક સમાન ભગવાન વિઠ્ઠલનાથજીના વરઘોડાએ આ વર્ષે 217મું વર્ષ પૂર્ણ કર્યું.
Published : November 21, 2026 at 1:47 PM IST
વડોદરા: વડોદરા માત્ર સંસ્કારી નગરી તરીકે જ નહીં, પરંતુ પોતાની સદીઓ જૂની ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓ માટે પણ આગવી ઓળખ ધરાવે છે. શહેરની આવી જ એક વિશેષ પરંપરા એટલે દેવઉઠી એકાદશીના દિવસે નીકળતો ભગવાન વિઠ્ઠલનાથજીનો વરઘોડો. પેઢી દર પેઢી જળવાયેલી આ પરંપરાએ વધુ એક વર્ષ પૂર્ણ કર્યું છે. માંડવી પાસે આવેલા શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી મંદિરમાંથી આજે ભગવાનનો વરઘોડો નીકળતાં શહેરમાં ભક્તિમય માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
આ વરઘોડાની વિશેષતા એ છે કે તેની શરૂઆત રાજવી પરિવારના પૂજન-અર્ચન બાદ થાય છે. વર્ષોની પરંપરા મુજબ રાજવી પરિવાર દ્વારા ભગવાન વિઠ્ઠલનાથજીની પૂજા કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ભગવાનને પરંપરાગત રીતે પાલખીમાં બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા હતા અને ભક્તોની હાજરીમાં વરઘોડાનું પ્રસ્થાન થયું હતું.
216 વર્ષ જૂની પરંપરાનું 217મું વર્ષ
આ વરઘોડો માત્ર એક ધાર્મિક સરઘસ નથી, પરંતુ વડોદરાની ઐતિહાસિક વિરાસત અને પેઢીઓથી જળવાયેલી આસ્થાનું પ્રતીક છે. છેલ્લા 216 વર્ષથી દર વર્ષે દેવઉઠી એકાદશીના દિવસે ભગવાન વિઠ્ઠલનાથજીનો વરઘોડો નીકળતો આવ્યો છે. આ વર્ષે સતત 217મા વર્ષે પણ એ જ પરંપરાગત આન, બાન અને શાન સાથે વરઘોડો યોજાયો હતો.
સમય બદલાયો, પેઢીઓ બદલાઈ, પરંતુ ભગવાનના વરઘોડાની આ પરંપરા આજે પણ અવિરત જળવાઈ રહી છે. મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ભગવાનનાં દર્શન કરવા અને વરઘોડામાં જોડાવા પહોંચ્યા હતા. પાલખીમાં બિરાજમાન ભગવાન વિઠ્ઠલનાથજીનાં દર્શન સાથે ભક્તોએ આ ઐતિહાસિક પ્રસંગમાં ભાગ લીધો હતો.
શહેરના વિવિધ ઐતિહાસિક માર્ગો પરથી પસાર થયો વરઘોડો
મંદિરેથી નીકળેલો ભગવાન વિઠ્ઠલનાથજીનો વરઘોડો વડોદરાના પરંપરાગત માર્ગો પરથી પસાર થયો હતો. માંડવીથી એમ.જી. રોડ, લહેરીપુરા, ન્યાયમંદિર, પ્રતાપ ટોકીઝ, અમદાવાદી પોળ, રાવપુરા, કોઠી અને આરાધના ટોકીઝ થઈને વરઘોડો ગેનેશ્વર મહાદેવ મંદિર પહોંચવાનો કાર્યક્રમ હતો.
ત્યાં લગ્નની ધાર્મિક વિધિ સંપન્ન થયા બાદ બપોરે બે વાગ્યે વરઘોડો પરત નીકળવાનો હતો. પરત ફરતી વખતે નાગરવાડા, ઘીકાંટા રોડ, અમદાવાદી પોળ, જ્યુબિલીબાગ, પ્રતાપ ટોકીઝ અને ન્યાયમંદિર થઈને ભગવાન ફરી પોતાના નીજ મંદિરે પહોંચવાના હતા. આ રીતે શહેરના જૂના વિસ્તારો અને ઐતિહાસિક માર્ગો આ ધાર્મિક પરંપરાના સાક્ષી બન્યા હતા.
રાજકીય મતભેદ ભૂલી બંને પક્ષના આગેવાનો જોડાયા
આ વરઘોડામાં ધાર્મિક આસ્થા સાથે શહેરની રાજકીય એકતાનું દૃશ્ય પણ જોવા મળ્યું હતું. ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને પક્ષના આગેવાનો, શહેર પ્રમુખો, કોર્પોરેટરો સહિતના નેતાઓએ હાજરી આપી હતી. રાજકીય પક્ષો વચ્ચેના મતભેદો વચ્ચે પણ ભગવાન વિઠ્ઠલનાથજીના વરઘોડામાં બંને પક્ષના આગેવાનોની ઉપસ્થિતિએ આ પ્રસંગનું સામાજિક મહત્ત્વ દર્શાવ્યું હતું.
વડોદરામાં 217મા વર્ષે પણ નીકળેલો ભગવાન વિઠ્ઠલનાથજીનો વરઘોડો શહેરની ઐતિહાસિક ધાર્મિક પરંપરાનું જીવંત ઉદાહરણ બન્યો છે. રાજવી પરિવારના પૂજનથી શરૂ થતી આ પરંપરા આજે પણ એટલી જ શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહ સાથે જળવાઈ રહી છે. જૂના શહેરના માર્ગો પરથી પસાર થતી પાલખી, મોટી સંખ્યામાં જોડાયેલા ભક્તો અને બંને રાજકીય પક્ષોના આગેવાનોની હાજરીએ આ પ્રસંગને વિશેષ બનાવ્યો હતો.
વડોદરાની ઓળખ માત્ર આધુનિક વિકાસથી નહીં, પરંતુ આવી સદીઓ જૂની પરંપરાઓને જીવંત રાખતી સંસ્કૃતિથી પણ બને છે. વર્ષો વીતી રહ્યાં છે, પેઢીઓ બદલાઈ રહી છે, પરંતુ ભગવાન વિઠ્ઠલનાથજીના વરઘોડાની આ પરંપરા આજે પણ વડોદરાની સામૂહિક આસ્થાનો અવિભાજ્ય હિસ્સો બની રહી છે.
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