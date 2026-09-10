SD Pay એપ્લિકેશનમાં 635 કરોડની ઠગાઈ મામલે લુક આઉટ સર્ક્યુલર ઈશ્યુ, પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
અમરેલીમાં SD Pay એપ્લિકેશન મારફતે આશરે 635 કરોડની કથિત ઠગાઈના મામલે પોલીસ તપાસ વધુ તેજ બની છે.
Published : September 10, 2026 at 8:46 PM IST
અમરેલી: અમરેલીમાં SD Pay એપ્લિકેશન મારફતે આશરે 635 કરોડની કથિત ઠગાઈના મામલે પોલીસ તપાસ વધુ તેજ બની છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આ સમગ્ર કૌભાંડનું કનેક્શન માત્ર અમરેલી કે ગુજરાત પૂરતું મર્યાદિત ન રહેતા અન્ય રાજ્યો સુધી ફેલાયેલું હોવાનું સામે આવ્યું છે. ગુજરાતમાંથી શરૂ થયેલા નાણાકીય વ્યવહારોના તાર હવે રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તરપ્રદેશ અને મધ્યપ્રદેશ સુધી પહોંચ્યા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવી રહ્યું છે.
SD Pay એપ્લિકેશનમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ નાણાંનું રોકાણ કર્યું હતું. શરૂઆતમાં રોકાણકારોને નાણાંકીય લાભ અને વળતરની આશા બતાવવામાં આવી હતી. જોકે, છેલ્લા અંદાજે છ મહિનાથી રોકાણકારોને તેમના નાણા પરત ન મળતા શંકા ઉભી થઈ હતી. નાણાં પરત ન મળતાં સમગ્ર મામલો ધીમે ધીમે બહાર આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ પોલીસ ફરિયાદોનો દોર શરૂ થયો હતો. અમરેલી પોલીસે SD Pay એપ્લિકેશનના માલિક ધવલ પટેલ સહિત સંડોવાયેલા લોકો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. ફરિયાદ નોંધાયા બાદ પોલીસ દ્વારા એપ્લિકેશનના વ્યવહારો, રોકાણકારો પાસેથી મેળવવામાં આવેલા નાણા, નાણાંના ટ્રાન્ઝેક્શન તેમજ સંભવિત રીતે અન્ય વ્યક્તિઓ અને રાજ્યો સાથેના કનેક્શન અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
પોલીસને અનેક ફરિયાદો મળી
કૌભાંડની જાણ થયા બાદ SD Payમાં નાણા રોકનાર અનેક લોકો દ્વારા અમરેલીના SP અને ASPનો સંપર્ક કરવામાં આવી રહ્યો છે. રોકાણ કરેલા નાણાં પરત મેળવવા માટે રોકાણકારો પોલીસ સમક્ષ પોતાની ફરિયાદો અને રજૂઆતો કરી રહ્યા છે. પોલીસ દ્વારા ફરિયાદીઓ પાસેથી રોકાણની વિગતો, નાણાંકીય વ્યવહારો અને એપ્લિકેશન મારફતે થયેલી લેવડદેવડ અંગે માહિતી એકત્ર કરવામાં આવી રહી છે.તપાસ દરમિયાન SD Pay એપ્લિકેશનમાં ગુજરાત ઉપરાંત રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તરપ્રદેશ અને મધ્યપ્રદેશના લોકો દ્વારા પણ નાણાં રોકવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જેના પગલે સમગ્ર મામલો આંતરરાજ્ય કૌભાંડનું સ્વરૂપ ધારણ કરતો હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે. અન્ય રાજ્યોમાં કેટલા લોકો પાસેથી કેટલા નાણા એકત્ર કરવામાં આવ્યા અને નાણાં ક્યાં-ક્યાં ટ્રાન્સફર થયા તે અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
મહેસાણાના મુખ્ય સૂત્રધાર ગણાતા ધવલ પટેલને ઝડપી પાડવા માટે IPS જયવીર ગઢવીની ટીમો દ્વારા શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા આરોપીના સંભવિત રહેઠાણો, સંપર્કો અને અન્ય સ્થળોએ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આરોપી દેશ છોડીને વિદેશ ફરાર ન થઈ જાય તે માટે તેના વિરુદ્ધ લુક આઉટ સર્ક્યુલર (LOC) પણ ઈશ્યુ કરવામાં આવ્યો છે.
આ મામલે પોલીસ હવે SD Pay એપ્લિકેશનનું સમગ્ર નાણાકીય નેટવર્ક, રોકાણકારોની સંખ્યા, અલગ-અલગ રાજ્યોમાં થયેલા વ્યવહારો અને કથિત રીતે એકત્ર થયેલા રૂ. 635 કરોડના નાણાંનો પ્રવાહ ક્યાં ગયો તે દિશામાં તપાસ આગળ ધપાવી રહી છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ કૌભાંડની વાસ્તવિક વ્યાપકતા અને તેમાં સંડોવાયેલા અન્ય લોકો અંગે વધુ વિગતો સામે આવવાની શક્યતા છે.
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