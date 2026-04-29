ભાવનગરમાં ભાજપનો દબદબો, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં 398 બેઠકમાંથી 286 જીતી જીતનો લહેરાવ્યો પરચમ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા જિલ્લા પંચાયત તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાની કુલ 398 બેઠકમાં ભાજપે 286 બેઠકો જીતીને જીતનો પરચમ લહેરાવી દીધો છે.
Published : April 29, 2026 at 11:08 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકા અને તાલુકા પંચાયતની મતગણતરીનો પ્રારંભ સવારથી શરૂ થયા બાદ મોડી રાત્રે તેનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું હતું. ત્યારે જિલ્લા પંચાયતમાં મજબૂત નેતા કોંગ્રેસના હાર પામ્યા છે, તો બીજી તરફ આમ આદમી પાર્ટીએ પણ તાલુકા પંચાયતમાં પોતાનું ખાતું ખોલ્યું છે. ત્યારે અપક્ષે પણ સત્તા મેળવી છે. શું છે સમગ્ર સ્થિતિ જાણીએ
ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતમાં સ્થિતિ
ચૂંટણી વિભાગે જાહેર કરેલા પરિણામ પ્રમાણે જિલ્લા પંચાયતની 40 બેઠકમાં 36 બેઠક ભાજપના ફાળે ગઈ છે. જ્યારે 2 બેઠક કોંગ્રેસના ફાળે અને 2 બેઠક અપક્ષના ફાળે ગઈ છે. જો કે અહીંયા આમ આદમી પાર્ટીનું ખાતું ખુલ્યું નથી. જિલ્લા પંચાયતની બેઠકમાં કોંગ્રેસના મજબૂત નેતા બળદેવભાઈ સોલંકીની વરતેજ બેઠક ઉપરથી હાર થઈ છે, અને ભાજપના સુરેન્દ્રસિંહ વનરાજસિંહ ગોહિલ 8,151 મત મેળવીને વિજેતા થયા છે. જ્યારે અન્ય 2 બેઠકમાં કોંગ્રેસે જીત મેળવી છે. જેમાં નાની રાજસ્થળી બેઠક ઉપર મનુભાઈ દડુભાઇ કામળીયાએ 9717 મત મેળવ્યા હતા. જ્યારે પાવઠી બેઠક ઉપરથી શીવાભાઈ ઓધાભાઈ ડાભીએ 8484 મેળવીને જીત મેળવી હતી, તો બીજી તરફ અપક્ષમાંથી પાટણા બેઠક ઉપર બ્રિજરાજસિંહ ગંભીરસિંહ ગોહિલે 8225 મત મેળવ્યા હતા. જ્યારે ચમારડી બેઠક ઉપર પ્રિયંકાબા બ્રિજરાજસિંહ ગોહિલે 9797 મત મેળવ્યા હતા.
તાલુકા પંચાયતમાં કોને કેટલી બેઠક
ભાવનગરની તાલુકા પંચાયતમાં જોઈએ તો ગારીયાધારમાં 16 બેઠક પૈકી 11 ભાજપ, 4 આમ આદમી પાર્ટી જીત મેળવી હતી. મહુવામાં 34 બેઠક પૈકી 25 ભાજપ, 4 આમ આદમી પાર્ટી, 2 અપક્ષ જીત મેળવી હતી. જ્યારે તળાજામાં 32 બેઠક પૈકી 17 ભાજપ, 13 કોંગ્રેસ, 1 આમ આદમી પાર્ટી અને 1 અપક્ષે જીત મેળવી હતી. જ્યારે ઉમરાળામાં 16 બેઠક પૈકી 11 ભાજપ, 3 કોંગ્રેસ અને 2 આમ આદમી પાર્ટીએ જીત મેળવી છે. જ્યારે ભાવનગરમાં 20 બેઠક ઉપર 15 ભાજપ, 4 કોંગ્રેસે જીત મેળવી છે. ઘોઘામાં 18 બેઠક પૈકી 13 ભાજપ અને 5 કોંગ્રસે બેઠક મેળવી છે. જેસરમાં 16 બેઠક પૈકી 13 ભાજપ અને 2 કોંગ્રેસે બેઠક મેળવી છે. પાલીતાણામાં 20 બેઠક પૈકી 13 ભાજપ અને 7 કોંગ્રેસે બેઠક મેળવી છે. શિહોરમાં 22 બેઠક પૈકી 18 ભાજપ, 3 કોંગ્રેસે બેઠક મેળવી છે અને વલભીપુરમાં 16 બેઠક પૈકી 6 ભાજપ અને 10 અપક્ષ બેઠક મેળવી છે.
નગરપાલિકામાં બિન હરીફ
ભાવનગર જિલ્લામાં ત્રણ નગરપાલિકાઓમાં મતદાન બાદ મતગણતરી થઈ હતી. જેમાં મહુવા નગરપાલિકામાં 36 બેઠક પૈકી 18 ઉપર ભાજપે જીત મેળવી છે. જ્યારે અગાઉ 6 બેઠક ઉપર બિનહરીફ જીત મેળવી હતી અને કોંગ્રેસના ફાળે 12 બેઠક આવી છે. બીજી તરફ પાલીતાણામાં 36 બેઠક ઉપર 26 માં ભાજપે જીત મેળવી છે અને અગાઉ 8 બેઠક બિનહરીફ જીત મેળવી હતી અને 2 બેઠક કોંગ્રેસના ફાળે ગઈ છે. વલભીપુર નગરપાલિકામાં 24 બેઠક પૈકી 18 ભાજપે જીત મેળવી છે, ત્યારે અગાઉ 4 બેઠક બિનહરીફ જીત મેળવી હતી, અને 2 કોંગ્રેસના ફાળે બેઠક ગઈ છે.
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા જિલ્લા પંચાયત તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાની કુલ 398 બેઠકમાં ભાજપે 286 બેઠકો કબ્જે કરી છે. કોંગ્રેસે 63 બેઠકો મેળવી છે જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી 11 અને અપક્ષએ 16 બેઠક મેળવી છે. જો કે ભાજપે કુલ 22 બેઠક ઉપર બિનહરીફ જીત મેળવેલી છે.