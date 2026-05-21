અમરેલીમાં પેટ્રોલ પંપો પર સવારે 6 વાગ્યાથી લાંબી લાઈનો, કેરબા લઈને ડીઝલ લેવા પહોંચ્યા ખેડૂતો
અમરેલીના વડિયા, સાવરકુંડલા અને ધારી તાલુકામાં પેટ્રોલ પંપો ઉપર વહેલી સવારથી જ વાહનોની લાંબી લાઇનો જોવા મળી રહી છે.
Published : May 21, 2026 at 10:50 AM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત સર્જાતા લોકો ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ખાસ કરીને વડિયા, સાવરકુંડલા અને ધારી તાલુકામાં પેટ્રોલ પંપો ઉપર વહેલી સવારથી જ વાહનોની લાંબી લાઇનો જોવા મળી રહી છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલ પૂરતા પ્રમાણમાં ન મળતા ખેડૂતો, ટ્રક ચાલકો તેમજ સામાન્ય વાહનચાલકોમાં ભારે ચિંતા ફેલાઈ છે.
ખેડૂતોને ખેતીની તૈયારી માટે ડીઝલની તાતી જરૂર
ખેતીની સિઝન ટાણે ડીઝલની અછત વધુ ગંભીર બની છે. હાલ વરસાદી ખેતીની તૈયારી ચાલી રહી હોવાથી ટ્રેક્ટર, ડીઝલ એન્જિન અને ખેતીના સાધનો માટે ખેડૂતોને મોટી માત્રામાં ડીઝલની જરૂર રહેતી હોય છે. પરંતુ પેટ્રોલ પંપો ઉપર મર્યાદિત જથ્થો મળતા ખેડૂતોને કલાકો સુધી રાહ જોવી પડી રહી છે. ઘણા સ્થળોએ તો ડીઝલ ખૂટી જતા પંપો તાત્કાલિક બંધ કરવાની ફરજ પડી હોવાનું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે.
ડીઝલ મેળવવા ધક્કામુક્કીના દ્રશ્યો સર્જાયા
અમરેલી જિલ્લાના અનેક પેટ્રોલ પંપો ઉપર વાહનોની સાથે પ્લાસ્ટિકના બેરલો અને કેન લઈને આવેલા લોકોની પણ ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. ડીઝલ મેળવવા માટે લોકો વચ્ચે ધક્કામુક્કીના દ્રશ્યો પણ સર્જાયા હતા. કેટલાક વિસ્તારોમાં ટ્રાફિકની સ્થિતિ પણ બગડી ગઈ હતી અને મુખ્ય માર્ગો ઉપર વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી.
વાહનચાલકોનું કહેવું છે કે, એક તરફ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે અને બીજી તરફ પૂરતું ઇંધણ પણ મળતું નથી, જેના કારણે સામાન્ય જનજીવન પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે. રોજગારી માટે વાહન ઉપર નિર્ભર લોકો તેમજ ટ્રાન્સપોર્ટ વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા લોકોને પણ ભારે આર્થિક ફટકો પડી રહ્યો છે.
રમેશભાઈ આહીર નામના ખેડૂતે ETV ભારતને કહ્યું કે, “સવારના 6 વાગ્યાથી લોકો લાઈનમાં ઊભા છે. પૂરતું ડીઝલ મળતું નથી. ડીઝલની આ સ્થિતિ કેટલા સમય રહેશે એ સમજાતું નથી. અત્યારે ખેતી એમનામ પડી છે, ખેતીમાં કોઈ ખેડવાનું, હળ ખેડવું બધાની સ્થિતિ અત્યારે ખૂબ ખરાબ છે. હાલમાં અત્યારે ડીઝલ આવે, લાઈનમાં ઊભા હોય ત્યારે થોડા લોકો રહી જાય, બિચારા પાછા જાય. ખેડૂતો અને સામાન્ય લોકોને ભારે હાલાકી પડી રહી છે. અમારી માગણી છે કે ખેડૂતોને સમયસર ડીઝલ મળી જાય.”
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે હાલ ખેતી માટેનો સૌથી મહત્વનો સમય ચાલી રહ્યો છે. જો ડીઝલ સમયસર નહીં મળે તો વાવણી અને અન્ય ખેતી કામગીરી ઉપર સીધી અસર પડશે. સરકાર અને તેલ કંપનીઓ તાત્કાલિક પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ કરાવે તેવી માંગ ઉઠી રહી છે.
ભાવેશ ભાઈ નામના ખેડૂતે જણાવ્યું કે, અમે ડીઝલ લેવા આવ્યા છીએ. અમારી સાથે હજારો લોકો અહીં છે. અમારી મુખ્ય માંગણી સમયસર ડીઝલ મળી રહે એટલી જ છે.
