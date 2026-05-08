સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં હાર બાદ કોંગ્રેસે યોજી સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની બેઠક, અમિત ચાવડાના સરકાર પર આક્ષેપો
Published : May 8, 2026 at 5:03 PM IST
રાજકોટ : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી 2026માં જે રીતે કોંગ્રેસની રાજ્યભરમાં હાર થઈ છે ત્યારબાદ કોંગ્રેસ દ્વારા વિધિવત રીતે ઝોન વાઇઝ એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ બેઠકની અંદર ખાસ કરીને જે પરિણામો આવ્યા તેના પર સમીક્ષા કરવામાં આવશે. આ સમીક્ષા બેઠકની અંદર હારના કારણો પર ચર્ચા પણ કરવામાં આવશે.
આજે સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની બેઠક રાજકોટમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ અમિત ચાવડાની ઉપસ્થિતિમાં યોજાઈ હતી. અમિત ચાવડાએ ભારતીય જનતા પાર્ટી પર સીધા આક્ષેપ લગાવ્યા હતા કે, સત્તામાં રહેલી પાર્ટીએ પોલીસ અને પ્રશાસનનો દૂર ઉપયોગ કર્યો છે, સાથે જ ફોર્મ ભરતી વખતે પોલીસ જાણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ખેસ પહેરીને કામે લાગી હોય તેવી વાત કરી હતી. પ્રશાસન ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઈશારે કામ કરતું હોવાના પણ આક્ષેપો લગાવ્યા હતા.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "ચૂંટણીના સમયે ફોર્મ પરત ખેંચવા વાંધા રજૂ કરવા જેવી અનેક ગંભીર બાબતોમાં પ્રશાસને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારોના ચૂંટણી ફોર્મમાં અનેક ક્ષતિઓ હોવા છતાં તે માન્ય રાખ્યા હતા. આ સમગ્ર બાબતે તેમનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો તો પોલીસનો ઉપયોગ કરી અમારા કાર્યકર્તાઓને બહાર કાઢવામાં આવ્યા. આ રીતની રાજનીતિ કેટલી યોગ્ય તે એક ગંભીર પ્રશ્નો છે. ત્યારે અમે ભલે હાર્યા હોય પરંતુ અનેક નગરપાલિકા અને જિલ્લા પંચાયત તાલુકા પંચાયતમાં અમારી જીત થઈ છે. અમે મજબૂત વિપક્ષ તરીકે આગામી દિવસોમાં લડત પણ આપીશું."
राजकोट में प्रेस मीडिया को संबोधन….. pic.twitter.com/wroEwgmbmQ— Amit Chavda (@AmitChavdaINC) May 8, 2026
