ગીર ગઢડાના આંકોલાલી ગામે વહેલી સવારે બે સિંહોનો આતંક, ધાર્મિક સ્થળ પાસે જાહેરમાં પાલતુ પશુનું કર્યું મારણ

ધાર્મિક સ્થળ નજીક રખડતા પશુનો સિંહોએ શિકાર કરતા બાળકો અને વૃદ્ધોમાં ફેલાયો ડર, ઘટનાની જાણ થતા જ વન વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 21, 2026 at 7:56 PM IST

ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકાના આંકોલાલી ગામે વહેલી સવારે બે સિંહોના અચાનક પ્રવેશથી સમગ્ર ગામમાં ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો હતો.

મળતી માહિતી મુજબ, વહેલી સવારના સમયે બે જેટલા સિંહો ગામમાં ઘૂસી આવ્યા હતા અને ગામના ચોક વિસ્તારમાં આવેલા એક ધાર્મિક સ્થળની નજીક પહોંચી ગયા હતા. ત્યાં હાજર એક રખડતા પશુ પર બંને સિંહોએ હુમલો કર્યો હતો અને તેનું મારણ કર્યું હતું.

આંકોલાલી ગામે સિંહોનો આતંક (Etv Bharat Gujarat)


આ ઘટનાની સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ રહી કે સિંહોએ કોઈ પણ જાતના ભય વિના ખુલ્લામાં જ શિકાર કર્યો અને ત્યાં જ તેની મિજબાની માણી હતી. સામાન્ય રીતે વહેલી સવારે ગામના લોકો આ ધાર્મિક સ્થળે દર્શન કરવા માટે આવતા હોય છે, પરંતુ સિંહોના આગમનને કારણે લોકોમાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. અનેક ગામજનોએ પોતાના ઘરના આંગણેથી જ સિંહોની આ હિલચાલના દર્શન કર્યા હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.

લોકો ઘરમાં પુરાયા
સિંહોના આ અણધાર્યા પ્રવેશને કારણે ગામના લોકોમાં ડર ફેલાઈ ગયો હતો અને તેઓ પોતાની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાના ઘરોમાં જ રહેવા મજબૂર બન્યા હતા. ખાસ કરીને ગામના બાળકો અને વૃદ્ધોમાં આ ઘટનાને લઈને વધુ ગભરાટ જોવા મળ્યો હતો. ઘણા લોકો ઘરની બહાર નીકળતા પણ ડરી રહ્યા હતા.

વન વિભાગની કાર્યવાહી
ગામમાં સિંહો ઘૂસી આવ્યા હોવાની જાણ થતા જ સ્થાનિકોએ તરત જ વન વિભાગને જાણ કરી હતી. માહિતી મળતા જ વન વિભાગની ટીમ સતર્ક બની ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને સિંહોની હિલચાલ પર નજર રાખવાની કામગીરી શરૂ કરી દીધી હતી. તંત્ર દ્વારા ગામના લોકોને સાવચેતી રાખવા અને અનાવશ્યક રીતે ઘરની બહાર ન નીકળવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે.

સ્થાનિકોની માંગ
ઉલ્લેખનીય છે કે ગીર જંગલ વિસ્તારને અડીને આવેલા ગામોમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી સિંહોની અવર-જવર સતત વધી રહી છે. ખોરાકની શોધમાં સિંહો વારંવાર માનવ વસાહતો તરફ વળતા હોવાના બનાવો સામે આવી રહ્યા છે. આના કારણે સ્થાનિક રહેવાસીઓમાં ભય અને ચિંતાનો માહોલ છે. ગામજનોએ વન વિભાગ પાસે આવા બનાવોને ધ્યાનમાં રાખીને કડક પગલાં લેવા, સિંહોની હિલચાલ પર સતત દેખરેખ રાખવા અને ગામોમાં સુરક્ષા માટે પેટ્રોલિંગ વધુ મજબૂત બનાવવાની માંગ કરી છે. હાલમાં તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

