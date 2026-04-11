મહેસાણા મનપામાં ભાજપે પટાવાળાને આપી ટિકિટ, ઉમેદવારે કહ્યું, કોર્પોરેટર બન્યા પછી પણ નોકરી ચાલુ રાખીશ
28 વર્ષથી ભાજપ કાર્યાલયમાં પટાવાળા તરીકે કામ કરતા રમેશભાઈ ભીલને આપી ભાજપે આ વખતની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં કોર્પોરેટરની ટિકિટ આપી છે.
Published : April 11, 2026 at 7:53 AM IST
મહેસાણા: રાજકારણમાં સામાન્ય રીતે એવું જોવા મળતું હોય છે કે ટિકિટ મેળવવા માટે મોટા નેતાઓ અને વગદાર લોકો વચ્ચે ખેંચતાણ ચાલતી હોય છે. પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ઘણીવાર એવા ચોંકાવનારા નિર્ણયો લેતી હોય છે,જે પાયાના અને નાના કાર્યકરોમાં નવો ઉત્સાહ પૂરો પાડે છે.
આવો જ એક હૃદયસ્પર્શી અને પ્રેરણાદાયક કિસ્સો મહેસાણામાં સામે આવ્યો છે, જ્યાં છેલ્લા 28 વર્ષથી ભાજપ કાર્યાલયમાં પટાવાળા (પ્યુન) તરીકે ફરજ બજાવતા રમેશભાઈ પોપટલાલ ભીલને પાર્ટીએ કોર્પોરેટર પદના ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતાર્યા છે.
500 રૂપિયાથી શરૂ કરી હતી નોકરીની સફર
મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા રમેશભાઈ ભીલે પોતાની જૂની યાદો વાગોળતા જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે તેઓ પાર્ટી કાર્યાલયમાં જોડાયા ત્યારે તે ખૂબ જ નાનું કાર્યાલય હતું. તેમણે માત્ર 500 રૂપિયાના માસિક પગારથી પટાવાળા તરીકે નોકરીની શરૂઆત કરી હતી. આજે સમય જતા તેમનો પગાર 10 હજાર રૂપિયા સુધી પહોંચ્યો છે. પગાર ભલે ઓછો હોય, પરંતુ તેમણે ક્યારેય પણ પૈસા સામે જોયા વિના પૂરી નિષ્ઠા અને ઈમાનદારીથી પાર્ટીની સેવા કરી છે. આ 28 વર્ષના લાંબા ગાળામાં તેમણે કાર્યાલયમાં આવતા તમામ નાના-મોટા નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ સાથે આત્મીયતાથી કામ કર્યું છે અને ક્યારેય કોઈ સાથે મનદુઃખ કે અણબનાવ થવા દીધો નથી.
પાર્ટીએ નાના માણસની કદર કરી: રમેશભાઈ
પોતાને કોર્પોરેટરની ટિકિટ મળવા બદલ રમેશભાઈએ અત્યંત ખુશી અને કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે પ્રદેશ મોવડી મંડળથી લઈને સ્થાનિક નેતાઓ જેવા કે ગિરીશભાઈ રાજગોર, મહામંત્રી ભગાજી, શુભમભાઈ શાહ અને દાસ કાકા સહિતના તમામ હોદ્દેદારોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો હતો. તેમણે ગર્વ સાથે કહ્યું કે, "ભારતીય જનતા પાર્ટી જ એકમાત્ર એવી પાર્ટી છે જે મારા જેવા નાનામાં નાના માણસની આટલી મોટી કદર કરી શકે છે. અન્ય કોઈ પાર્ટીમાં નાના કાર્યકરોને આટલું સન્માન મળતું નથી." પાર્ટીએ તેમના વર્ષોના સમર્પણને ધ્યાનમાં રાખીને જે સન્માન આપ્યું છે તે તેમના માટે ગર્વની વાત છે.
પત્ની પણ અગાઉ કોંગ્રેસની પેનલ તોડીને જીત્યા હતા
નોંધનીય છે કે, રમેશભાઈના પરિવાર માટે રાજકારણ અને ચૂંટણી સાવ નવા નથી. અગાઉના સમયમાં તેમની પત્નીને પણ પાર્ટી દ્વારા વોર્ડ નંબર 10માં એસટી (ST) સીટ પરથી ટિકિટ આપવામાં આવી હતી. તે સમયે તે વિસ્તાર કોંગ્રેસનો મજબૂત ગઢ માનવામાં આવતો હતો. તેમ છતાં, તેમની પત્નીએ કોંગ્રેસની પેનલ તોડીને શાનદાર જીત નોંધાવી હતી. રમેશભાઈને આ વખતે પણ પૂરો વિશ્વાસ છે કે જનતાનો સાથ મળશે અને તેમની આખી પેનલ જંગી બહુમતીથી વિજયી બનશે.
'કોર્પોરેટર બનીશ તો પણ પટાવાળાની નોકરી નહિ છોડું'
આ સમગ્ર ઇન્ટરવ્યુમાં રમેશભાઈની સાદગી અને નમ્રતા સૌથી વધુ ઉડીને આંખે વળગે તેવી હતી. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે કોર્પોરેટર બન્યા પછી શું તેઓ આ પટાવાળાની નોકરી ચાલુ રાખશે? ત્યારે તેમણે કોઈપણ જાતના અહંકાર વિના સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો કે, "હું આજે જે કંઈ પણ છું તે આ કાર્યાલયના કારણે છું. કોર્પોરેટર કે ગમે તેવા મોટા પદ પર પહોંચી જાઉં, તો પણ હું મારી પટાવાળાની નોકરી ચાલુ જ રાખીશ. મારામાં કોઈ મોટાઈ આવવાની નથી. જે રીતે હું અત્યાર સુધી કામ કરતો આવ્યો છું, તે જ રીતે આગળ પણ જનતા અને પાર્ટીની સેવા કરતો રહીશ."
રમેશભાઈની આ સાદગી દર્શાવે છે કે સત્તા અને પદ ભલે મળે, પરંતુ મૂળ સાથે જોડાયેલા રહેવું કેટલું જરૂરી છે. મહેસાણા ભાજપનો આ નિર્ણય સ્થાનિક સ્તરે ખૂબ જ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે અને પાયાના કાર્યકરોમાં એક સકારાત્મક સંદેશ આપી રહ્યો છે.