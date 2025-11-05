દાદરા અને નગર હવેલીમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી: શાંતિપૂર્ણ મતદાન વચ્ચે ઉત્સાહનો માહોલ
Published : November 5, 2025 at 2:46 PM IST
દાદરા અને નગર હવેલી: દાદરા અને નગર હવેલી કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં આજે બુધવારે સવારે ૮ વાગ્યાથી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે મતદાન પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે. જિલ્લા પંચાયતની કુલ ૨૬ બેઠકોમાંથી ૧૭ બેઠકો બિનહરીફ જાહેર થતાં હવે માત્ર ૯ બેઠકો માટે મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. વિવિધ ગામોમાં મતદારોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે અને વહેલી સવારે જ મતદાન કેન્દ્રો પર લાઈનો લાગવા લાગી હતી. જેમાં ૪૪૩૫ પુરુષ અને ૩૩૬૪ સ્ત્રી મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.
બપોરે ૧ વાગ્યા સુધી મતદાન
- પંચાયત - આશરે ૫૮%
- નગરપાલિકા - આશરે ૨૬%
કુલ ૩૦૯ મતદાન મથકો પર મતદાન પ્રક્રિયા ચાલુ છે. ચૂંટણી માટે દાદરા અને નગર હવેલી વિસ્તારમાં કુલ ૩૦૯ મતદાન મથકો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં ગ્રામ પંચાયત માટે ૩૦૧ અને પાલિકા વિસ્તાર માટે ૮ મતદાન મથકોનો સમાવેશ થાય છે. દરેક મતદાન મથકે સુરક્ષા દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે અને મતદારોને સરળતા મળે તે માટે પૂરતી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
શાંતિપૂર્ણ રીતે મતદાન પૂરું કરવા તંત્ર સજ્જ છે. જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે સમગ્ર પ્રક્રિયા શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થાય તે માટે તમામ વિભાગોને સક્રિય રાખવામાં આવ્યા છે. મતદાન દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ અને હોમગાર્ડની ટીમો સતત પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે. વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ વિવિધ મતદાન મથકોની મુલાકાત લઈ સ્થિતિની સમીક્ષા કરી રહ્યા છે.
મતદાન પૂર્ણ થયા બાદ તમામ ઈવીએમ મશીનોને કડક સુરક્ષામાં રાખવામાં આવશે અને ગણતરીની પ્રક્રિયા માટે તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. મતદાનની ટકાવારી અંગે સત્તાવાર આંકડા સાંજ સુધી જાહેર થવાની શક્યતા છે. સ્થાનિક સ્તરે લોકોમાં ઉત્સુકતા છે કે સિલવાસ નગરપાલિકાના એકમાત્ર વોર્ડમાં કોની જીત થશે અને ગ્રામ પંચાયત તેમજ જિલ્લા પંચાયતની બેઠકોમાં કઈ પાર્ટી બહુમતી મેળવશે.
આ રીતે દાદરા અને નગર હવેલીમાં આજે લોકશાહીનો પર્વ ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવાઈ રહ્યો છે. મતદારોમાં જાગૃતિ અને શાંતિપૂર્ણ મતદાન તંત્ર માટે પ્રશંસનીય છે.
