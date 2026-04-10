સુરત: યુવા નેતા ધાર્મિક માલવીયાએ ચૂંટણી ન લડવાની જાહેરાત કરી, અલ્પેશ કથીરિયાએ આવું બોલ્યા....

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી 2026: યુવા નેતા ધાર્મિક માલવીયાએ ચૂંટણી ન લડવાની જાહેરાત કરી, વિપક્ષ પર કર્યા પ્રહારો
Published : April 10, 2026 at 7:42 PM IST
સુરત : મહાનગરપાલિકાની આગામી ચૂંટણી પૂર્વે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એક અત્યંત વ્યૂહાત્મક નિર્ણય લીધો છે. વોર્ડ નંબર 2 માંથી પ્રબળ દાવેદાર ગણાતા યુવા નેતા ધાર્મિક માલવીયાએ પોતાની ઉમેદવારી પડતી મૂકી છે. 8 એપ્રિલના રોજ તેમણે ચૂંટણી ન લડવાની જાહેરાત કરતા રાજકીય ગલિયારાઓમાં ચર્ચાઓ તેજ થઈ છે.
જોકે, આ નિર્ણય પાછળ ભાજપ હાઈકમાન્ડની એક લાંબા ગાળાની અને આક્રમક રણનીતિ હોવાનું સામે આવ્યું છે. ધાર્મિક માલવીયાએ પ્રારંભિક તબક્કે નિરીક્ષકો સમક્ષ સેન્સ પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈને પોતાની મક્કમતા દર્શાવી હતી. પરંતુ પાર્ટીના મોવડી મંડળ સાથેની બેઠક બાદ ચિત્ર બદલાયું છે.
ભાજપના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ધાર્મિક માલવીયાને માત્ર એક વોર્ડ પૂરતા સીમિત રાખવાને બદલે સમગ્ર સુરતના પાટીદાર અને સૌરાષ્ટ્રવાસી પ્રભાવી વિસ્તારોમાં સંગઠન મજબૂત કરવા માટે મેદાનમાં ઉતારવામાં આવશે. ખાસ કરીને આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને પાર્ટી તેમને મોટા ફલક પર તૈયાર કરી રહી છે.
યુવા નેતા અલ્પેશ કથીરિયાએ આ અંગે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું હતું કે, "ધાર્મિકભાઈએ ગત અઠવાડિયે જ નેતૃત્વ સમક્ષ પોતાની અનિચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. અમારો ઉદ્દેશ્ય વ્યક્તિગત જીત કરતા પાર્ટીને મહત્તમ બેઠકો જીતાડવાનો છે. સુરતના 8 થી 10 વોર્ડ એવા છે જ્યાં 18 આલમ અને પાટીદારોનો પ્રભાવ છે. આ તમામ વિસ્તારોમાં ભાજપનો ભગવો લહેરાવવા માટે ધાર્મિકભાઈએ આ ત્યાગ આપ્યો છે." હવે અલ્પેશ કથીરિયા અને ધાર્મિક માલવીયાની જોડી સુરતના તમામ મહત્વના વોર્ડમાં પ્રચારની કમાન સંભાળશે.
અલ્પેશ કથીરિયાએ વિપક્ષ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, છેલ્લા 10 વર્ષથી વિપક્ષે માત્ર જનતાનો ઉપયોગ કર્યો છે, પણ કામગીરી શૂન્ય છે. કાર્યકર્તાઓની ફોજ હવે ઘરે-ઘરે જઈને વિકાસના કામોની યાદી અને આગામી 5 વર્ષના સંકલ્પો પહોંચાડશે.
ધાર્મિક માલવીયાનું ચૂંટણી મેદાનમાંથી ખસવું એ હકીકતમાં ભાજપની આક્રમક રણનીતિનો પુરાવો છે. લોકપ્રિય ચહેરાઓ પોતાની બેઠક બચાવવામાં સમય બગાડવાને બદલે અન્ય ઉમેદવારો માટે 'ટ્રમ્પ કાર્ડ' સાબિત થાય તેવું આયોજન છે. હવે ધાર્મિક માલવીયા 'સ્ટાર પ્રચારક' તરીકે ભૂમિકા ભજવશે, જેનો સીધો ફાયદો એવા વિસ્તારોમાં મળશે જ્યાં વિપક્ષ મજબૂત દેખાઈ રહ્યો છે.
