સરકારની ખાતરી છતાં અમદાવાદ, જુનાગઢ, વાપીમાં પેટ્રોલ પંપ પર લાઈનો જોવા મળી, લોકોએ શું કહ્યું?
અમદાવાદ, વલસાડ, જૂનાગઢના પેટ્રોલ પંપ પર પણ સવારથી વાહન ચાલકોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી હતી.
Published : March 24, 2026 at 11:13 PM IST
અમદાવાદ: અમેરિકા ઇઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે ભારતમાં પણ ગેસ અને પેટ્રોલ અંગે અછત સર્જાઈ હોવાની અફવા ભર્યા મેસેજ સોશિયલ મીડિયામાં ફરતા થતા છેલ્લા બે દિવસથી પેટ્રોલ પંપ ઉપર ભારે લાઈનો જોવા મળી રહી છે. અમદાવાદ, વલસાડ, જૂનાગઢના પેટ્રોલ પંપ પર પણ સવારથી વાહન ચાલકોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી હતી. સરકાર દ્વારા લોકોને પેટ્રોલનો પૂરતો જથ્થો હોવાનું જણાવાયા છતાં પેટ્રોલ પંપ પર ભીડ જોવા મળી રહી છે.
અમદાવાદમાં પેટ્રોલ પંપ પર લાઈન જોવા મળી
અમદાવાદના બહેરામપુરા વિસ્તારમાં મેલડી માતા મંદિરની બાજુમાં આવેલા ઇન્ડિયન ઓઇલના પેટ્રોલ પંપમાં સવારે 6:00 વાગ્યાથી લોકોની લાઈન જોવા મળી. વાહન ચાલક યુનુસ ભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, હું અહીંયા ડીઝલ ભરાવવા માટે સવારે છ વાગ્યાથી આવી ગયો હતો. પરંતુ ડીઝલ હોવા છતાં અને ડીઝલ નહીં ભરાવી શક્યો. કારણ કે અહીંયા મશીન બંધ થઈ ગયું છે અને સવારથી અમે લાઇનમાં ઊભા છીએ. અમારે કામ કરવાનું પણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે.
બીજા વાહન ચાલકે જણાવ્યું હતું કે, સવારથી અમે અહીંયા ડીઝલ ભરાવવા માટે રાહ જોઈ રહ્યા છે. ડીઝલનો પૂરતો સ્ટોક છે, પરંતુ જે મશીન ભરવામાં આવે છે એમાં પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ છે. તેનું રીપેરીંગ કામ ચાલુ છે. સવારથી સાંજ સુધી અમે પાંચ ફેરા કરીએ છીએ અને 1,000 થી ₹2,000 કમાઈએ છે. પરંતુ આજે ડીઝલ ના હોવાના કારણે નુકસાન ઝેલવાનો વારો આવ્યો છે.
અન્ય એક વાહન ચાલકે કહ્યું કે, કાલે ચારથી પાંચ કલાક લાઈનમાં લાગીને પેટ્રોલ ભરાવ્યું હતું. આજે લાઈન ઓછી છે, પરંતુ લોકોમાં ભયનો માહોલ છે કે પેટ્રોલની અછત થઈ રહી છે. એટલે અમે પણ ભરાવા માટે આવ્યા છે અને તડકામાં ઊભા છીએ.
ઇન્ડિયન ઓઇલ પેટ્રોલ પંપ બહેરામપુરાના મેનેજર રાકેશ કાયસ્થે જણાવ્યું હતું કે, અમારા પેટ્રોલ પંપ પર ડીઝલ અને પેટ્રોલનો ફુલ સ્ટોક છે. પબ્લિકને પેનિક થવાની જરૂર નથી. અહીંયા ડીઝલનું મશીન બંધ છે એટલે લોકોની લાઈન લાગી છે. તેનું રીપેરીંગ કામ ચાલુ છે. થોડાક સમયમાં ચાલુ થઈ જશે અને પબ્લિકને રાહત મળશે.
જ્યારે ચંડોળા પેટ્રોલ પંપની રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવે તો ત્યાં પણ પેટ્રોલ ભરાવવા માટે મોટી લાઈન અને ભીડ જોવા મળી લોકો કલાકો સુધી કરાવવા માટે લાઈનમાં લાગેલા હતા. તે અંગે ચંડોળા ભારત પેટ્રોલિયમના માલિક સાથે વાતચીત કરવામાં આવી તો અસદઉલ્લા ખાને જણાવ્યું હતું કે, અમારી પાસે પૂરતું પેટ્રોલ છે. કોઈ અછત નથી. પરંતુ લોકોમાં ભય છે એટલે અહીંયા લોકો આવી રહ્યા છે. સરકારે પણ અફવાથી દૂર રહેવા માટે લોકોને અપીલ કરી છે પરંતુ લોકો સમજવા તૈયાર નથી.
ભારત પેટ્રોલિયમ ચંડોળાના મેનેજર રાકેશ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, પેટ્રોલનો પૂરતો જથ્થો છે. તો એ પબ્લિક લાઈનમાં ઉભી છે. સર બધાને પેટ્રોલ પૂરવામાં આપવામાં આવી છે.
ભારત પેટ્રોલિયમ પર લાઈન લાગેલા વાહન ચાલકોએ જણાવ્યું હતું કે, કલાકથી લાઈનમાં અમે ઉભા છીએ. જેના કારણે બહુ તકલીફ થઈ રહી છે. અમારે ધંધાને પણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે. જોકે પેટ્રોલ ડીઝલની કોઈ અછત તો નથી પરંતુ સાવધાનીપૂર્વક પેટ્રોલ ભરાવીને રાખ્યા છે. કાલે બહુ ખતરનાક ભીડ હતી અને લાઈન હતી આજે લાઈન ઓછી થઈ છે. પૂરી ટાંકી ભરીને પણ પેટ્રોલ આપતા નથી. બધા લોકોને પેટ્રોલ મળે એના લીધે 200 કે 300 રૂપિયાનું પેટ્રોલ ભરીને આપે છે. લોકો કલાકો સુધી તડકામાં ઉભા છે અને પેટ્રોલ ભરાવી રહ્યા છે.
વાપીમાં પેટ્રોલ પંપ ઉપર વહેલી સવારે લાઈનો લાગી
વાપી વિસ્તારમાં આવેલા અનેક પેટ્રોલ પંપ ઉપર સામાન્ય કરતાં વધુ પ્રમાણમાં લોકો પેટ્રોલ બનાવવા માટે લાઈનમાં ઉભેલા જોવા મળ્યા હતા. આજે વહેલી સવારથી કેટલાક પેટ્રોલ પંપ ઉપર લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી હતી. તેમ છતાં પણ પેટ્રોલ પંપના માલિકો જણાવી રહ્યા છે કે પર્યાપ્ત માત્રામાં પેટ્રોલનો જથ્થો દરેક પેટ્રોલ પંપ ઉપર ઉપલબ્ધ છે અને લોકોને આસાનીથી મળી રહે છે. વાપીના પેટ્રોલપંપ માલિક જણાવ્યું કે, યુદ્ધની સ્થિતિ ભલે હોય પરંતુ પેટ્રોલપંપ ઉપર સરળ અને સુચારું રૂપે પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંને આવી રહ્યું છે. લોકો ખોટી રીતે ફેલાઈ રહેલી અફવાને પગલે જ પેટ્રોલ પંપ ઉપર ઉમટી રહ્યા છે. રોજનું જ્યાં 3000 લિટર પેટ્રોલ વેચાતું હતું તે એક જ દિવસમાં બમણું વેચાણ નોંધાયું છે. એટલે કે લોકો પેટ્રોલની ટાંકીઓ ફૂલ કરવા માટે ઉમટી રહ્યા છે. છતાં લોકોને અપીલ કરી રહ્યા છીએ કે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. પેટ્રોલ સરળ રીતે મળી રહ્યું છે.
જૂનાગઢમાં શું સ્થિતિ જોવા મળી?
24 કલાકથી જૂનાગઢની સાથે ગુજરાત અને દેશના મોટાભાગના પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ ભરાવા માટે ગ્રાહકોની લાંબી લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. ગઈકાલ સુધી પેટ્રોલની અવ્યવસ્થાને લઈને પેટ્રોલ ખરીદવા આવેલા ઉપભોક્તાઓએ સરકાર અને વ્યવસ્થા તંત્ર પર પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો હતો. તો આજે જુનાગઢના પેટ્રોલ પંપના સંચાલકો પણ હવે ખુલીને સરકારની આ નીતિ સામે આવી ગયા છે.
જૂનાગઢમાં પેટ્રોલ પંપનું સંચાલન કરી રહેલા ભાવેશ વેકરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય અને કેન્દ્રની સરકાર પર પેટ્રોલિયમ જેવી ખૂબ જ મહત્વની અને સામાન્ય લોકોમાં એકદમ ઝડપથી અસર કરી જાય તેવી બાબતોને લઈને જે નિવેદનો આપવામાં આવ્યા છે, તેને કારણે ગ્રાહકો પેટ્રોલ પંપ પર બિનજરૂરી રીતે પેટ્રોલની જરૂરિયાત ન હોવા છતાં પણ પેટ્રોલ ભરાવવા માટે આવી રહ્યા છે. સરકારે સંભવિત યુદ્ધની સ્થિતિને ધ્યાને લઈને પેટ્રોલિયમ પદાર્થનું વ્યવસ્થાપન કરવું જરૂરી હતું. આવી સ્થિતિમાં સરકારે નિવેદન કરીને લોકોની જે ચિંતા અને ભય હતો તેને વાસ્તવિકતામાં પરિવર્તિત કરી દીધી. જેથી લોકો વગર જરૂરિયાતે પણ પેટ્રોલ ખરીદવા માટે રાતના બબ્બે વાગ્યા સુધી પેટ્રોલ પંપની લાઈનમાં ઉભેલા જોવા મળતા હતા. જેને કારણે આજે જુનાગઢ શહેરના મોટાભાગના પેટ્રોલ પંપમાં પેટ્રોલ પૂરું થઈ ગયું છે.
