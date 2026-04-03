સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપની નવી ડિજિટલ સ્ટ્રેટેજી, કોને મળશે ટિકીટ?
રાજકોટ, વડોદરા અને સુરતમાં હાથ ધરાયેલી સેન્સ પ્રક્રિયામાં ભાજપે ઉમેદવારો માટે સોશિયલ મીડિયા એક્ટિવિટીને મહત્વપૂર્ણ માપદંડ બનાવ્યો છે.
Published : April 3, 2026 at 3:14 PM IST
કચ્છ : ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પડઘમ વચ્ચે રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. ચૂંટણીની તૈયારીમાં રાજકીય પક્ષો સક્રિય બની ગયા છે, ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઉમેદવાર પસંદગી માટે આ વખતે પરંપરાગત પદ્ધતિને બદલે નવી અને ટેકનોલોજી આધારિત વ્યૂહરચના અપનાવી છે. રાજકોટ, વડોદરા અને સુરતમાં હાથ ધરાયેલી સેન્સ પ્રક્રિયામાં ભાજપે ઉમેદવારો માટે સોશિયલ મીડિયા એક્ટિવિટીને મહત્વપૂર્ણ માપદંડ બનાવ્યો છે.
ફોલોઅર્સથી મળશે ટિકિટ!
આ વખતે ચૂંટણી લડવા ઇચ્છુક ઉમેદવારો માટે ફોર્મમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મની વિગત આપવી ફરજિયાત બનાવવામાં આવી છે. ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટ્વિટર (X) અને અન્ય પ્લેટફોર્મ પર ઉમેદવાર કેટલા સક્રિય છે અને તેમના કેટલા ફોલોઅર્સ છે તે સીધું ટિકિટની પસંદગી પર અસર કરશે. યુવા મતદારોને આકર્ષવા માટે ભાજપે ડિજિટલ પહોંચને કેન્દ્રમાં રાખી છે, ખાસ કરીને Gen-Z મતદારોને ધ્યાનમાં રાખીને આ સ્ટ્રેટેજી તૈયાર કરવામાં આવી છે.
ટોળાશાહી નહીં, ડિજિટલ મૂલ્યાંકન
અગાઉ સેન્સ પ્રક્રિયામાં સમર્થકોની ભીડ અને ટોળાશાહીનો પ્રભાવ રહેતો હતો, પરંતુ આ વખતે ભાજપે સ્પષ્ટ સૂચના આપી છે કે કોઈ પણ પ્રકારના શક્તિપ્રદર્શનને પ્રોત્સાહન નહીં આપવામાં આવે. તેના બદલે, ઉમેદવારના પ્રોફાઇલ, સોશિયલ મીડિયા હાજરી અને સંગઠન માટેના કામના આધારે મૂલ્યાંકન થશે.
"સરલ એપ" અને "નમો એપ"નો ડેટા બનશે આધાર
છેલ્લા પાંચ વર્ષથી ભાજપ દ્વારા 'સરલ એપ' અને 'નમો એપ' મારફતે કાર્યકર્તાઓનો ડિજિટલ ડેટા એકત્ર કરવામાં આવ્યો છે. હવે આ જ ડેટાનો ઉપયોગ ઉમેદવારોની પસંદગી માટે કરવામાં આવશે. ઉમેદવારના મોબાઈલમાં આ એપ્લિકેશન્સ હોવી અનિવાર્ય છે અને તેમાં બૂથ, વિધાનસભા વિસ્તાર, સક્રિય સભ્યતા અને સોશિયલ મીડિયા વિગતો જેવી માહિતી ચકાસવામાં આવશે.
સામાજિક શિસ્ત પણ જરૂરી
ભાજપે ઉમેદવારી માટે સામાજિક જવાબદારીને પણ મહત્વ આપ્યું છે. ઉમેદવારના ઘરે શૌચાલય હોવું ફરજિયાત રાખવામાં આવ્યું છે, જે સ્વચ્છતા અભિયાન અને સામાજિક શિસ્તને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
નો રિપીટ થિયરી — જૂના નેતાઓ પર સંકટ?
આ વખતે ભાજપે ઘણા કડક નિયમો લાગુ કર્યા છે, જેમાં 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના ઉમેદવારોને ટિકિટ નહીં, સતત 3 ટર્મ સુધી ચૂંટાયેલા નેતાઓને આરામ, પરિવારવાદને દૂર રાખવાની નીતિ. આ નિયમોના કારણે જૂના અને પરંપરાગત નેતાઓના પત્તા કપાવાની શક્યતા વધી છે, ખાસ કરીને તેઓ માટે જે સોશિયલ મીડિયામાં સક્રિય નથી તેવા વ્યક્તિ ને પણ ટિકિટ મળવાની સંભાવના નહીવત છે.
ભાજપ vs કોંગ્રેસ: સંગઠન અને નેતૃત્વની જંગ
ગુજરાતના રાજકારણમાં લાંબા સમયથી એક ચર્ચા ચાલી રહી છે કે ભાજપ પાસે મજબૂત સંગઠન છે, જ્યારે કોંગ્રેસ નેતાઓ પર આધારિત છે. ભાજપનું કેડર આધારિત માળખું બૂથ લેવલ સુધી મજબૂત છે, જે તેને ચૂંટણીમાં સતત ફાયદો અપાવે છે.
બીજી બાજુ, કોંગ્રેસમાં નેતૃત્વ તો છે પરંતુ મજબૂત કાર્યકર્તા આધારનો અભાવ અનુભવાય છે, જેના કારણે પક્ષને ચૂંટણીમાં પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે.
લોકશાહી માટે શું સંદેશ?
આ સમગ્ર પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે કે આજના સમયમાં રાજકારણ માત્ર મેદાનમાં નહીં પરંતુ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર પણ લડાય છે. સંગઠન અને નેતૃત્વ બંનેનું સંતુલન જ સફળતાની ચાવી છે. ભાજપે ડિજિટલ અને સંગઠન આધારિત મોડલ અપનાવીને એક નવી દિશા દર્શાવી છે, જ્યારે કોંગ્રેસ માટે સંગઠન મજબૂત બનાવવાનો સમય આવી ગયો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની આવનારી ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને રાજકીય માહોલ દિવસેને દિવસે ગરમાઈ રહ્યો છે. ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચેની પરંપરાગત ટક્કર વચ્ચે હવે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) પણ મજબૂત દાવેદારી સાથે મેદાનમાં ઉતરી છે. ખાસ કરીને કચ્છ અને મોરબી જિલ્લાઓમાં AAP દ્વારા નગર પાલિકા, મહાનગર પાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયત માટેના તમામ ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવતા રાજકીય સમીકરણોમાં નવો વળાંક આવ્યો છે.
AAP દ્વારા જાહેર કરાયેલા ઉમેદવારોની પસંદગી માત્ર રાજકીય પૃષ્ઠભૂમિ આધારે નહીં, પરંતુ અભ્યાસ, સામાજિક સમીકરણો અને સ્થાનિક સ્તરે જનતા સાથેના સંપર્ક જેવા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવી છે. પાર્ટીનો દાવો છે કે આ વખતે તેઓએ શિક્ષિત, યુવા અને કાર્યક્ષમ ઉમેદવારોને આગળ વધારવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, જે સ્થાનિક સમસ્યાઓને સમજીને ઉકેલ લાવવામાં સક્ષમ રહેશે.
AAPના ઝોન પ્રભારી સંજય બાપટે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, "લોકો હવે ભય, ભૂખ અને ભ્રષ્ટાચારથી કંટાળી ગયા છે. પ્રજા પરિવર્તન ઇચ્છે છે અને આ ચૂંટણીમાં AAPને મજબૂત સમર્થન મળશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે પાર્ટીના યુવા અને એજ્યુકેટેડ ઉમેદવારો ચૂંટણીમાં જીત હાંસલ કરવા માટે સંપૂર્ણ તૈયારી સાથે મેદાનમાં ઉતર્યા છે."
રાજ્યમાં અત્યાર સુધી ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળતી હતી, પરંતુ હવે AAPના સક્રિય પ્રવેશથી રાજકીય સ્પર્ધા ત્રિકોણીય બની રહી છે. ખાસ કરીને શહેરી વિસ્તારો અને યુવા મતદારોમાં AAPનું વધતું પ્રભાવ બંને મુખ્ય પક્ષો માટે પડકારરૂપ બની રહ્યું છે.
કચ્છ અને મોરબી જેવા વિસ્તારોમાં સ્થાનિક મુદ્દાઓ જેમ કે પાણી, રસ્તા, સ્વચ્છતા અને રોજગારને કેન્દ્રમાં રાખીને ચૂંટણી લડવામાં આવશે. આવી સ્થિતિમાં AAPના ઉમેદવારો સ્થાનિક સ્તરે કેટલો પ્રભાવ પાડી શકે છે તે આવનારા દિવસોમાં સ્પષ્ટ થશે.
આ રીતે, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માત્ર સત્તા માટેની લડાઈ નહીં પરંતુ પરિવર્તન માટેની સ્પર્ધા બની રહી છે, જેમાં AAPનો ઉદય રાજકીય દ્રશ્યપટ પર મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર લાવી શકે છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની આ ચૂંટણી માત્ર સત્તાની જંગ નહીં પરંતુ નવી પેઢી અને નવી ટેકનોલોજી વચ્ચેની લડત બની રહી છે. સોશિયલ મીડિયા, ડિજિટલ ડેટા અને યુવા નેતૃત્વ આ ત્રણ મુદ્દા આ વખતની ચૂંટણીના પરિણામોને પ્રભાવિત કરશે.
આ પણ વાંચો...