લુટેરી દુલ્હન ગેંગનો પર્દાફાશ: સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં ઘરમા મેરેજ બ્યૂરો ચલાવી કરતા હતા ફ્રોડ, 4 આરોપીઓની ધરપકડ

કાંકણોલ રોડના અર્બુદા નગરમાં ઘરે જ ચાલતા મેરેજ બ્યુરોમાં લગ્ન એજન્ટો મારફતે યુવાનોને ફસાવી લાખોની લૂંટ કરતા, ચાર-પાંચ દિવસમાં દુલ્હન ભાગી જતી હતી.

"લુટેરી દુલ્હન" નેટવર્કનો પર્દાફાશ
Published : March 14, 2026 at 10:06 PM IST

સાબરકાંઠા: જિલ્લાના હિંમતનગરમાં લગ્ન વાંછુક યુવાનોને ફસાવી લાખો રૂપિયા પડાવતી ‘લુટેરી દુલ્હન ગેંગ’નો મોટો કેસ સામે આવ્યો છે. આ ગેંગના મુખ્ય આરોપીઓ હિંમતનગરના કાંકણોલ રોડ પર આવેલા અર્બુદા નગર સોસાયટીમાં રહેતા મનોજભાઈ બાબુલાલ સોની અને તેમની પત્ની કવિતાબેન મનોજભાઈ સોની છે. આ દંપતિએ પોતાના ઘરે જ ‘દિવ્ય શક્તિ મેરેજ બ્યુરો’ નામનું મેરેજ બ્યુરો ચલાવતા હતા.

તેઓ ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ અને બિહાર જેવા અન્ય રાજ્યોમાંથી યુવતીઓને લાવીને લગ્ન વાંછુક યુવાનો સાથે લગ્ન કરાવતા હતા. લગ્ન પછી માત્ર ચાર-પાંચ દિવસમાં દુલ્હન ભાગી જતી અથવા તો ખોટા કેસની ધમકી આપીને છૂટાછેડા લેવડાવી દેતી એને પછી તે જ દુલ્હનને અન્ય યુવક સાથે લગ્ન કરાવી ફરીથી છેતરપિંડી કરવામાં આવતી હતી. આ રીતે ગેંગે અનેક યુવાનોને લાખો રૂપિયા લૂંટ્યા હતા.

આ મામલે હિંમતનગરના બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં બે દિવસ પહેલાં પહેલી ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. એક યુવકે જણાવ્યું કે, તેના લગ્ન દિવ્ય સોની નામની યુવતી સાથે કરાવવામાં આવ્યા હતા. પણ થોડા દિવસમાં વિરોધાભાસ સર્જાતા તેણે મેરેજ બ્યુરો સામે ગુનો દાખલ કર્યો હતો ત્યારબાદ ગાંભોઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં વધુ એક ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. જાંબુડી ગામના એક યુવકે જણાવ્યું કે, આરોપીઓએ તેની પાસેથી રૂપિયા 4 લાખ લીધા પણ લગ્ન જ ન કરાવ્યા.

આ ઉપરાંત તલોદ અને અન્ય પોલીસ મથકોમાં પણ 2 વધુ ફરિયાદો નોંધાઈ છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 4 યુવકો પોલીસ સમક્ષ આવ્યા છે. પોલીસે આ ગેંગના કુલ 9 આરોપીઓમાંથી 4ની ધરપકડ કરી લીધી છે. આમાં મનોજભાઈ સોની, કવિતાબેન સોની સહિત સેજલ મહેશ પંચાલ, પ્રણવ સોની અને સવિતા સુનિલ ભીવનકરના નામ સામેલ છે. બાકી 5 આરોપીઓ હજુ ફરાર છે. એલસીબી અને બી ડિવિઝન પોલીસે તેમને ઝડપવા માટે તપાસ તેજ કરી છે.

પોલીસે જાહેર કર્યું છે કે આ ગેંગના સભ્યો લગ્ન એજન્ટ તરીકે કામ કરતા હતા અને તેમના મારફતે યુવાનોને જાળમાં ફસાવતા હતા. હવે વધુ ભોગ બનનારા યુવાનોને આગળ આવી ફરિયાદ નોંધાવવા અપીલ કરવામાં આવી છે. પોલીસે ટેલિફોન નંબર પણ જાહેર કર્યા છે જેથી વધુ પીડિતો સામે આવી શકે.

આ મામલે પોલીસ તપાસ ચાલુ છે અને ગેંગના બાકી આરોપીઓને જલદી પકડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

