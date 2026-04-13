સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી 2026: અમરેલી જિલ્લાની કૃષ્ણગઢ તાલુકા પંચાયત સીટ આ વખતે કોણ જીતશે?
Published : April 13, 2026 at 3:23 PM IST
અમરેલી : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો માહોલ રાજ્યભરમાં ધીમે ધીમે વધી રહ્યો છે. શહેરોથી લઈ ગ્રામ્ય વિસ્તારો સુધી રાજકીય જંગ જામ્યો છે. સ્થાનિક સ્વરાજયની ચૂંટણી અંતર્ગત ETV BHARATએ અમરેલી જિલ્લાના કૃષ્ણગઢ તાલુકા પંચાયત સીટ પર અને અહીંના લોકોની મૂળભૂત સમસ્યાઓને નજીકથી સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો.
ગીરના જંગલને અડીને આવેલો આ અતિ ગ્રામ્ય વિસ્તાર વિકાસથી હજુ પણ ઘણો વંચિત જોવા મળે છે. અહીંના લોકો રોજિંદા જીવનમાં અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે.
સ્થાનિક લોકો સાથે વાતચીત કરી ત્યારે સામે આવ્યું કે વર્ષોથી બાકી રહેલા વિકાસકાર્યોને લઈને લોકોમાં ભારે નારાજગી છે. ખાસ કરીને રોડ-રસ્તાની સમસ્યા અહીં સૌથી મોટો મુદ્દો બની છે. સાવરકુંડલાથી આશરે 20 કિલોમીટર દૂર આવેલા કૃષ્ણગઢ તાલુકા પંચાયત હેઠળ સાકરપરા, કૃષ્ણગઢ, ગેણીયા, બગોયા, મીતીયાળા જેવા ગામો આવે છે. આ તમામ ગામોમાં આંતરિક રસ્તાઓ તથા ગામોને જોડતા મુખ્ય માર્ગો ખૂબ જ ખરાબ હાલતમાં છે.
ઘણા રસ્તાઓ 10 વર્ષ પહેલાં બનાવવામાં આવ્યા હતા, જે હાલ સંપૂર્ણપણે ખસ્તાહાલ બની ગયા છે. ધૂળધાણી થયેલા રસ્તાઓને કારણે લોકોને આવન-જાવનમાં ભારે મુશ્કેલી પડે છે. આ ઉપરાંત ગટર વ્યવસ્થાની પણ અછત છે. ગામોમાં ગટરો ઉભરાતી જોવા મળે છે, જેના કારણે સ્વચ્છતા અને આરોગ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ ઉભી થઈ રહી છે. પીવાના પાણીની સમસ્યા પણ અહીંના લોકો માટે મોટો પડકાર બની છે.
સ્થાનિક લોકોનો એક જ સૂર છે કે મૂળભૂત સુવિધાઓ જેવી કે સારા રસ્તા, યોગ્ય ગટર વ્યવસ્થા અને પૂરતું પાણી મળવું જોઈએ. લોકો સરકાર પાસે માંગ કરી રહ્યા છે કે ગામડાઓને શહેરોની જેમ વિકાસની દિશામાં આગળ વધારવામાં આવે અને વર્ષોથી બાકી રહેલા કામોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે.
નોંધનીય બાબત એ છે કે કૃષ્ણગઢ ગામમાં કેટલાક વિકાસકાર્યો સ્થાનિક દાતા સંજય મોજપરા દ્વારા સ્વખર્ચે કરવામાં આવી રહ્યા છે, જે લોકો માટે રાહતરૂપ બન્યા છે. તેમ છતાં, લોકોનું માનવું છે કે માત્ર વ્યક્તિગત પ્રયાસોથી નહીં, પરંતુ સરકાર દ્વારા વ્યાપક સ્તરે વિકાસકાર્યો હાથ ધરવામાં આવે તો જ વિસ્તારનો સાચો વિકાસ શક્ય બનશે.
આ રીતે, ચૂંટણીના માહોલ વચ્ચે કૃષ્ણગઢ તાલુકા પંચાયત વિસ્તારના લોકો વિકાસને મુખ્ય મુદ્દો બનાવી રહ્યા છે. હવે જોવાનું રહેશે કે ચૂંટણી બાદ આ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આવે છે કે નહીં અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોને યોગ્ય વિકાસ મળે છે કે નહીં.
