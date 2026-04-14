સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી: જૂનાગઢ જિલ્લામાં ચિત્ર સ્પષ્ટ થયું, 711 ઉમેદવારો વચ્ચે જામશે જંગ
જૂનાગઢમાં જિલ્લા પંચાયતની 30, 9 તાલુકા પંચાયતની 158 અને કેશોદ નગરપાલિકાની 36 બેઠક પર કૂલ 711 ઉમેદવારો વચ્ચે ચૂંટણી જંગ જોવા મળશે.
Published : April 14, 2026 at 8:39 AM IST
જૂનાગઢ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઇને જૂનાગઢ જિલ્લાનું રાજકીય ચિત્ર એકદમ સ્પષ્ટ થઇ ગયું છે. જૂનાગઢમાં જિલ્લા પંચાયતની 30, 9 તાલુકા પંચાયતની 158 અને કેશોદ નગરપાલિકાની 36 બેઠક પર કૂલ 711 ઉમેદવારો વચ્ચે ચૂંટણી જંગ જોવા મળશે.
ઉમેદવારી પત્રો ચકાસણી કર્યા બાદ 284 જેટલા ઉમેદવારી પત્રો વિવિધ કારણોસર રદ કરવામાં આવ્યા છે. 15 તારીખ સુધીમાં કોઇ પણ ઉમેદવાર પોતાનું ઉમેદવારી પત્ર પરત ખેંચે તો ત્યારબાદ ચૂંટણી જંગમાં ઉમેદવારનું અંતિમ ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે.
ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી બાદ 711 ઉમેદવારી પત્ર માન્ય
જૂનાગઢ જિલ્લાની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઇને ઉમેદવારોએ ભરેલા ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 જિલ્લાની 9 તાલુકા પંચાયતની 158 અને કેશોદ નગરપાલિકાના 9 વોર્ડની 36 તેમજ બાટવા નગરપાલિકાના 1 વોર્ડની 1 બેઠક માટે 711 ઉમેદવારી પત્રો ચકાસણી બાદ માન્ય રાખવામાં આવ્યા હતા. 284 જેટલા ઉમેદવારી પત્રો ટેકનિકલ કે અધૂરી અથવા ઓછી વિગતો સાથે ભરાયેલા હતા જેને રદ કરવામાં આવ્યા છે. 15 તારીખે ઉમેદવારી પત્ર પરત ખેંચવાની સમય મર્યાદા પૂર્ણ થઇ રહી છે ત્યારબાદ વાસ્તવિક રીતે ચૂંટણી જંગમાં કેટલા ઉમેદવાર હશે તે ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે.
માન્ય-અમાન્ય ઉમેદવારી પત્રોની વિગતો
આજે ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી બાદ માન્ય અને અમાન્ય ઉમેદવારી પત્રોની વિગતો પર નજર કરીએ તો જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 બેઠકો માટે 161 ઉમેદવારી પત્ર રજૂ થયા હતા જે ચકાસણી બાદ 56 ઉમેદવારી પત્રો અમાન્ય કે રદ કરવામાં આવ્યા હતા. 105 ઉમેદવારી પત્રોને માન્ય રાખવામાં આવ્યા છે. જૂનાગઢ જિલ્લાની 9 તાલુકા પંચાયતોમાં 714 જેટલા ઉમેદવારી પત્રો રજૂ કરાયા હતા જેમાં ચકાસણી બાદ 211 ઉમેદવારી પત્રોને અમાન્ય કે રદ કરવામાં આવ્યા છે જ્યારે 503 જેટલા ઉમેદવારી પત્રો માન્ય રાખવામાં આવ્યા છે. જૂનાગઢ જિલ્લાની કેશોદ નગરપાલિકા માટે 120 ઉમેદવારી પત્રો રજૂ થયા હતા જેમાં 17 ઉમેદવારી પત્રો ઓછી અધૂરી કે ખોટી વિગતો દર્શાવવાથી તેને અમાન્ય કે રદ કરવામાં આવ્યા છે. ચકાસણી બાદ કેશોદ નગરપાલિકામાં 103 ઉમેદવારોના ઉમેદવારી પત્રો માન્ય રાખવામાં આવ્યા છે.
