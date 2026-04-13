સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી: ઉમેદવારી પરત કેવી રીતે ખેંચાય?; ચૂંટણી ચિહ્ન પ્રાપ્તિ અને બિનહરીફ જીત કેવી રીતે થાય?

ઉમેદવારો ક્યારે ફોર્મ પાછું ખેંચી શકે?, ક્યારે બિનહરીફ થઈ શકે અને તેમને ચૂંટણીનું ચિહ્ન એટલે કે પ્રતીક કેવી રીતે મળે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 13, 2026 at 1:27 PM IST

હૈદરાબાદ(તુષાર ચૌહાણ): રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા વિવિધ મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયાઓ અંગે સ્પષ્ટ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે. જે અનુસાર, ઉમેદવારી પાછી ખેંચવી, બિનહરીફ ચૂંટણી જાહેર કરવી તેમજ ઉમેદવારોને પ્રતીક ફાળવવાની પ્રક્રિયા પારદર્શક અને નિયમબદ્ધ રીતે પૂર્ણ થાય તે માટે સમયમર્યાદા અને નિયમો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. ચાલો જાણીએ આ અહેવાલમાં કે ઉમેદવારો ક્યારે ફોર્મ પાછું ખેંચી શકે? ક્યારે બિનહરીફ જાહેર થઈ શકે અને તેમને ચૂંટણીનું ચિહ્ન એટલે કે પ્રતીક કેવી રીતે મળે છે.

નોંધનીય છે કે 11 એપ્રિલ ફોર્મ ભરવાનો છેલ્લો દિવસ હતો. 13 એપ્રિલે ફોર્મ ચકાસણી અને 15 એપ્રિલે ફોર્મ પરત ખેંચી શકાશે. 26મી એપ્રિલના રોજ ચૂંટણી યોજાશે તથા 28મી એપ્રિલે પરિણામો જાહેર થશે.

  • ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની પ્રક્રિયા : નિયમો અને સમયમર્યાદા જાહેર

જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીને લઈને ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની પ્રક્રિયા અંગે મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે. ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા જાહેર કરાયેલા કાર્યક્રમ મુજબ, ઉમેદવાર અથવા તેમના પ્રસ્તાવક કે ચૂંટણી એજન્ટ દ્વારા નક્કી કરેલી તારીખે બપોરે 3 વાગ્યા સુધી ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની નોટિસ (નમૂના-6) રજૂ કરી શકાય છે.

નિયમ મુજબ, એકવાર ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની નોટિસ સબમિટ થયા બાદ તેને રદ કરી શકાતી નથી. એટલે કે, ઉમેદવાર ફરીથી તે જ ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે નહીં. આ પ્રક્રિયા ચૂંટણી અધિકારી અથવા મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં જ માન્ય ગણાશે.

ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની સમયમર્યાદા
વિશેષ વાત એ છે કે ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની કામગીરી બીજા અને ચોથા શનિવાર જેવી સ્થાનિક રજાના દિવસે પણ હાથ ધરવામાં આવી શકે છે, જો તે દિવસ ચૂંટણી કાર્યક્રમમાં સમાવિષ્ટ હોય.

ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા દરેક નોટિસની ચકાસણી કરીને, તેને પ્રાપ્ત થયાની તારીખ અને સમયની નોંધ રાખવામાં આવશે. સાથે જ, નોટિસ આપનાર વ્યક્તિની ઓળખ પણ ખાતરી કરવામાં આવશે.

ઉમેદવારી પાછી ખેંચનાર ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવા માટે રાજ્ય ચૂંટણી આયોગે નક્કી કરેલા નમૂના મુજબ જાહેરાત કરવામાં આવશે. આ યાદી રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ, જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, ચૂંટણી અધિકારી અને મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારીના નોટિસ બોર્ડ તેમજ સંબંધિત તાલુકા પંચાયત અને મામલતદાર કચેરીઓમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.

ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા જળવાઈ રહે તે માટે નિયમ-17 મુજબ આ તમામ કાર્યવાહી અનિવાર્ય છે.

  • બિન હરીફ ચૂંટણીની પ્રક્રિયા જાહેર : એક જ ઉમેદવાર હોય તો સીધી જીત

જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં બિન હરીફ ચૂંટણીને લઈને રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા સ્પષ્ટ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે. ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ જે મતદાર વિભાગમાં એકથી વધુ ઉમેદવારો ચૂંટણીમાં રહે છે ત્યાં ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન યંત્રો દ્વારા મતદાન યોજાશે.

પરંતુ, જ્યાં માત્ર એક જ ઉમેદવાર બાકી રહે છે, તેવા મતવિસ્તારમાં કોઈ મતદાન કરવાની જરૂર રહેતી નથી. આવા કિસ્સામાં ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયા બાદ ચૂંટણી અધિકારી તે ઉમેદવારને બિન હરીફ ચૂંટાયેલા તરીકે જાહેર કરશે.

બિન હરીફ ચૂંટણી
નિયમ-22 (2) મુજબ બિન હરીફ જીતની સત્તાવાર જાહેરાત નમૂના-12 (ક)માં કરવામાં આવશે. રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા અગાઉ જારી કરાયેલા આદેશો અનુસાર આ પ્રક્રિયા માટે વિગતવાર સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી છે.

બિન હરીફ ચૂંટાયેલા ઉમેદવારની જાહેરાત કર્યા બાદ તે માહિતી વિવિધ કચેરીઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવશે. જેમાં રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ, ગાંધીનગર, પંચાયત અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ, વિકાસ કમિશનર કચેરી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી સહિત ચૂંટણી અધિકારી અને મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારીના નોટિસ બોર્ડનો સમાવેશ થાય છે.

ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને નિયમોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે ચૂંટણી અધિકારીઓને સંબંધિત પરિપત્રો અને નિયમોનો અભ્યાસ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. હરીફ અને બિન હરીફ બંને પ્રકારની ચૂંટણી માટેની કામગીરી નિયમ-22 મુજબ અમલમાં મૂકવામાં આવે છે.

  • પંચાયત ચૂંટણીમાં ઉમેદવારોને પ્રતીક ફાળવણી અંગે માર્ગદર્શિકા જાહેર

જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારોને પ્રતીક ફાળવણી અંગે રાજ્ય ચૂંટણી આયોગે મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે. ગુજરાત પંચાયત ચૂંટણી નિયમો 1994ના નિયમ-11 મુજબ ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની મુદત પૂર્ણ થયા બાદ તરત જ હરીફ ઉમેદવારોને પ્રતીક ફાળવવામાં આવશે.

રાજ્ય ચૂંટણી આયોગના આદેશ મુજબ માન્ય રાજકીય પક્ષોને તેમના માટે અનામત રાખેલ પ્રતીક જ આપવામાં આવશે, જ્યારે નોંધાયેલ અમાન્ય પક્ષોને અનામત અથવા મુક્ત પ્રતીકોમાંથી પ્રતીક ફાળવાશે. અપક્ષ ઉમેદવારોને મુક્ત પ્રતીકોમાંથી પ્રાથમિકતા અનુસાર પ્રતીક આપવામાં આવશે.

પંચાયત ચૂંટણીમાં પ્રતીક ફાળવણી કેવી રીતે થશે?
પ્રતીક ફાળવણી પ્રક્રિયા અત્યંત સંવેદનશીલ હોવાથી ચૂંટણી અધિકારીઓને ચોકસાઈપૂર્વક કામગીરી કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. બીજા અને ચોથા શનિવારે પણ આ કામગીરી કરી શકાશે.

ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને નિયમોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા આયોગ દ્વારા અગાઉ જારી કરાયેલા આદેશો અને માર્ગદર્શિકાનો પાલન ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યો છે.

