સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી: વાવ-થરાદ જિલ્લા માટે ભાજપની યાદી જાહેર, જાણો તમારા વિસ્તારના ઉમેદવાર
વાવ-થરાદ જિલ્લામાં નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયત માટે ભાજપે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે.
Published : April 9, 2026 at 6:41 PM IST|
Updated : April 9, 2026 at 6:52 PM IST
થરાદ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે ભાજપે વાવ-થરાદ જિલ્લા માટે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે. ભાજપે વાવ-થરાદ જિલ્લામાં નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયત માટે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે.
ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ
- ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની છેલ્લી તારીખ- 11 એપ્રિલ, 2026
- ચકાસણી અંતિમ તારીખ- 13 એપ્રિલ, 2026
- ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની તારીખ- 15 એપ્રિલ, 2026
- મતદાનની તારીખ- 26 એપ્રિલ, 2026
- પરિણામ- 28 એપ્રિલ, 2026
વાવ થરાદ જીલ્લો બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી વિભાજિત થઈને નવો બન્યો છે અને આ જિલ્લામાં સૌપ્રથમવાર ત્યાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. આ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં સૌપ્રથમવાર જિલ્લા પંચાયત તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારોએ મોટી સંખ્યામાં દાવેદારી કરી અને સેન્સ પ્રક્રિયા આપી હતી. જોકે હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આજે વાવ થરાદ જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયત તેમજ તાલુકા પંચાયતના તમામ ઉમેદવારો જાહેર કરી દીધા છે. વાવ થરાદ જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયતની 28 સીટો છે જેના માટે 28 સીટો ઉપરના ઉમેદવારો ભાજપ દ્વારા જાહેર કરી દેવાયા છે.
વાવ થરાદ જિલ્લામાં વાવ, થરાદ, રાહ, લાખણી, દિયોદર, સુઈગામ ,ભાભર, ધરણીધર એટલેકે 8 તાલુકા છે. જેમાં જિલ્લો બન્યા બાદ સૌ પ્રથમવાર ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. જેમાં થરાદની તાલુકા પંચાયતની 21, વાવ તાલુકા પંચાયતની 16, ભાભર તાલુકા પંચાયતની 18, દિયોદર તાલુકા પંચાયતની 22, સુઈગામ તાલુકા પંચાયતની 15, લાખણી તાલુકા પંચાયતની 22, રાહ તાલુકા પંચાયતની 15, ધરણીધર તાલુકા પંચાયતની 16 સીટો પર ચૂંટણી યોજાશે. સાથે જ વાવ થરાદ જિલ્લામાં ભાભર અને થરાદ બે નગરપાલિકામાં પણ ચૂંટણી યોજવાની છે જેમા થરાદ નગરપાલિકાના સાત વોર્ડની 28 બેઠકો માટે તેમજ ભાભર પાલિકાની 6 વોર્ડની 24 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાવાની છે.
ચૂંટણીમાં મહત્વના મુદ્દા શું રહેશે?
આ વખતની ચૂંટણીમાં સરહદી વિસ્તારોમાં જે પુર જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે અને પાણી નિકાલની જે વર્ષોની સમસ્યાઓ છે. વારંવાર કેનાલો તૂટી જવી, કેનાલમાં પાણી ન આપવું સાથે જ સરહદી વિસ્તારના ખેડૂતો માટે સિંચાઈ માટે પાણી મળી રહે તેવા મુદ્દાઓ ચૂંટણીમાં મહત્વના બની રહેવાના છે. અહીંયા વાવ થરાદ જિલ્લાના મુખ્ય મથકે થરાદમાં ધારાસભ્ય તરીકે ભાજપના અને હાલમાં ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી ધારાસભ્ય છે. સરહદી વિસ્તારમાં વાવ સીટ ઉપરથી સ્વરૂપ ઠાકોર જેવા ધારાસભ્ય છે અને હાલમાં તેમને મંત્રી પદ આપવામાં આવ્યું છે એટલે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો દબદબો છે અને આ દબદબો તોડીને કોંગ્રેસે પોતાની બાજુ મારવા માટે કમર કસી રહી છે. જોકે આ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં આ વખતે કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે ભારે રસાકસી બની રહે તેવી શક્યતાઓ નકારી શકાય તેમ નથી.
આ પણ વાંચો: