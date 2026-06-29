ભગવાન જગન્નાથની જળયાત્રા નીકળી, મોટી સંખ્યામાં ભક્તો જોડાયા; 16મીએ રથયાત્રા
16 જુલાઇએ ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળશે. આ પહેલા 8 કલાકે જગન્નાથજી મંદિર ખાતેથી ભગવાન જગન્નાથજીની જળયાત્રા યોજવામાં આવી હતી.
Published : June 29, 2026 at 9:50 AM IST|
Updated : June 29, 2026 at 10:19 AM IST
અમદાવાદ: 16 જુલાઇએ ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળશે. આ પહેલા 8 કલાકે જગન્નાથજી મંદિર ખાતેથી ભગવાન જગન્નાથજીની જળયાત્રા યોજવામાં આવી હતી. જળયાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો જોડાયા હતા. જળયાત્રાને પગલે સમગ્ર રૂટ પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવ્યો છે.
ભગવાન જગન્નાથજીની જળયાત્રા નીકળી
જળયાત્રા નિજમંદિરેથી પ્રસ્થાન કરી સાબરમતી નદીએ ભુદરના તટે પહોંચી હતી જ્યાં વૈદિક અને શાસ્ત્રોક્ત મંત્રોચ્ચાર સાથે પીતળના 108 કળશમાં નદીનું પવિત્ર નીર ભરવાની વિધિ સંપન્ન કરવામાં આવી હતી. 108 કળશથી જળાભિષેક અને ગજવેશ દર્શન બાદ ભગવાન 15 દિવસ મોસાળ સરસપુર જશે.
આજનો કાર્યક્રમ
- સવારે 08 કલાકે શોભાયાત્રાનો પ્રારંભ
- સવારે 08.30 કલાકે ગંગાપૂજન વિધિ
- સવારે 10:00 કલાકે મહાજલાભિષેક
- સવારે 11:00 કલાકે ગજવેશ દર્શન
- બપોરે 12:00 કલાકે મહાપ્રસાદ
108 કળશનો મહાભિષેક: જળયાત્રાના દિવસે સાબરમતી નદીના સોમનાથ ભુદરના આરેથી વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે 108 કળશમાં પવિત્ર જળ ભરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ જળથી મંદિરમાં ભગવાન જગન્નાથજી, ભાઈ બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રાજીનો ભવ્ય જ્યેષ્ઠાભિષેક (મહાભિષેક) કરવામાં આવે છે.
નદી કિનારેથી પવિત્ર જળ લાવવા માટે હાથી, ઘોડા, પાલખી અને બેન્ડવાજા સાથે એક ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળે છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં સાધુ-સંતો અને શ્રદ્ધાળુઓ જોડાય છે.
ગજવેશ દર્શન: મહાભિષેક સંપન્ન થયા બાદ ભગવાન જગન્નાથજીને વર્ષમાં માત્ર એક જ વાર ધારણ કરવામાં આવતો ગજવેશ (ગણપતિ સ્વરૂપ) નો શ્રૃંગાર કરવામાં આવે છે. આ દિવ્ય સ્વરૂપના દર્શન કરવા માટે હજારો ભક્તો ઉમટી પડે છે.
જળયાત્રાની વિધિ પૂર્ણ થયા પછી પ્રભુ વિધિવત રીતે તેમના મોસાળ (સરસપુર) ખાતે પધારે છે, જ્યાં તેમનું પરંપરાગત અને ભાવભીનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે.
ગત વર્ષની ઘટનાથી તંત્રએ લીધો પાઠ
ગયા વર્ષે રથયાત્રા દરમિયાન હાથીના ભડકવાની ઘટનાથી પાઠ ભણી આ વર્ષે વહીવટી તંત્ર દ્વારા વિશેષ સાવચેતી રાખવામાં આવી છે. હાથી અવાજથી ભડકે નહીં તે માટે સમગ્ર જળયાત્રાના રૂટ પર ઢોલ-નગારા કે ડીજે વગાડવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાદી દેવામાં આવ્યો છે. ગજરાજ સામાન્ય જનતાથી આઇસોલેટ રહે અને લોકો દ્વારા તેમને બહારની વસ્તુઓ ખવડાવવા પર પણ પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે. હાથીની દેખરેખ માટે પશુપાલન વિભાગના 2 ડૉક્ટર અને કાંકરિયા ઝૂના એક ડોક્ટર સહિત જિલ્લા પંચાયત અને ઝૂની સ્પેશ્યલ ટીમ ઘટનાસ્થળે ખડેપગે હાજર છે. જળયાત્રાના સમગ્ર રૂટ પર કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે 500થી વધુ પોલીસ જવાનો અને હોમગાર્ડ્સના જવાનો તૈનાત કરાયા છે.
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