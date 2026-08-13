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જુનાગઢમાં જોષીપુરા ટાઉન પ્લાનિંગ 6ની યોજનાનો સ્થાનિકોએ કર્યો ઉગ્ર વિરોધ, યોજના રદ કરવાની કરી માંગ

લોકોએ જોષીપરા ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ-6 સરકાર તુરંત રદ કરે અથવા હવે પછી નવું બાંધકામ થાય તે વિસ્તારમાં આ યોજના લાગુ કરે તેવી માંગ કરી છે.

જુનાગઢમાં જોષીપુરા ટાઉન પ્લાનિંગ 6ની યોજનાનો સ્થાનિકોએ કર્યો ઉગ્ર વિરોધ
જુનાગઢમાં જોષીપુરા ટાઉન પ્લાનિંગ 6ની યોજનાનો સ્થાનિકોએ કર્યો ઉગ્ર વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2026 at 5:57 PM IST

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જુનાગઢ: નગર નિયોજન કચેરી દ્વારા જુનાગઢ કોર્પોરેશનમાં આવતા વોર્ડ નંબર-4 અને 6ના કેટલાક વિસ્તારોમાં જોષીપરા ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ 6 અમલમાં મૂકી છે. જેને લઈને કચેરી દ્વારા જે રહેશોને નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે તેવા અસરગ્રસ્ત રહીશોએ નગર નિયોજન કચેરીએ જઈને પોતાની વાંધા અરજી રજૂ કરી હતી.

કચેરી દ્વારા જે રહેશોને નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે. ત્યારબાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં 1,000 કરતાં વધારે સ્થાનિક રહીશોએ નવી ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ અંતર્ગત પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે. એકઠા થયેલા લોકોએ જોષીપરા ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ-6 સરકાર તુરંત રદ કરે અથવા તો હવે પછી નવું બાંધકામ થાય તે વિસ્તારમાં આ યોજના લાગુ કરવામાં આવે તેવી ઉગ્ર માંગ કરી છે.

જુનાગઢમાં જોષીપુરા ટાઉન પ્લાનિંગ 6ની યોજનાનો સ્થાનિકોએ કર્યો ઉગ્ર વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

જોષીપરા ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ-6નો વિરોધ

નગર નિયોજન કચેરી દ્વારા જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના જોષીપરા વિસ્તારમાં ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીન છ અમલમાં મૂકી છે. નગર નિયોજન કચેરી દ્વારા રહીશોને સ્કીમ અંતર્ગત નોટિસ પાઠવવામાં આવતા રહીશોએ આજે ખૂબ જ ઉગ્રતા સાથે નગર નિયોજન કચેરીએ પોતાની વાંધા અરજીઓ રજૂ કરી હતી, અને તુરંત જોષીપરા વિસ્તારમાં લાગું થવા જઈ રહેલી ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ 6ને તુરંત રદ કરવામાં આવે અથવા તો હવે પછી જે નવું બાંધકામ થાય અથવા તો ખેતી માંથી બિન ખેતી થાય તેવા રહેણાંક અને વ્યાપારિક સંકુલોમાં ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમનો અમલ થાય તેવી માંગ કરી છે.

વિવાદોમાં ફસાઈ જોષીપરા ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ-6
વિવાદોમાં ફસાઈ જોષીપરા ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ-6 (Etv Bharat Gujarat)

ટીપી સ્કીમને લઈને સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ

સરકાર દ્વારા સૂચિત નવી ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ જોષીપરા-6ને લઈને ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં લોકોનો વિરોધ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. જ્યારે જુનાગઢ નગરપાલિકા હતું ત્યારે જોષીપરા સ્વતંત્ર ગ્રામ પંચાયત તરીકે કામ કરતી હતી. વર્ષ 1987માં જોષીપરા ગ્રામ પંચાયત હસ્તક કલેકટર અને વહીવટી તંત્રની મંજૂરી બાદ જે બાંધકામો થયા હતા આવા બાંધકામો આજે 29 વર્ષ કરતા પણ વધારે સમય વીતી ગયો છે, ત્યારે નગર નિયોજન કચેરી દ્વારા આવા બાંધકામોને ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમમાં સામેલ કરાતા ઉગ્ર રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

મોટી સંખ્યામાં અસરગ્રસ્ત રહીશો નગર નિયોજન કચેરીએ જઈને નોંધાવ્યો વિરોધ
મોટી સંખ્યામાં અસરગ્રસ્ત રહીશો નગર નિયોજન કચેરીએ જઈને નોંધાવ્યો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

ટીપી સ્કીમ અંતર્ગત રહેણાંક વિસ્તાર સૌથી વધારે અસરગ્રસ્ત

સૂચિત જોષીપરા ટીપી સ્કીમ છ અંતર્ગત સૌથી વધારે રહેણાંક મકાનો અસરગ્રસ્ત બનવા જઈ રહ્યા છે. જેમાં સામાન્ય ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના મકાનોની જમીન બે ફૂટથી લઈને છ ફૂટ સુધી તૂટી શકે છે. આવી એક સંભાવનાઓ વ્યક્ત થાય છે. વધુમાં 1987માં જોષીપરા ગ્રામ પંચાયત વિસ્તારમાં જે બાંધકામો થયા છે, તેમાં આજે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને નગર નિયોજન કચેરી દ્વારા બેટરમેન્ટ ચાર્જ 40% એટલે કે આજથી 29 વર્ષ પૂર્વે જે મકાનનું બાંધકામ થયું હતું, જે તે સમયે જૂનાગઢ નગરપાલિકામાં આ વિસ્તારનો સમાવેશ થતો ન હતો. તેમ છતાં આ વિસ્તારના રહીશો અને બાંધકામ કરેલા મકાન માલિકો પાસેથી 40 ટકા જેટલો બેટરમેન્ટ ચાર્જ લેવાની જોગવાઈ પણ ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમમાં કરવામાં આવી છે.

ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ અંતર્ગત જે 06 મીટરનો રોડ છે તે 07.50 મીટર 07.50 મીટરનો રોડ 09 મીટર અને 9 મીટરનો રોડ 12 મીટર બનાવવાની યોજના અમલમાં મુકાવવા જઈ રહી છે. જોષીપરા વિસ્તાર સામાન્ય રીતે રહેણાંક અને સૌથી ઓછા વાહન વ્યવહાર વાળો વિસ્તાર છે. જેમાં 09 મીટરના રોડને 12 મીટર સુધી લઈ જવો યોગ્ય નથી, આવી વાંધા અરજી પણ સ્થાનિક લોકોએ આજે સરકાર સમક્ષ રજૂ કરી છે.

જોષીપુરા ટાઉન પ્લાનિંગ 6ની યોજના રદ કરવાની માંગ
જોષીપુરા ટાઉન પ્લાનિંગ 6ની યોજના રદ કરવાની માંગ (Etv Bharat Gujarat)

ભાજપ અને કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરો પણ સાથે આવ્યા

જોષીપરા ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ 6નો વિરોધ કરવા માટે આવેલા સ્થાનિક લોકો કિશન સોજીત્રા, કેતન હિરપરા, છગનભાઈ કુંભાણી, સંદીપભાઈ પેથાણીની સાથે ભાજપના વોર્ડ નંબર 6 ના કોર્પોરેટર પ્રવીણ વાઘેલા અને લલિત પરસાણા પણ આવી પહોંચ્યા હતા. સામાન્ય રીતે ભાજપ અને કોંગ્રેસ નગરપાલિકામાં વિરોધ પક્ષમાં જોવા મળે છે, પરંતુ આજે ભાજપ અને કોંગ્રેસના બંને નગરસેવકો પણ ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ 6નો વિરોધ કરવા માટે નગર નિયોજન કચેરીએ પહોંચ્યા હતા, અને આ યોજના રદ થાય અથવા તો જુના બાંધકામને બાદ કરીને હવે પછી થનારા નવા બાંધકામમાં તમામ જોગવાઈનો અમલ થાય તેવી ઉગ્ર માંગ પણ કરી હતી.

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