સુરેન્દ્રનગરઃ ચર્મ ઉદ્યોગ સામે આવેદન, 2 હજારથી લોકોનું આરોગ્ય જોખમમાં હોવાનો દાવો
સ્થાનિકોએ આવેદન પત્ર આપીને માળોદ-રતનપર નજીક આવેલા ચર્મ ઉદ્યોગને અન્યત્ર ખસેડવાની માગ કરી છે.
Published : October 12, 2026 at 10:24 PM IST
સુરેન્દ્રનગરઃ માળોદ-રતનપર નજીક આવેલા ચર્મ ઉદ્યોગને લઈને સ્થાનિકોમાં ભારે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે. સ્થાનિક લોકોએ એકત્ર થઈને તંત્રને આ મુદ્દે આવેદન પત્ર આપ્યું છે અને માગ કરી છે કે, આ ચર્મ ઉદ્યોગને અન્યત્ર ખસેડવામાં આવે. જેથી સ્થાનિકોને આ હાલાકીમાંથી રાહત મળે.
છેલ્લા પાંચ વર્ષથી ધમધમે છે ચર્મ ઉદ્યોગ
માળોદ-રતનપર નજીક છેલ્લા પાંચ વર્ષથી આ ચર્મ ઉદ્યોગ ધમધમી રહ્યો છે. અહીં મૃતક પશુઓને લઈ જઈને તેમના ચર્મ અને અંગોનો ઉપયોગ કરીને વિવિધ વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે છે. ખાસ કરીને પશુના મોત બાદ તેમના કંકાલમાંથિ અલગ અલગ પ્રકારના પાઉડર બનાવવામાં આવે છે, જ્યારે પશુ ચર્મમાંથી બેલ્ટ, વોલેટ, ચપ્પલ, મોજડી જેવી વસ્તુઓ બનાવીને વેપારીઓને સપ્લાય કરવામાં આવે છે.
ગુરૂકૂળના વિદ્યાર્થીઓ ત્રાહિમામ
જ્યાં આ ચર્મ ઉદ્યોગ આવેલો છે, તેની નજીકમાં જ સ્વામિનારાયણ ગુરૂકૂળની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર સહિતના સ્થળોએથી વિદ્યાર્થીઓ અહીં અભ્યાસ કરવા આવે છે. હાલ અંદાજિત 1300થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ આ ગુરૂકૂળમાં રહીને અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. આ ચર્મ ઉદ્યોગની દુર્ગંધથી તેમના અભ્યાસ પર પણ અસર પડી રહી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
માળોદ અને આસપાસના ગામોને રતનપર વિસ્તારમાં ભેળવી દેવામાં આવ્યા છે અને મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવરી લેવામાં આવ્યા છે. ચર્મ ઉદ્યોગ માટે જમીન આપવામાં આવી હતી, તે શહેરનો મધ્યનો ભાગ બની ગયો છે. આસપાસના વિસ્તારનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે અને અનેક સોસાયટીઓ પણ બની રહી છે. પરંતુ વચ્ચે ચર્મ ઉદ્યોગના કારણે લોકો પરેશાન છે. આસપાસના લોકો અને ખાસ કરીને ગુરુકુળ અને માળોદ ગામના શહેરીજનોને દુર્ગંધનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ઉપરાંત મૃત પશુઓના નીકળતા અવશેષ દળવામાં આવતા હોવાના કારણે આજુબાજુના વિસ્તાર સુધી આ દુર્ગંધ પ્રસરી રહી છે. જેને લઇને ગુરુકુળમાં અભ્યાસ કરતા 1300થી વધુ વિદ્યાર્થીઓનું આરોગ્ય જોખમમાં મુકાઈ રહ્યું છે.
સ્થાનિકોએ આપ્યું આવેદન પત્ર
સુરેન્દ્રનગર મનપા કમિશનર, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેક્ટર અને મેયરને આજુબાજુના સોસાયટીના રહીશો તેમ જ આગેવાનો દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે અને રજુઆત કરવામાં આવી છે કે, આ ચર્મ ઉદ્યોગને અન્યત્ર ખસેડવામાં આવે. શહેરની મધ્યમાં આ પ્રકારની કામગીરી ચાલતી હોવાના કારણે હાલાકીના સામનો ભોગવવું પડી રહ્યો છે. આ પ્રકારની કામગીરીના લીધે કોન્ટ્રાક્ટરોએ બનાવેલા મકાનો પણ વેચાતા નથી અને જ્યાં ગુરુકુળ આવેલું છે ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓ પણ હાલાકીમાં મુકાય છે.
મેયરે આપ્યા તપાસના આદેશ
સ્થાનિકોની રજુઆત બાદ સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના મેયર રાકેશ રાઠોડે તપાસના આદેશ આપ્યા છે. મેયરે જણાવ્યું કે, સ્થાનિક લોકોની રજૂઆત મળી છે. આ અંગે તાત્કાલિક ધોરણે એન્જિનિયરો અને અન્ય ટીમોને કામે લગાવવામાં આવી છે અને પર્યાવરણ વિભાગની નગરપાલિકાની ટીમને પણ કામે લગાવવામાં આવી છે. તેમની પાસેથી રિપોર્ટ મંગાવવામાં આવ્યો છે. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ આ ચર્મ ઉદ્યોગથી હાલાકી થતી હશે તો તેને અન્ય સ્થળે ખસેડવામાં આવશે તેવી ખાતરી પણ મેયરે આપી છે.
આ પણ વાંચોઃ
તહેવારોમાં મીઠાઈ ખરીદતી વખતે સાવધાન: સસ્તી ખાવાની વસ્તુ લેતા પહેલા આટલું ધ્યાન રાખો, નહીંતર પડશો બીમાર
ધારી–બગસરા હાઈવે પર તેલ ભરેલું ટેન્કર પલટી ગયું, તેલ લેવા ગ્રામજનોની પડાપડી