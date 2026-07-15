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માંજલપુર પેટાચૂંટણીમાં ભાજપ ઉમેદવાર સામે સ્થાનિકોનો વિરોધ: સોસાયટીમાં વરસાદી પાણીની સમસ્યા બની મુદ્દો

ભાજપના ઉમેદવાર અને કાર્યકરો ચૂંટણી પ્રચાર માટે અક્ષર વિલા સોસાયટીમાં પહોંચ્યા હતા.

માંજલપુર પેટાચૂંટણીમાં ભાજપ ઉમેદવાર સામે સ્થાનિકોનો વિરોધ: સોસાયટીમાં વરસાદી પાણીની સમસ્યા બની મુદ્દો
માંજલપુર પેટાચૂંટણીમાં ભાજપ ઉમેદવાર સામે સ્થાનિકોનો વિરોધ: સોસાયટીમાં વરસાદી પાણીની સમસ્યા બની મુદ્દો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 11:00 PM IST

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વડોદરા: માંજલપુર વિધાનસભા પેટાચૂંટણીના પ્રચાર દરમિયાન ભાજપના ઉમેદવારને સ્થાનિકોના વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. અક્ષર વિલા સોસાયટીના રહીશોએ વરસાદી પાણી ભરાવાની સમસ્યા અને તેના નિકાલના અભાવ અંગે રજૂઆત કરતાં ચૂંટણી પ્રચાર વચ્ચે સ્થાનિક પ્રશ્નો ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યા છે.

માંજલપુર વિધાનસભા પેટાચૂંટણીને લઈને રાજકીય પક્ષો દ્વારા પ્રચાર અભિયાન તેજ કરવામાં આવ્યું છે. આ દરમિયાન ભાજપના ઉમેદવારના પ્રચાર વખતે સ્થાનિક સમસ્યાઓને લઈને રહેવાસીઓએ વિરોધ નોંધાવતાં ચૂંટણી વચ્ચે સ્થાનિક પ્રશ્નો ફરી એક વખત ચર્ચામાં આવ્યા છે. આ ઘટના માંજલપુર વિસ્તારમાં આવેલી અક્ષર વિલા સોસાયટીમાં બની હતી.

માંજલપુર પેટાચૂંટણીમાં ભાજપ ઉમેદવાર સામે સ્થાનિકોનો વિરોધ: સોસાયટીમાં વરસાદી પાણીની સમસ્યા બની મુદ્દો (ETV Bharat Gujarat)

મળતી માહિતી મુજબ ભાજપના ઉમેદવાર અને કાર્યકરો ચૂંટણી પ્રચાર માટે અક્ષર વિલા સોસાયટીમાં પહોંચ્યા હતા. ત્યારે સ્થાનિક રહીશોએ લાંબા સમયથી યથાવત્ રહેલી વરસાદી પાણી ભરાવાની સમસ્યા અંગે રજૂઆત કરી હતી. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, સોસાયટીમાં નિયમિત સફાઈના અભાવે અને વરસાદી પાણીના યોગ્ય નિકાલની વ્યવસ્થા ન હોવાથી દરેક વરસાદ પછી પાણી ભરાઈ જાય છે. જેના કારણે રહેવાસીઓને દૈનિક અવરજવરમાં મુશ્કેલી પડે છે તેમજ મચ્છરજન્ય રોગો ફેલાવાનો ભય પણ વધે છે.

રહીશોએ જણાવ્યું હતું કે અનેક વખત સંબંધિત તંત્ર સમક્ષ રજૂઆત કરવા છતાં સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી. ચૂંટણી દરમિયાન જનસંપર્ક માટે ઉમેદવાર સોસાયટીમાં પહોંચતા સ્થાનિકોએ શાંતિપૂર્વક પોતાની સમસ્યાઓ તેમની સમક્ષ રજૂ કરી હતી અને વહેલી તકે યોગ્ય ઉકેલ લાવવાની માંગ કરી હતી. સ્થાનિકોની રજૂઆત દરમિયાન ત્યાં હાજર કાર્યકરો પણ લોકોના પ્રશ્નોના સંતોષકારક જવાબ આપી શક્યા નહોતા.

ઘટના દરમિયાન એક મહિલા કોર્પોરેટર સ્થાનિકો દ્વારા વીડિયો ઉતારવામાં આવતા નારાજ થયાં હોવાની ચર્ચા પણ સામે આવી છે. જોકે, આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ બન્યો નહોતો અને સ્થાનિકોએ શાંતિપૂર્ણ રીતે પોતાની રજૂઆત કરી હતી.

ચૂંટણીના માહોલ વચ્ચે વિકાસના મુદ્દાઓ અને સ્થાનિક પ્રશ્નો ફરી ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યા છે. વરસાદી પાણી ભરાવાની સમસ્યા અને સફાઈ જેવા પ્રશ્નોનો કાયમી ઉકેલ લાવવા સ્થાનિકોએ ફરી તંત્ર સમક્ષ માંગ ઉઠાવી છે. ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન બનેલી આ ઘટનાએ વિસ્તારમાં રાજકીય ચર્ચાઓને પણ વેગ આપ્યો છે.

સ્થાનિકો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રશ્નોને લઈને હવે સંબંધિત તંત્ર અને જનપ્રતિનિધિઓ શું પગલાં ભરે છે તેના પર સૌની નજર છે.

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