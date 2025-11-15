ETV Bharat / state

ડાકોરના ઠાકોર સદીઓથી કરી રહ્યા છે એક વચનનું પાલન, જાણો શું હતો એ પ્રસંગ ?

છોડરાયજીએ દ્વારકાથી ડાકોરમાં પધાર્યા બાદ એક વચન આપ્યું હતું. જે વચનનું સદીઓથી આજે પણ તેઓ પાલન કરી રહ્યા છે.

રાજા રણછોડરાયજી
રાજા રણછોડરાયજી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 15, 2025 at 3:52 PM IST

2 Min Read
ડાકોર, ખેડા: ડાકોરના ઠાકોર રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીએ દ્વારકાથી ડાકોરમાં પધાર્યા બાદ એક વચન આપ્યું હતું. જે વચનનું સદીઓથી આજે પણ તેઓ પાલન કરી રહ્યા છે.ત્યારે શું હતુ તે વચન અને કેવી રીતે રાજાધિરાજ રણછોડરાયજી કરી રહ્યા છે આ વચનનું પાલન, જાણીએ તેના વિશે..

યાત્રાધામ ડાકોરના રણછોડરાયજી મંદિરમાં વર્ષોથી ચાલી આવતી આ પરંપરાનું આજે પણ શ્રદ્ધાપૂર્વક પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. રણછોડરાયજી ડાકોરમાં પધાર્યા ત્યારે પહેલા તેઓ ભક્ત બોડાણાના ઘરે રોકાયા હતા. બાદમાં લક્ષ્મીજી મંદીરે ઠાકોરજી રોકાયા હતા.ત્યાર પછી નવું હાલ છે તે મંદિર બનતા તેઓ હાલના નવા મંદિરમાં આવીને બિરાજમાન થયા હતા.

રાજા રણછોડરાયજી (ETV Bharat Gujarat)

રાજાધિરાજ દર શુક્રવારે અને અગિયારસે લક્ષ્મીજીના મંદિરે જાય છે

ભગવાન રણછોડરાયજી નવા મંદિરમાં આવીને બિરાજમાન થયા હતા.ત્યારે તેમણે લક્ષ્મીજીને તે સમયે વચન આપ્યું હતું કે, દર શુક્રવારે અને અગિયારસે તેઓ લક્ષ્મીજીને મળશે.આ વચનની પરંપરા મુજબ હાલમાં પણ રાજા રણછોડરાયજી દર શુક્રવાર અને અગિયારસે વાજતે-ગાજતે સવારીમાં લક્ષ્મીજીના મંદિરે જાય છે. જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો પણ તેમની સાથે જોડાય છે અને લક્ષ્મી નારાયણના સાથે દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવે છે.

રાજા રણછોડરાયજી
રાજા રણછોડરાયજી (Etv Bharat Gujarat)

શુક્રવાર અને અગિયારસે ઉત્થાપન આરતી

શુક્રવાર અને અગિયારસે ઉત્થાપન આરતી બાદ સાંજે રાજાધિરાજ રણછોડરાયજી ભગવાનની ઢોલ-નગારા સાથે વાજતે-ગાજતે સવારી નીકળે છે. આ સવારી નિજ મંદિરથી નીકળી લક્ષ્મીજી મંદિરે પહોંચે છે. મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો સવારીમાં જોડાઈને લક્ષ્મીજી મંદિરમાં ઉમટે છે. લક્ષ્મીજી મંદિરે સવારી પહોંચતા રણછોડરાયજી લક્ષ્મીજીને મળે છે. લક્ષ્મી નારાયણની આરતી થાય છે. લક્ષ્મી નારાયણના સાથે દર્શન કરી ભાવિકો ધન્યતા અનુભવે છે. લક્ષ્મીજી મંદિરથી થોડા સમય બાદ રાજાધિરાજની સવારી નિજ મંદિર પરત ફરે છે.

''સૌથી પહેલા જ્યારે ડાકોરના ઠાકોર દ્વારિકાથી ડાકોર આવ્યા હતા ત્યારે પ્રથમ વખત બોડાણાના ઘરે અને બીજી વખત લક્ષ્મીજી મંદિરે રોકાયા હતા.ત્યાર બાદ આ મંદિર ગાયકવાડ સરકારે બનાવ્યું.ત્યાર પછી ઠાકોરજીનું અહી સ્થાપન થયુ.એ વખતે રણછોડજીએ લક્ષ્મીજીને એવું વચન આપ્યું હતુ કે દર શુક્રવાર અને અગિયારસ હું તમને મળવા આવીશ.જેથી દર શુક્રવાર અને અગિયારસે ઠાકોરજીનું બાળ સ્વરૂપ અહીંથી વાજતે ગાજતે લક્ષ્મીજી મંદિરે જાય છે.'લક્ષ્મી માતાને મળે છે અને ત્યાંથી પાછા આવે છે.દર્શન કરી ભાવિક ભક્તો ધન્યતા અનુભવે છે.લક્ષ્મી અને નારાયણ બંનેના દર્શન સાથે થાય છે.બહુ શ્રદ્ધાળુઓ આ અવસરનો લાભ લે છે.ખૂબ સુંદર રીતે આ પ્રસંગ કરવામાં આવે છે. વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા છે.' - માર્ગેશ ખંભોળજા,પૂજારી, રણછોડરાયજી મંદિર, ડાકોર

'અમે તો બહુ ધન્ય થયા, અમે અમદાવાદથી આવ્યા છીએ અને સરસ દર્શન થયા. ભગવાન રણછોડજી લક્ષ્મી માતાને મળવા આવે છે. એટલો બધો સરસ આનંદ થયો કે ના પૂછો વાત. લક્ષ્મી અને નારાયણ બંનેના સાથે દર્શન થયા એનો અમને ઘણો જ આનંદ થયો, અમને આરતીના દર્શન થયા જેનું ઘણું જ મહત્વ છે. - પ્રવિણાબેન, શ્રદ્ધાળુ

આજે ઉત્પન્ના એકાદશી, એકાદશી શક્તિ સ્વરૂપે જગદંબાએ મૂર નામના અસુરનો કર્યો હતો નાશ

