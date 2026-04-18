ETV Bharat / state

જુનાગઢની મોટી મોણપરી જિલ્લા પંચાયત બેઠકના પાછલા પાંચ વર્ષના લેખાજોખા, મતદારોનો મિજાજ પણ જાણો...

జుনాగఢ జిల్లా పంచాయత బేఠక

જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની મોટી મોણપરી બેઠક
జునాగఢ జిల్లా పంచాయతని మోటి మోణపరి బేఠక (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 18, 2026 at 2:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: જિલ્લા પંચાયતની મોટી મોણપરી બેઠક પર પાછલા પાંચ વર્ષ દરમિયાન થયેલા વિકાસના કામોને લઈને ઈટીવી ભારતે સ્થાનિક મતદારો સાથે રૂબરૂ મુલાકાત કરીને પાંચ વર્ષનો તેમનો અનુભવ મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. જેમાં ખેડૂત બહુલક મોટી મોણપરી બેઠકમાં વિકાસના કામો કેટલીક હદે પૂર્ણ થયા છે, પરંતુ ખેડૂતોની સમસ્યા ઇકોઝોનનો કાયદો અને સિંહ, દીપડા જેવા પ્રાણીઓની રંજાળને કારણે મોણપરી બેઠકના મતદારો હજુ પણ તેમના ચૂંટાયેલા સભ્યો અને સરકાર પાસે અનેક અપેક્ષાઓ રાખે છે.

જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની મોટી મોણપરી બેઠક ખેડૂત બહુલિક જિલ્લા પંચાયતની બેઠક માનવામાં આવે છે. મોટા ભાગના ગામડાઓ આ બેઠકમાં સામેલ કરાયા છે, જે એકમાત્ર ખેતી પર આધારિત અર્થ વ્યવસ્થા પર નિર્ભર છે. આવી સ્થિતિમાં ખેતી પર આધારિત અને ખેતી સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓને કારણે મોટી મોણપરી બેઠકના મતદારો આજે પણ પોતાની જાતને જન પ્રતિનિધિથી છેતરાયેલા જોવા મળે છે. પાછલા પાંચ વર્ષ દરમિયાન જિલ્લા પંચાયત બેઠક વિસ્તારમાં કેટલાક કામો થયા છે, પરંતુ જે કામોની અપેક્ષા સામાન્ય મતદારો અને ખાસ કરીને ખેડૂતોએ રાખી હતી, તેવા મોટા ભાગના કામ આજે પાંચ વર્ષ પછી પણ પડતર હોવાનું સ્થાનિક મતદારો જણાવી રહ્યા છે.

અતિવૃષ્ટિ અને કમોસમી વરસાદ મોટી ચિંતા

વિસાવદર તાલુકામાં પાછલા પાંચેક વર્ષથી ચોમાસા દરમિયાન સરેરાશ વરસાદ કરતાં વધારે વરસાદ તેમજ કમોસમી વરસાદ પડવાની સ્થિતિમાં પણ વિસાવદર તાલુકાના નુકસાન થતું જોવા મળે છે. જેમાં ચોમાસા દરમિયાન પડેલા વરસાદથી ખેતીનો પાક સંપૂર્ણ પણે નષ્ટ થાય છે, પરંતુ સરકાર બે હેક્ટરની મહત્તમ મર્યાદામાં 44 હજાર જેટલું વળતર એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવેલા સર્વે બાદ ખેડૂતોને ચુકવે છે. ખેડૂતોના આજે સૌથી મોટો સવાલ રાજ્યની સરકારને એ છે કે, જો બે હેક્ટર જમીનમાં અતિવૃષ્ટિ કે કમસમી વરસાદથી નુકસાન થયું હોય આવી સ્થિતિમાં જે ખેડૂત ખાતેદાર 50 કે 100 વીઘા જમીન ધરાવે છે, તેના 98 કે 48 વીઘા ખેતી લાયક જમીન નુકસાની થી કઈ રીતે બચી શકે તે સરકાર ખેડૂતોને સમજાવે વધુમાં સરકાર જે સહાય આપે છે, તેના માટે ખેડૂતોને અનેક પ્રક્રિયા માંથી પસાર થવું પડે છે. કૃષિ જણસોના વાવેતરના સમયે ખાતર બિયારણ માટે પણ આટલી જ મુશ્કેલી ખેડૂતોને પડી રહી છે. વધુમાં જે કૃષિ પાક તૈયાર થાય છે તેને ખેડૂતો વેપારીઓના ભાવે વેચવા માટે મજબૂર પણ બની રહ્યા છે, આ પ્રકારની સ્થિતિ પાછલા એક દસકાથી દર વર્ષે ખેડૂતો માટે મુશ્કેલ બનતી જાય છે.

જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની મોટી મોણપરી બેઠક પર મોટાભાગના ખેડૂત મતદારો (Etv Bharat Gujarat)

હીંસક પ્રાણીઓનો આટલો જ ખતરો

મોટી મોણપરી બેઠકમાં આવેલી તમામ ગ્રામ પંચાયતોમાં સિંહ અને દીપડા જેવા હિંસક પ્રાણીઓનો ખતરો પણ સતત જોવા મળે છે, કેટલાક કિસ્સામાં તો ખેડૂતો અને ખેત મજૂરો ખેતરમાં જવા સુધીની અનેક મુશ્કેલીઓ માંથી પસાર થાય છે. વર્ષ દરમિયાન અનેક માલ ઢોરનો શિકાર પ્રાણીઓ કરતા હોય છે, તો કેટલાક કિસ્સામાં ખેત મજૂરો કે ખેડૂતોને સિંહ અને દીપડા જેવા પ્રાણી ઈજા કરતા હોય છે, તો કેટલાક ખેડૂત અને ખેત મજૂરો આવા હુમલામાં મોતને પણ ભેટતા હોય છે, ત્યારે જંગલ વિસ્તારની એકદમ નજીક આવેલી આ જિલ્લા પંચાયતની બેઠક ખેડૂતોની સમસ્યાની સાથે હિંસક પ્રાણીઓના સૌથી મોટા ખતરાથી પણ પીડિત છે. વધુમાં મોણપરી બેઠકના મોટાભાગના ગામડાઓ ઇકો સેન્સેટીવ ઝોન અંતર્ગત પણ આવી રહ્યા છે, જેને કારણે ખેતર અને ખેતીની જમીન ખેડૂતો માટે દિવસેને દિવસે મુશ્કેલ બનતી જાય છે.

મોટીમોણપરી બેઠકની રાજકીય સ્થિતિ

જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 24 નંબરની મોટી મોણપરી બેઠકમાં બરડીયા, કાલાવડ, લીમધ્રા, મોટી મોણપરી, નાની-મોણપરી અને પ્રેમપરા ગ્રામ પંચાયત તાલુકા પંચાયતની સીટોનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં 16,188 પુરુષ અને 14,223 મહિલા મતદારો મળીને કુલ 30,411 જેટલા મતદારો મત આપવાનો અધિકાર ધરાવે છે. આ બેઠક પરથી ગત ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવાર વિજેતા બનીને જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયત સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યો હતો.

રાજકીય નેતાઓની સતત ગેરહાજરી

મોટી મોણપરી બેઠક પર અત્યાર સુધીના સૌથી મુશ્કેલ પ્રતિભાવો મળ્યા હતા. જેમાં આ બેઠકના મતદારો રાજ્યમાં બિનહરીફ થયેલી બેઠકને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરે છે. મતદારો સ્પષ્ટ માને છે કે બિન હરીફ થયેલી બેઠક એ લોકશાહીની હત્યા છે. મજબૂત લોકશાહી માટે ચૂંટણી થવી જોઈએ અને તે અનિવાર્ય હોય છે. આવી સ્થિતિમાં સત્તા પક્ષ દ્વારા કેટલીક પંચાયતની બેઠકોને બિનહરીફ કરાવવામાં આવી છે, તેને લઈને તેઓ ખૂબ નારાજ છે. વધુમાં આ વિસ્તારના રાજકીય નેતાઓ કે જેમાં ધારાસભ્ય સંસદ સભ્ય અને પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. તે લોકો ચૂંટણીના સમયમાં ઓછામાં ઓછું એક વખત એક ગામડામાં પ્રવાસ કરતા હોય છે, જે ઉમેદવારના ફાયદા માટે હોય છે, પરંતુ ચૂંટણીનુ પરિણામ આવી ગયા બાદ ચૂંટાયેલો સભ્ય ચાર વર્ષ સુધી શોધવા છતા જડતો નથી, જેને કારણે પણ મતદારોમાં ભારે નિરાશા જોવા મળે છે, તો આજથી ચારેક વર્ષ પૂર્વે વિસાવદર બેઠક પરથી જીતેલા અને ધારાસભ્ય બનેલા રાજકીય આગેવાને પક્ષપલટો કરી અને સત્તાધારી પક્ષમાં જઈને ધારાસભ્ય પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે. આ વાતની નારાજગી આજે ચાર વર્ષ પછી પણ વિસાવદર વિધાનસભાના મતદારોમાં જોવા મળે છે.

  1. ભેસાણ જિલ્લા પંચાયતની સીટના છેલ્લાં 5 વર્ષના લેખાજોખા, જાણો સ્થાનિક મતદારોએ શું કહ્યું ?
  2. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી: જૂનાગઢ જિલ્લામાં ચિત્ર સ્પષ્ટ થયું, 711 ઉમેદવારો વચ્ચે જામશે જંગ

TAGGED:

JUNAGADH DISTRICT PANCHAYAT SEAT
MOTI MONPARI VILLAGE OF JUNAGADH
JUNAGADH JILLA PANCHAYAT ELECTION
JUNAGADH NEWS
LOCAL BODY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.