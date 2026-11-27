સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં અપૂરતી સુવિધાને લઈને ગધેડાં સાથે વિરોધ કરવા પહોંચ્યા શહેરીજનો
ગાંધી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને પડતી હાલાકી અંગે મુખ્ય જિલ્લા તબીબી અધિકારીને રજૂઆત કરાઈ, ઈમરજન્સી વોર્ડમાં માત્ર ચાર બેડ ઉપલબ્ધ હોવાની ફરિયાદ કરવામાં આવી છે.
Published : November 27, 2026 at 8:20 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાની સૌથી મોટી સરકારી હોસ્પિટલ ગણાતી ગાંધી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને પડતી ગંભીર હાલાકી, અપૂરતી સુવિધાઓ, સ્ટાફની બેદરકારી અને કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓના શોષણ અંગે આજે મુખ્ય જિલ્લા તબીબી અધિકારીશ્રીને લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. સામાજિક કાર્યકરો અને જાગૃત નાગરિકો દ્વારા આ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. આ રજૂઆત કોઈ વ્યક્તિગત દ્વેષ કે સંસ્થાની છબી ખરાબ કરવાના હેતુથી નહીં, પરંતુ હોસ્પિટલની વ્યવસ્થામાં સુધારો થાય, દર્દીઓને માનવતાપૂર્ણ સારવાર મળે અને જાહેર આરોગ્ય વ્યવસ્થા વધુ જવાબદાર બને તે હેતુથી કરવામાં આવી છે.
સુરેન્દ્રનગરની ગાંધી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દરરોજ મોટી સંખ્યામાં ગરીબ, મધ્યમવર્ગીય, નિરાધાર, ગ્રામ્ય વિસ્તારના તેમજ અકસ્માતગ્રસ્ત દર્દીઓ સારવાર માટે આવે છે. સરકારી હોસ્પિટલ એ સામાન્ય નાગરિક માટે આરોગ્યની આશાનું કેન્દ્ર છે. પરંતુ હાલની વ્યવસ્થા, સ્ટાફની ઉપલબ્ધતા અને પ્રાથમિક સુવિધાઓના અભાવને કારણે અનેક દર્દીઓ અને તેમના પરિવારજનોને ગંભીર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
"સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં અપૂરતી સેવાઓને લઈ દર્દીઓ પરેશાન થઈ રહ્યા છે. 40થી વધુ પ્રકારની દવાઓ સિવિલ હોસ્પિટલની દવા બારી ઉપર ઉપલબ્ધ નથી. ત્યારે દર્દીના સગા અને જીજ્ઞેશ મેમકીયા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે તેમના પિતાને દાખલ કરવામાં આવ્યા ત્યારે બહારથી ઇન્જેક્શન મંગાવવા પડ્યા હતા, તે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ ન હતા. આ ઉપરાંત બીપી, ડાયાબિટીસ, મગજની દવાઓ, પીડિયાટ્રિક વિભાગના પીડિત બાળકોને લગતી દવાઓ અને ચામડીના રોગોની દવાઓ, અલગ-અલગ પ્રકારની 40થી વધુ દવાઓ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ નથી. આ ઉપરાંત દવા બારી ઉપર પણ લાઈનોમાં ઊભું રહેવું પડે છે, કલાકે વારો આવે છે, જેને લઈને વૃદ્ધો, અપંગ અને મહિલાઓ પરેશાન બની રહ્યા છે. ત્રણ દવા બારી હોવા છતાં પણ માત્ર બે દવા બારી ખુલ્લી રાખવામાં આવે છે. ત્યારે આ અંગે પણ સુધારા કરવામાં આવે અને ઇમર્જન્સી રૂમમાં માત્ર 04 બેડની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. ત્યારે ઈમરજન્સી આવે અને કોઈ મોટો અકસ્માત સર્જાય અને એક સાથે 10થી વધુ દર્દીઓ આવે તો નાસભાગ મચી જાય છે." - જીજ્ઞેશ મેમકીયા, શહેરીજન
સૌથી મોટો મુદ્દો: ઈમરજન્સી વોર્ડમાં માત્ર 4 બેડ
રજૂઆતમાં સૌથી મોટો મુદ્દો ઈમરજન્સી વોર્ડનો છે. ઈમરજન્સી વિભાગમાં માત્ર ચાર જેટલા બેડ ઉપલબ્ધ હોવાની અને ઘણીવાર એક કે બે ડોક્ટરો દ્વારા દર્દીઓને સંભાળવામાં આવતા હોવાની ફરિયાદ છે. ઈમરજન્સીમાં આવતા ગંભીર દર્દીઓને તાત્કાલિક સારવાર મળવી જોઈએ, ત્યાં બેડ અને સ્ટાફની અછતના કારણે સારવારમાં વિલંબ થાય છે. આ બાબતે તાત્કાલિક સમીક્ષા કરી બેડની ક્ષમતા અને ડોક્ટરો તથા નર્સિંગ સ્ટાફની સંખ્યા વધારવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
"અલગ-અલગ સાત પ્રકારની રજૂઆતો કરવામાં આવી છે, જેમાં દવાઓ અપૂરતી છે, હોસ્પિટલમાં પૂરતી સુવિધાઓ નથી, ડોક્ટરોનો સ્ટાફ પૂરતો છે અને ખાસ ઈમરજન્સી વિભાગમાં બેડ વધારવા માટેની રજૂઆતો મળી છે. આ તમામ દિશામાં કામ કરવામાં આવશે અને જે દવા બારીનો મુદ્દો છે, ત્યાં ત્રણ બારીઓ ઉપલબ્ધ છે, ત્રીજી બારી ખોલવા અંગેની પણ સૂચનાઓ આપવામાં આવશે. કોઈપણ દર્દી પરેશાન ન બને તેની તકેદારી રાખવાની જવાબદારી હોસ્પિટલના અધિકારીઓની છે. ત્યારે અધિકારીઓ અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવશે અને મેડિકલ ઓફિસરોને પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે." - ડૉ. ચૈતન્ય પરમાર, સિવિલ સર્જન, સુરેન્દ્રનગર
જુનિયર અને બોન્ડેડ ડોક્ટરોની વારંવાર બદલી
બીજો મુદ્દો જુનિયર તથા બોન્ડેડ ડોક્ટરોની વારંવાર વિભાગીય બદલીનો છે. એક વિભાગમાંથી બીજા વિભાગમાં વારંવાર ખસેડવામાં આવતા હોવાથી તેઓને જે વિભાગમાં કાર્યરત હોય ત્યાં જરૂરી અનુભવ, વ્યવહારુ તાલીમ અને કાર્યની સાતત્યતા મળતી નથી. જેની સીધી અસર દર્દીઓની સારવાર પર પડે છે. આ ફેરબદલી અંગે સમીક્ષા કરી તાલીમ અને સારવારની સાતત્યતા જળવાય તેવી માંગ છે.
ઈમરજન્સી દર્દીને પણ કેસ બારીની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવાની ફરજ
ઈમરજન્સી દર્દીઓને પણ કેસ બારીની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવાની ફરજનો છે. અકસ્માતગ્રસ્ત કે ગંભીર દર્દીને પહેલા સારવાર મળવી જોઈએ, પરંતુ તેને પણ કેસ નોંધાવવા મોકલવામાં આવતા હોવાથી સારવારમાં વિલંબ થાય છે. ઈમરજન્સી દર્દીઓ માટે એવો પ્રોટોકોલ અમલમાં મૂકવામાં આવે કે જેથી કેસ નોંધણીની પ્રક્રિયા સારવારમાં વિલંબ ન કરે તે અંગેની પણ માંગ કરવામાં આવી છે.
દવા વિતરણ અને કેસ બારીઓ પર ભીડ
સિવિલમાં દવા વિતરણ અને કેસ બારીઓ પરની ભીડનો છે. દવા વિતરણ માટે પૂરતી બારીઓ ઉપલબ્ધ ન હોવાથી દર્દીઓને લાંબી લાઈનોમાં ઉભા રહેવું પડે છે. કેસ બારીઓ પર પણ ભારે ભીડ રહેતી હોવાથી વૃદ્ધો, મહિલાઓ અને દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને ભારે હાલાકી થાય છે. દવા વિતરણની ચાર બારીઓ સહિત તમામ જરૂરી કેસ અને દવા બારીઓને પૂરતા સ્ટાફ સાથે કાર્યરત કરવામાં આવે તેવી માંગ છે.
કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓના શોષણ અને પગારની ફરિયાદ
કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત કર્મચારીઓના શોષણ અને પગાર સંબંધિત ફરિયાદોનો છે. હોસ્પિટલમાં કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓની ભરતી, પગાર ચૂકવણી તથા તેમની પાસેથી રકમ લેવામાં આવતી હોવા અંગે ગંભીર ફરિયાદો અને શંકાઓ છે. આ અંગે નિષ્પક્ષ તપાસ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. જો કોઈ કર્મચારીનું શોષણ થતું હોય તો તે અટકવું જોઈએ અને તેમના અધિકારોનું રક્ષણ થવું જોઈએ.
ડોક્ટરોની ઓળખ અને જવાબદારી, દિવ્યાંગ-વૃદ્ધો માટે સહાયનો અભાવ
સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરો તથા અધિકૃત તબીબી કર્મચારીઓની ઓળખ અને જવાબદારીનો છે. તબીબી કામગીરી કે દસ્તાવેજો પર અનિયમિત રીતે સહી થતી હોવાની કોઈ ફરિયાદ હોય તો તેની તપાસ થવી જોઈએ. હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતા તમામ તબીબી કર્મચારીઓની ઓળખ અને જવાબદારી સ્પષ્ટ થાય તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે.
દિવ્યાંગો, વૃદ્ધો, બાળકો તથા નિરાધાર દર્દીઓ માટે સહાય વ્યવસ્થાના અભાવનો છે. વ્હીલચેર, માર્ગદર્શન આપનાર કર્મચારીઓ તથા સહાયની વ્યવસ્થાના અભાવે અનેક દર્દીઓએ પોતે જ વિવિધ વિભાગોમાં ભટકવું પડે છે. તેમના માટે વ્હીલચેર, માર્ગદર્શન તથા દર્દી સહાય કેન્દ્રની પૂરતી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. આ ઉપરાંત ડોક્ટરો અને અન્ય કર્મચારીઓની સમયસર હાજરીનો છે. વિવિધ વિભાગો, કેબિન તથા સારવાર સ્થળોએ કર્મચારીઓ સમયસર હાજર ન રહેતા હોવાની ફરિયાદો છે. દૂરના ગામડાઓમાંથી દર્દીઓ સારવાર માટે આવે છે, પરંતુ ડોક્ટર ઉપલબ્ધ ન હોય તો તેમને વારંવાર ધક્કા ખાવા પડે છે.
અંતમાં રજૂઆતકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ તમામ મુદ્દાઓ અંગે તપાસ કરીને થયેલા સુધારા અને કાર્યવાહીનો લેખિત જવાબ આપવામાં આવે. જો સમયસર યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરવામાં આવશે તેવી પણ ચીમકી આપવામાં આવી હતી.
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