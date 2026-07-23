મહી નદીમાં વધતા જળસ્તરને કારણે લોકલ બસોના રૂટમાં ફેરફાર, અનેક બસોના રૂટ ડાયવર્ટ
ગુજરાતમાં સતત વરસી રહેલા ભારે વરસાદને કારણે અનેક નદીઓમાં જળસ્તર વધી રહ્યું છે.
Published : July 23, 2026 at 6:36 PM IST
વડોદરા: મહી નદીમાં જળસ્તર વધતાં ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (GSRTC)ના વડોદરા વિભાગે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. વડોદરાથી સાબરકાંઠા તરફ જતી તમામ લોકલ બસોને વૈકલ્પિક માર્ગ પરથી દોડાવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
ગુજરાતમાં સતત વરસી રહેલા ભારે વરસાદને કારણે અનેક નદીઓમાં જળસ્તર વધી રહ્યું છે. મહી નદીમાં પાણીની આવક વધતાં મુસાફરોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને GSRTC વડોદરા વિભાગે બસ વ્યવસ્થામાં તાત્કાલિક ફેરફાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
વિભાગીય નિયામક દ્વારા જારી કરાયેલા સત્તાવાર પરિપત્ર મુજબ, વડોદરાથી સાબરકાંઠા તરફ જતી લોકલ બસો હવે સંખેડા ગામ થઈને સંચાલિત કરવામાં આવશે. તેમજ સંજેલી થઈને પસાર થતી બસોને ભીંડોલ-સીમળિયા માર્ગ પરથી દોડાવવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. જરૂર જણાય તો અન્ય માર્ગોમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવી શકે છે.
GSRTCએ તમામ ડેપો મેનેજરો, ટ્રાફિક કંટ્રોલરો અને સંબંધિત અધિકારીઓને પરિસ્થિતિ પર નજર રાખીને બસ સંચાલન સુનિશ્ચિત કરવા સૂચના આપી છે. વરસાદી પરિસ્થિતિને લીધે બસોના સમયપત્રકમાં પણ આંશિક ફેરફાર થઈ શકે છે.
મુસાફરોને વિનંતી છે કે મુસાફરી પહેલાં સંબંધિત બસ ડેપો અથવા પૂછપરછ કેન્દ્ર પરથી નવીનતમ માહિતી મેળવી લે. અનાવશ્યક મુશ્કેલી ટાળવા માટે અગાઉથી રૂટ અને સમયની પુષ્ટિ કરવી જરૂરી છે.
GSRTC સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે. મહી નદીમાં જળસ્તર વધુ વધે અથવા અન્ય માર્ગો પ્રભાવિત થાય તો મુસાફરોની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપી વધુ નિર્ણયો લેવામાં આવશે.