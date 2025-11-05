ETV Bharat / state

દાદરા અને નગર હવેલીમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી: શાંતિપૂર્ણ મતદાન વચ્ચે ઉત્સાહનો માહોલ

૪૪૩૫ પુરુષ અને ૩૩૬૪ સ્ત્રી મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.

દાદરા અને નગર હવેલીમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી: શાંતિપૂર્ણ મતદાન વચ્ચે ઉત્સાહનો માહોલ
દાદરા અને નગર હવેલીમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી: શાંતિપૂર્ણ મતદાન વચ્ચે ઉત્સાહનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 5, 2025 at 2:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

દાદરા અને નગર હવેલી: દાદરા અને નગર હવેલી કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં આજે બુધવારે સવારે ૮ વાગ્યાથી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે મતદાન પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે. જિલ્લા પંચાયતની કુલ ૨૬ બેઠકોમાંથી ૧૭ બેઠકો બિનહરીફ જાહેર થતાં હવે માત્ર ૯ બેઠકો માટે મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. વિવિધ ગામોમાં મતદારોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે અને વહેલી સવારે જ મતદાન કેન્દ્રો પર લાઈનો લાગવા લાગી હતી. જેમાં ૪૪૩૫ પુરુષ અને ૩૩૬૪ સ્ત્રી મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.

બપોરે ૧ વાગ્યા સુધી મતદાન

  • પંચાયત - આશરે ૫૮%
  • નગરપાલિકા - આશરે ૨૬%

કુલ ૩૦૯ મતદાન મથકો પર મતદાન પ્રક્રિયા ચાલુ છે. ચૂંટણી માટે દાદરા અને નગર હવેલી વિસ્તારમાં કુલ ૩૦૯ મતદાન મથકો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં ગ્રામ પંચાયત માટે ૩૦૧ અને પાલિકા વિસ્તાર માટે ૮ મતદાન મથકોનો સમાવેશ થાય છે. દરેક મતદાન મથકે સુરક્ષા દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે અને મતદારોને સરળતા મળે તે માટે પૂરતી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

દાદરા અને નગર હવેલીમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી: શાંતિપૂર્ણ મતદાન વચ્ચે ઉત્સાહનો માહોલ
દાદરા અને નગર હવેલીમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી: શાંતિપૂર્ણ મતદાન વચ્ચે ઉત્સાહનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

શાંતિપૂર્ણ રીતે મતદાન પૂરું કરવા તંત્ર સજ્જ છે. જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે સમગ્ર પ્રક્રિયા શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થાય તે માટે તમામ વિભાગોને સક્રિય રાખવામાં આવ્યા છે. મતદાન દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ અને હોમગાર્ડની ટીમો સતત પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે. વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ વિવિધ મતદાન મથકોની મુલાકાત લઈ સ્થિતિની સમીક્ષા કરી રહ્યા છે.

દાદરા અને નગર હવેલીમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી: શાંતિપૂર્ણ મતદાન વચ્ચે ઉત્સાહનો માહોલ
દાદરા અને નગર હવેલીમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી: શાંતિપૂર્ણ મતદાન વચ્ચે ઉત્સાહનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

મતદાન પૂર્ણ થયા બાદ તમામ ઈવીએમ મશીનોને કડક સુરક્ષામાં રાખવામાં આવશે અને ગણતરીની પ્રક્રિયા માટે તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. મતદાનની ટકાવારી અંગે સત્તાવાર આંકડા સાંજ સુધી જાહેર થવાની શક્યતા છે. સ્થાનિક સ્તરે લોકોમાં ઉત્સુકતા છે કે સિલવાસ નગરપાલિકાના એકમાત્ર વોર્ડમાં કોની જીત થશે અને ગ્રામ પંચાયત તેમજ જિલ્લા પંચાયતની બેઠકોમાં કઈ પાર્ટી બહુમતી મેળવશે.

આ રીતે દાદરા અને નગર હવેલીમાં આજે લોકશાહીનો પર્વ ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવાઈ રહ્યો છે. મતદારોમાં જાગૃતિ અને શાંતિપૂર્ણ મતદાન તંત્ર માટે પ્રશંસનીય છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DADRA AND NAGAR HAVELI
ENTHUSIASM PREVAILS
PEACEFUL VOTING
ELECTIONS IN DADRA AND NAGAR HAVELI
LOCAL BODY ELECTIONS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.