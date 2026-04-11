અમરેલી નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં દેરાણી-જેઠાણી આમને સામને
જેઠાણી રેણુકાબેન સોલંકી ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે, દેરાણી કાજલબેન સોલંકી કોંગ્રેસના ટિકિટ પર, બંનેએ આજે ભર્યા નોમિનેશન.
Published : April 11, 2026 at 8:14 PM IST
અમરેલી: જિલ્લામાં નગરપાલિકા ચૂંટણીને લઈને રાજકીય માહોલ ગરમાતો જઈ રહ્યો છે, ત્યારે એક અનોખો અને ચર્ચાસ્પદ મુકાબલો સામે આવ્યો છે. શહેરના વોર્ડ નંબર 9માં દેરાણી અને જેઠાણી વચ્ચે સીધી ચૂંટણી જંગ જામતા આ બેઠક પર ખાસ રસ ઉભો થયો છે.
ભાજપની જેઠાણી સામે કોંગ્રેસની દેરાણી
મળતી માહિતી મુજબ, વોર્ડ નંબર 9માં જેઠાણી રેણુકાબેન પંકજભાઈ સોલંકી ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતરી છે, જ્યારે તેમની દેરાણી કાજલબેન આશિષભાઈ સોલંકી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી રહી છે. એક જ પરિવારની બે મહિલાઓ અલગ-અલગ પક્ષમાંથી આમને સામને ચૂંટણી લડતા આ મુકાબલો સ્થાનિક સ્તરે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
નોમિનેશન દરમિયાન ઉત્સાહ
બંને ઉમેદવારોએ આજે વિધિવત રીતે ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ પોતાના ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કર્યા હતા. ઉમેદવારી પ્રક્રિયા દરમિયાન બંને પક્ષોના કાર્યકરો અને સમર્થકો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા, જેના કારણે કચેરી વિસ્તારમાં ઉત્સાહપૂર્ણ વાતાવરણ સર્જાયું હતું.
સંબંધો કે વિચાર? મતદારો શું કરશે ફેંસલો?
આ ચૂંટણી જંગમાં પરિવારના સંબંધો કરતાં રાજકીય વિચારો અને પક્ષની વફાદારી વધુ મહત્વ ધરાવશે તેવો સંદેશો મળી રહ્યો છે. બંને ઉમેદવારો પોતાના-પોતાના પક્ષના સમર્થન સાથે જીત મેળવવા માટે એડી ચોટીનું જોર લગાવશે. વોર્ડ નંબર 9ની આ અનોખી ટક્કર હવે મતદારો માટે પણ રસપ્રદ બની છે. એક જ પરિવારની દેરાણી-જેઠાણી વચ્ચેનો આ મુકાબલો માત્ર રાજકીય નહીં પરંતુ સામાજિક સ્તરે પણ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની રહ્યો છે.
હવે જોવાનું રહ્યું કે મતદારો કોને પસંદ કરે છે અને આ અનોખી જંગમાં કોણ જીતનું મોખરું હાંસલ કરે છે. આ ચૂંટણી પરિણામે એ વાત પણ સ્પષ્ટ થશે કે મતદારો માટે પરિવારજનોની સ્પર્ધા વચ્ચે પક્ષીય વફાદારી અને વિકાસના મુદ્દા કેટલા મહત્વના છે.
