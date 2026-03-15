રાજ્યભરમાં યોજાઈ લોકઅદાલતો, 13.98 લાખ કેસોનો થયો નિકાલ

આ લોક અદાલતોનો મુખ્ય હેતુ લોકોને ઝડપી અને સરળ રીતે ન્યાય મળી રહે તથા પરસ્પર સમાધાન દ્વારા વિવાદોનો અંત આવે તેવો રહે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 15, 2026 at 8:41 AM IST

અમદાવાદ: 14 માર્ચ, શનિવારે સમગ્ર રાજ્યમાં વર્ષ 2026ની પ્રથમ રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતનું સમગ્ર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તામંડળના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજ્યની તમામ જિલ્લા અદાલતો, તાલુકા અદાલતો તેમજ વિવિધ કાનૂની સેવા સત્તામંડળોમાં લોક અદાલતો યોજાઈ હતી. આ લોક અદાલતોનો મુખ્ય હેતુ લોકોને ઝડપી અને સરળ રીતે ન્યાય મળી રહે તથા પરસ્પર સમાધાન દ્વારા વિવાદોનો અંત આવે તેવો રહે છે.

આ લોક અદાલતમાં મોટર અકસ્માત વળતર દાવાઓ, દિવાની દાવાઓ, નેગોશીએબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ હેઠળના ચેક રિટર્ન કેસો, માત્ર દંડની શિક્ષાપાત્ર ફોજદારી કેસો, દાંપત્ય જીવનને લગતી તકરારો, ઔદ્યોગિક વિવાદો સહિતના આશરે 6.67 લાખ જેટલા કેસો સમાધાન માટે મુકવામાં આવ્યા હતા. બંને પક્ષોની સહમતિથી ચર્ચા કરીને કેસોનું સમાધાન કરાવવા માટે વિશેષ પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા હતા.

આમાંથી 5.77 લાખ જેટલા કેસોમાં સફળ સમાધાન થતા આશરે 3063 કરોડ રૂપિયાના એવોર્ડ પસાર કરવામાં આવ્યા હોવાનું સત્તાવાર રીતે જણાવાયું છે. લોક અદાલત દ્વારા કેસોનો નિકાલ થવાથી બંને પક્ષોને લાંબી કાનૂની પ્રક્રિયા, ખર્ચ અને સમયથી રાહત મળે છે.

લોક અદાલત દરમિયાન પ્રિ-લિટિગેશન અને પોસ્ટ-લિટિગેશન મળીને કુલ 13.98 લાખ કેસોનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો, જેમાંથી 3209 કરોડ રૂપિયાના એવોર્ડ પસાર કરવામાં આવ્યા છે. આ આંકડો રાજ્યમાં લોક અદાલત પ્રણાલી પ્રત્યે લોકોનો વિશ્વાસ વધતો હોવાનું દર્શાવે છે.

તે ઉપરાંત 8.21 લાખ જેટલા પ્રિ-લિટિગેશન કેસોમાં પણ સમાધાન થયું, જેમાં કુલ 116.78 કરોડ રૂપિયાના એવોર્ડ દોરવામાં આવ્યા છે. પ્રિ-લિટિગેશન કેસોમાં વિવાદ અદાલતમાં પહોંચે તે પહેલાં જ સમાધાન થવાથી અદાલતોમાં નવા કેસોની આવક પણ ઘટે છે.

ટ્રાફિક નિયમોના ભંગ સંબંધિત કેસોમાં પણ લોક અદાલત અસરકારક સાબિત થઈ છે. ઇ-ચલણના કુલ 6.48 લાખ કેસોના નિકાલ સાથે રાજ્ય સરકારને 50.48 કરોડ રૂપિયાનો દંડ વસૂલ થયો છે. જેના કારણે ટ્રાફિક કેસોની પેન્ડન્સી ઘટાડવામાં પણ મદદ મળી છે.

પરિવારિક વિવાદોના મામલામાં પણ લોક અદાલત મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ છે. રાજ્યભરની અદાલતોમાં પેન્ડિંગ રહેલા દાંપત્ય જીવનને લગતા 3581 કેસોનો લોક અદાલત મારફતે અંત આવ્યો, જેના કારણે ઘણા પરિવારોમાં વિવાદોનું સમાધાન શક્ય બન્યું છે.

ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તામંડળના સભ્ય સચિવ એચ.એમ.પવારે જણાવ્યું હતું કે, લોક અદાલત ન્યાયપ્રણાલીનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે, જેનાથી લોકોને ઝડપી અને સસ્તો ન્યાય મળી શકે છે. લોક અદાલત દ્વારા પરસ્પર સમાધાનના માધ્યમથી વિવાદોનો ઉકેલ લાવવામાં આવે છે, જેના કારણે અદાલતોમાં પેન્ડિંગ કેસોની સંખ્યા ઘટાડવામાં પણ મહત્વપૂર્ણ મદદ મળે છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે રાજ્યભરની અદાલતોમાં મધ્યસ્થી અને કન્સિલીએશન વ્યવસ્થાને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે. તેના પરિણામે 10 વર્ષથી વધુ જૂના 764 કેસોનો પણ સુખદ નિવેડો આવ્યો છે.આ ઉપરાંત આ લોક અદાલત દરમિયાન ટારગેટેડ 6655 કેસોના પણ સફળતાપૂર્વક ફેસલા કરવામાં આવ્યા છે. લોક અદાલત પ્રણાલી દ્વારા ઝડપી ન્યાય, ઓછો ખર્ચ અને પરસ્પર સમાધાનના માધ્યમથી વિવાદો ઉકેલવાના પ્રયાસો આગળ વધી રહ્યા હોવાનું પણ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.

