ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની જાહેરાત; 26 એપ્રિલે થશે મતદાન, 28 એપ્રિલે મત ગણતરી

15 મહાનગરપાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત, 261 તાલુકા પંચાયત, 84 નગરપાલિકાની યોજાશે ચૂંટણી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 5:18 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 6:02 PM IST

ગાંધીનગર: રાજ્ય ચૂંટણી પાંચ દ્વારા ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. 15 મહાનગરપાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત, 260 તાલુકા પંચાયત, 84 નગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાશે. 26 એપ્રિલ, 2026એ મતદાનની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે.

ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ:

  • ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની છેલ્લી તારીખ - 11 એપ્રિલ, 2026
  • ચકાસણી અંતિમ તારીખ - 13 એપ્રિલ, 2026
  • ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની તારીખ - 15 એપ્રિલ, 2026
  • મતદાનની તારીખ - 26 એપ્રિલ, 2026
  • પરિણામ - 28 એપ્રિલ, 2026

ચૂંટણી માટે વ્યવસ્થા:

  • 49,591 કુલ મતદાન મથકો
  • એક મતદાન કેન્દ્ર પર વધુ માં વધુ 1200 મતદારો
  • 996 ચૂંટણી અધિકારીઓ
  • 1266 મદદનીશ અધિકારીઓ
  • 2 લાખ 61 હજાર પોલીસ સ્ટાફ મતદાન સમયે ફરજ બજાવશે

રાજ્ય ચૂંટણી પંચે કરી મહત્વની જાહેરાત:

  • 17 ફેબ્રુઆરીની મતદાર યાદીને ધ્યાને લેવાશે
  • 4.18 કરોડ મતદારો મતદાન કરી શકશે
  • મ્યુનિપલ કોર્પોરેશન 1.10 કરોડ મતદારો
  • નગરપાલિકામાં 63 લાખ મતદારો
  • 2.74 કરોડ જિલ્લા પંચાયત મતદારો

રાજ્યમાં કુલ કેટલા મતદારો?

  • 2.16 કરોડ પુરુષ મતદારો
  • 2.72 કરોડ સ્ત્રી મતદારો
  • 4.18 કરોડ કુલ મતદારો

કેટલી બેઠકો પર યોજાશે ચૂંટણી?

  • 2624 બેઠકો - નગરપાલિકા
  • 1090 બેઠકો - જિલ્લા પંચાયત
  • 5234 બેઠકો - તાલુકા પંચાયત
  • 1044 બેઠકો - મહાનગરપાલિકા

રાજ્ય સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં 8 નવી નગરપાલિકાઓને 'મહાનગરપાલિકા'નો દરજ્જો આપ્યા બાદ, આ વિસ્તારોમાં પ્રથમ વખત કોર્પોરેશન સ્તરે મતદાન થશે. જેમાં કરમસદ-આણંદ, ગાંધીધામ, મહેસાણા, મોરબી, નડિયાદ, નવસારી, પોરબંદર, સુરેન્દ્રનગર અને વાપી, આ નવગઠિત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં વહીવટી માળખું બદલાયા બાદ આ પ્રથમ મોટી રાજકીય કસોટી હશે, જેના પર સમગ્ર રાજ્યની નજર છે. રાજ્યની અનેક જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતોની મુદત પૂર્ણ થઈ હોવા છતાં ચૂંટણીઓ વિલંબમાં હતી, જેના કારણે ત્યાં હાલ વહીવટદારો કાર્યરત છે.

આ વખતે ચૂંટણીમાં ઓબિસી (OBC) અનામત બેઠકોના નવા રોટેશન મુજબ અમલીકરણ કરવામાં આવશે. ખાસ કરીને જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખની 7 બેઠકો OBC માટે અનામત રાખવાની નવી જોગવાઈઓ આ ચૂંટણીનું મુખ્ય આકર્ષણ રહેશે.

આ પણ વાંચો:

