દિવાળી વેકેશનમાં ટ્રેનો ફુલ! ભાવનગરથી ઉપડતી લાંબા અંતરની ટ્રેનોમાં નવેમ્બર સુધી લાંબું વેઇટિંગ
ભાવનગરથી ઉપડતી લાંબા અંતરની ટ્રેનોમાં દિવાળી વેકેશનને ધ્યાનમાં રાખતા નવેમ્બર સુધી લાંબુ વેઇટિંગ જોવા મળી રહ્યું છે.
Published : October 14, 2026 at 11:24 AM IST
ભાવનગર: દિવાળીના તહેવારોમાં ફરવા જવા માટે ભાવનગરવાસીઓ તૈયાર થઇ રહ્યા છે. તહેવારો દરમિયાન અન્ય રાજ્યના પ્રવાસે જવા રેલવે મુસાફરી પસંદ કરતા લોકોની સંખ્યા વધતા ટ્રેનોમાં બુકિંગની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. ભાવનગરથી ઉપડતી લાંબા અંતરની ટ્રેનોમાં દિવાળી વેકેશનને ધ્યાનમાં રાખતા નવેમ્બર સુધી લાંબુ વેઇટિંગ જોવા મળી રહ્યું છે.
ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન હેઠળ ચાલતી કૂલ 17 ટ્રેનમાંથી 9 લોકલ અને 8 લાંબા અંતરની ટ્રેન છે જેમાં હરિદ્વાર, અયોધ્યા, આસનસોલ, કોચ્ચીવલી સહિતના સ્થળોએ જતી ટ્રેનોમાં નવેમ્બર મહિના સુધીનું વેઇટિંગ કેટલું છે અને કઇ ટ્રેનમાં કેટલી સીટ ખાલી છે તે અંગે સંપૂર્ણ માહિતી જાણીયે...
ભાવનગર ડિવિઝન નીચે ચાલતી ટ્રેનો
ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન હેઠળ 17 જેટલી ટ્રેનો ચાલે છે . ડીવિઝન નીચે જોઈએ તો લોકલ ટ્રેનમાં ભાવનગર સુરેન્દ્રનગર, ભાવનગર-સાબરમતી (ઇન્ટરસિટી), ભાવનગર ધોળા (મહુવા કનેક્ટિવિટી),ભાવનગર-ગાંધીગ્રામ, ભાવનગર-પાલીતાણા અને ભાવનગરથી ઓખા જે રોજ ચાલતી ટ્રેનો છે. કુલ 17 ટ્રેનોમાં 9 જેટલી ટ્રેનો લોકલ છે જ્યારે 8 જેટલી ટ્રેનો લાંબા અંતર ટ્રેનો છે. દિવાળી જેવા તહેવારોમાં લોકલ ટ્રેનોમાં ભારે ભીડ હોય છે. તહેવારોની સિઝન દરમિયાન લાંબા અંતરની ટ્રેનોમાં મુસાફરી કરનારા મુસાફરોની સંખ્યા વધતા પરંતુ લાંબા અંતરની ટ્રેનોમાં બુકીંગ ક્યાં સુધી અને શું સ્થિતિ નીચે જાણો.
ટ્રેનોની બુકીંગની સ્થિતિ (નવેબર સુધી ફૂલ)
1. ભાવનગર હરિદ્વાર - ટ્રેન નંબર - 19271
- 2AC - 12 નવેમ્બર સુધી - 15 વેઈટિંગ
- 3AC - 12 નવેમ્બર સુધી - 74 વેઈટિંગ
- SL - 12 નવેમ્બર સુધી - 99 વેઈટિંગ
2. ભાવનગર બાંદ્રા (સુપરફાસ્ટ) - ટ્રેન નંબર - 12972
- 1AC - 9 નવેમ્બર સુધી - 5 સીટ ઉપલબ્ધ
- 2AC - 9 નવેમ્બર સુધી - 3 સીટ ઉપલબ્ધ
- 3AC - 9 નવેમ્બર સુધી - 132 સીટ ઉપલબ્ધ
- SL - 9 નવેમ્બર સુધી - 7 સીટ ઉપલબ્ધ
3. ભાવનગર બાંદ્રા (મેઈલ એક્સપ્રેસ) - ટ્રેન નંબર - 22964
- 2AC - 1 નવેમ્બર સુધી - 5 વેઈટિંગ
- 3AC - 15 નવેમ્બર સુધી - 65 વેઈટિંગ
- SL - 15 નવેમ્બર સુધી - 94 વેઈટિંગ
4. ભાવનગર આસનસોલ - ટ્રેન નંબર - 12941
- 2AC - 17 નવેમ્બર સુધી - 16 વેઈટિંગ
- 3AC - 17 નવેમ્બર સુધી - 53 વેઈટિંગ
- SL - 17 નવેમ્બર સુધી - 72 વેઈટિંગ
5. ભાવનગર અયોધ્યા - ટ્રેન નંબર - 19201
- 3AC ECO - 16 નવેમ્બર સુધી- 29 વેઈટિંગ
- 2AC - 9 નવેમ્બર સુધી - 30 વેઈટિંગ
- 3AC - 16 નવેમ્બર સુધી - 31 વેઈટિંગ
- SL - 16 નવેમ્બર સુધી - 93 વેઈટિંગ
6. ભાવનગર કોચ્ચીવલ્લી - ટ્રેન નંબર - 19260
- 2AC - 3 નવેમ્બર સુધી - 13 વેઈટિંગ
- 3AC - 10 નવેમ્બર સુધી - 70 વેઈટિંગ
- SL - 10 નવેમ્બર સુધી - 71 વેઈટિંગ
4. ભાવનગરથી શહીદ કેપ્ટન તુષાર મહાજન જન્મભૂમિ (જન્મભૂમિ એક્સપ્રેસ) - ટ્રેન નંબર - 19107
- 2AC - 8 નવેમ્બર સુધી - 24 વેઈટિંગ
- 3AC - 8 નવેમ્બર સુધી - 63 વેઈટિંગ
- SL - 8 નવેમ્બર સુધી - 40 વેઈટિંગ
8. ભાવનગર કાકીનાડા - ટ્રેન નંબર - 12756
- 1AC - 14 નવેમ્બર સુધી - 6 વેઈટિંગ
- 3AC ECO - 14 નવેમ્બર સુધી- 10 વેઈટિંગ
- 2AC - 14 નવેમ્બર સુધી - 14 વેઈટિંગ
- 3AC - 14 નવેમ્બર સુધી - 27 વેઈટિંગ
- SL - 14 નવેમ્બર સુધી - 29 વેઈટિંગ
(નોંધ: આ સમાચાર માત્ર માહિતીના આધારે આપવામાં આવ્યા છે. ટિકિટ બુક કરતા પહેલા રેલ્વેની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર જઇને ચેક કરવું અને પછી ટિકિટ બુક કરવી.)
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