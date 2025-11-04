માર્કેટયાર્ડમાં મગફળી વેચવા ખેડૂતોનો ભારે ધસારો, હિંમતનગર APMC બહાર 1 કિમી લાંબી લાઈન લાગી, ખેડૂતોને શું ભાવ મળ્યા?
હિંમતનગર APMC માર્કેટયાર્ડના બન્ને સેડ વાહનોથી છલકાઈ ગયા છે. ટ્રેક્ટર, ટેમ્પો અને ટ્રકની લાંબી કતારો લાગી ગઈ છે.
Published : November 4, 2025 at 4:08 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ વચ્ચે ખેડૂતો માટે એક નવી તકલીફ ઊભી થઈ છે. છેલ્લા બે દિવસથી હિંમતનગર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સતત વરસાદી વાતાવરણ છે. તેમ છતાં ખેડૂતો પોતાની પેદાશ વેચવા માટે માર્કેટયાર્ડ પહોંચ્યા છે. ખાસ કરીને મગફળીના પાક માટે ખેડૂતોનો ભારે ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે.
હિંમતનગર APMC માર્કેટયાર્ડના બન્ને સેડ વાહનોથી છલકાઈ ગયા છે. ટ્રેક્ટર, ટેમ્પો અને ટ્રકની લાંબી કતારો લાગી ગઈ છે. યાર્ડની બહાર લગભગ એક કિલોમીટર સુધી ખેડૂતો પોતાના વાહન સાથે લાઇનમાં ઊભા છે. ખેડૂતોની આવક એટલી વધુ છે કે માર્કેટયાર્ડમાં જગ્યા ઓછી પડી રહી છે. વરસાદના પગલે ઘણા ખેડૂતોને પોતાના પાક પલળી ન જાય તે માટે પલાણાં અને પ્લાસ્ટિક શીટ્સ વડે મગફળી ઢાંકી રાખવાની તજવીજ કરવી પડી રહી છે. પરંતુ ભીના માહોલ વચ્ચે પાક સાચવવો ખેડૂતો માટે પડકારરૂપ બની રહ્યો છે.
માર્કેટયાર્ડના અધિકારીઓએ વધતી આવકને ધ્યાનમાં રાખીને હરાજીની પ્રક્રિયા ઝડપી કરવા ત્રણ અલગ ટીમો બનાવી છે. સવારે થી સાંજ સુધી હરાજી ચાલુ રહે છે, છતાં પાકની સંખ્યા એટલી છે કે તમામ મગફળીનું તોલાણ અને વેચાણ એક જ દિવસે શક્ય નથી બનતું. પરંતુ ખેડૂતો માટે સૌથી મોટું દુઃખ એ છે કે મહેનતના ભાવ મળતા નથી. હાલ મગફળીની હરાજી માત્ર 1000 થી 1200 રૂપિયા ક્વિન્ટલના ભાવે ચાલી રહી છે. જે ભાવ ઉત્પાદન ખર્ચની સામે ખૂબ ઓછો ગણાય છે. પ્રતિ એકર મગફળીના પાક માટે ખેડૂતોને એક લાખ રૂપિયા સુધીનો ખર્ચ થાય છે, અને જ્યારે વેચાણમાં ભાવ તળિયે પહોંચી જાય, ત્યારે ખેડૂતોની આંખોમાં નિરાશા સ્પષ્ટ દેખાય છે.
એક તરફ વરસાદી માહોલ, બીજી તરફ ઓછા ભાવ — ખેડૂતોની હાલત દયનીય બની છે. તેમ છતાં તેઓ આશા રાખે છે કે આગામી દિવસોમાં ભાવમાં સુધારો થશે અને તેમની મહેનતનું યોગ્ય મૂલ્ય મળશે. હિંમતનગર માર્કેટયાર્ડનો આજનો નજારો સ્પષ્ટ કરે છે કે વરસાદ વચ્ચે પણ ખેડૂત પોતાના અન્નદાતા તરીકેના ફરજને નિભાવતા ખેતરથી યાર્ડ સુધી પહોંચી રહ્યા છે, ભલેને તકલીફ કેટલીય મોટી કેમ ન હોય.
આ પણ વાંચો: