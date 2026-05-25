ગુજરાતમાં જિલ્લા પંચાયતો-તાલુકા પંચાયતોમાં નવા હોદ્દેદારોની નિમણૂંક, જાણો કોણ બન્યું પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પુર્ણ થતા હાલ જિલ્લાઓમાં હોદ્દેદારોની વરણી કરવામાં આવી રહી છે.
Published : May 25, 2026 at 8:15 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 8:44 PM IST
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પ્રમુખ વરણી: રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થયા બાદ આજે જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત માટે નવા પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી પ્રક્રિયા યોજાઈ હતી. સુરેન્દ્રનગર, અરવલ્લી, ખેડા, ગીર સોમનાથ, નવસારી, તાપી, ભાવનગર, કચ્છ અને જામનગર જિલ્લામાં નવા હોદ્દેદારોની નિમણૂંક કરવામાં આવી હતી.
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લા પંચાયતની બેઠક ઉપર કુલ 16 જેટલી મહિલાઓ વિજેતા બની છે. કુલ 32 જેટલી બેઠકો ઉપર જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી યોજવામાં આવી હતી, તે પૈકી 16 મહિલાઓ ચૂંટાઈ અને જિલ્લા પંચાયતમાં સભ્ય બન્યા છે. જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પદે પણ મહિલા અનામત માટેની બેઠક હતી. જેને લઈને ભાજપ પક્ષ દ્વારા 32માંથી 31 બેઠકો ઉપર વિજય મેળવી અને સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે જિલ્લા પંચાયત બનાવી છે. ખોડુ જિલ્લા પંચાયતની બેઠક ઉપરથી જીતેલા રંજનબેનની પ્રમુખ તરીકે વરણી કરવામાં આવી છે.
બીજી તરફ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયતના મહત્વના પદોની જવાબદારી પણ મહિલાઓને સોંપવામાં આવી છે. પક્ષના દંડક તરીકે પણ મહિલાને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. જેમાં પક્ષના દંડક તરીકે લીલાબેનની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આજે મહત્વના ખાતાઓની ફાળવણી કરવામાં આવી છે, તેમાં મહિલાઓને સૌથી વધુ પ્રાધાન્યતા આપવામાં આવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે.
મહત્વનું છે કે, જિલ્લા પંચાયતમાં ડીડીઓ તરીકે પણ મહિલા ફરજ બજાવી રહ્યા છે. જેમાં DDO તરીકે કે. એસ. યાજ્ઞિક ફરજ બજાવી રહ્યા છે અને ડેપ્યુટી ડીડીઓ તરીકે પણ કીર્તનબેન રાઠોડ પરત બજાવી રહ્યા છે. જિલ્લા પંચાયતમાં ચૂંટાયેલા સભ્યોમાં પણ મહિલાઓ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહી છે અને અધિકારીઓમાં પણ મહિલાઓ મહત્વની ભૂમિકા ભજવતી હોવાનું જિલ્લા પંચાયતમાં ઘાટ સર્જાયો છે.
જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ રંજનબેન એ જણાવ્યું કે, "ગ્રામીણ વિસ્તારોના ડેવલોપમેન્ટ પાછળ અને ખાસ કરીને જિલ્લા પંચાયતમાં આવતી તમામ યોજનાના લાભ લોકો સુધી પહોંચે અને છેવાડાના માનવી સુધી તેનો લાભ પહોંચે અને વિકાસના કામો થાય અને જિલ્લા પંચાયત થકી ગ્રામીણ વિસ્તારનું ડેવલપમેન્ટ થાય એ પ્રકારનો પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. પક્ષ દ્વારા જે ભરોસો મૂકવામાં આવ્યો છે તેમાં ખરા ઉતારવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવશે. ગામડાઓના વિકાસ અંગેના વિચારણા કરીને કામો તાત્કાલિક પૂરા થાય અને ચોમાસું નજીક આવી રહ્યું છે. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રોડ રસ્તાઓ, બ્લોક તેમજ નદી નાળા ઉપરના પુલ બંધ થવાના પ્રશ્નો ઊભા થાય છે અને કનેક્ટિવિટી ન ખોવાય તે દિશામાં પ્રયત્ન કરવામાં આવશે."
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયતના ડીડીઓ કે.એસ.યાજ્ઞિક એ જણાવ્યું હતું કે, "પ્રમુખ પદ અને આખી બોડીને શુભેચ્છાઓ પાઠવે છે. અગામી દિવસોમાં ભેગા મળી અને ગ્રામીણ વિસ્તારના પ્રશ્નનોનો નિવેડો લાવવા માટે કામ કરીશું અને તમામ પ્રકારના કામો વ્યવસ્થિત રીતે ચાલે અને વિકાસના કામોના વેગ મળે તે દિશામાં પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ નાયબ દંડક કારોબારી ચેરમેન અને જે લોકોને ખાતાઓની ફાળવણી કરવામાં આવી છે તે તમામને શુભેચ્છા પાઠવી છીએ."
અરવલ્લી જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકા પંચાયતની પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની વરણી
અરવલ્લી જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકા પંચાયતની પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણીમાં રાજકીય ઉથલપાથલ વચ્ચે ભાજપે સત્તા પર કબજો જમાવ્યો છે. કોંગ્રેસ પાસે બહુમતી હોવા છતાં પક્ષના બે સભ્યોએ પક્ષપલટો કરતાં તાલુકા પંચાયતની સત્તા ભાજપના હાથમાં ગઈ છે. મેઘરજ તાલુકા પંચાયતની કુલ 22 બેઠકોમાંથી કોંગ્રેસ પાસે 11 બેઠકો, ભાજપ પાસે 10 બેઠકો અને એક બેઠક અપક્ષ પાસે હતી. જોકે ચૂંટણી સમયે કોંગ્રેસના બે સભ્યો તથા એક અપક્ષ સભ્યે ભાજપને ટેકો જાહેર કરતાં રાજકીય સમીકરણો બદલાઈ ગયા હતા.
કોંગ્રેસના પંચાલ બેઠકના સભ્ય ભરતભાઈ નાનજીભાઈ ખાંટ અને જામગઢ બેઠકના સભ્ય અરવિંદભાઈ અમરાભાઈ ખરાડીએ પક્ષપલટો કરી ભાજપને સમર્થન આપ્યું હતું. જેના કારણે ભાજપને અપક્ષ સહિત કુલ 13 સભ્યોનું સમર્થન પ્રાપ્ત થયું હતું. ભાજપના ટેકાથી કોંગ્રેસમાંથી આવેલા ભરતભાઈ ખાંટ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા છે, જ્યારે અરવિંદભાઈ ખરાડી ઉપપ્રમુખ તરીકે વરણી પામ્યા છે.
મળતી માહિતી મુજબ, કોંગ્રેસમાં લાંબા સમયથી સક્રિય અને સતત ત્રણ ટર્મથી જીતતા આવેલા નેતાઓને પક્ષમાં યોગ્ય સ્થાન ન મળતાં નારાજગી ફાટી નીકળી હતી. આ નારાજગીના કારણે બંને સભ્યોએ કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપનો હાથ પકડ્યો હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે.
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ બાદ મેઘરજ તાલુકા પંચાયતમાં સત્તાનો પવન બદલાયો હોવાનું સ્પષ્ટ બન્યું છે. વધુ બેઠકો હોવા છતાં કોંગ્રેસ સત્તા ગુમાવી બેઠી છે, જ્યારે ભાજપે રાજકીય વ્યૂહરચનાથી તાલુકા પંચાયત પર કબજો જમાવ્યો છે. ભાજપે ફરી એક વાર સત્તા પર આવતા મેઘરજ નગરમાં ડીજે ના તાલે ભાજપનાં ઉમેદવારો પક્ષના કાર્યકરો જુમી ઉઠ્યા હતા.
ખેડા જિલ્લા પંચાયતમાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની વરણી
ખેડા જિલ્લા પંચાયત ખાતે ખેડા કલેક્ટર એન.વી. ઉપાધ્યાયની અધ્યક્ષતામાં નવા ચૂંટાયેલ હોદ્દેદારોની પ્રથમ બેઠક યોજાઈ હતી. જેમાં જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ તરીકે હિતેશકુમાર ગુલાબસિંહ તડવી અને ઉપપ્રમુખ તરીકે પ્રવીણસિંહ ખુમાનસિંહ સોઢા પરમારને બિનહરીફ ચૂંટાયેલ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. તાજેતરમાં યોજાયેલી ચુંટણીમાં ખેડા જીલ્લા પંચાયતની 42 બેઠકોમાંથી 36 બેઠકો પર ભાજપે કબજો જમાવી ભવ્ય વિજય મેળવ્યો હતો.
કલેક્ટર એન.વી.ઉપાધ્યાય દ્વારા ચૂંટણી નિયમો-1994, નિયમ 9 (1) મુજબ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ તરીકે હિતેશકુમાર ગુલાબસિંહ તડવી અને ચૂંટણી નિયમો-1994, નિયમ 10 પ્રમાણે પ્રવિણસિંહ ખુમાનસિંહ સોઢા પરમારની વરણી કરવામાં આવી હતી. કલેક્ટર અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા ચૂંટાયેલ પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખને અભિનંદન સહ શુભેચ્છા પાઠવી હતી.આજથી જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ટર્મ 2.5 વર્ષની રહેશે.
આ પ્રસંગે સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણ,ધારાસભ્ય પંકજભાઈ દેસાઈ, અર્જુનસિંહ ચૌહાણ, કલ્પેશભાઈ પરમારે પણ નવનિયુક્ત હોદ્દેદારોને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.
જિલ્લા પંચાયત પ્રથમ બેઠકમાં ચૂંટાયેલ હોદ્દેદારો, પદાધિકારીઓ,જિલ્લા વિકાસ અધિકારી જયંત કિશોર, નિવાસી અધિક કલેક્ટર જે.બી.દેસાઈ સહિતના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
અમરેલી જિલ્લામાં તમામ 11 તાલુકા પંચાયતોમાં પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખની વરણી
અમરેલી જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની રાજનીતિમાં મહત્વપૂર્ણ ગણાતી તમામ 11 તાલુકા પંચાયતોમાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની સત્તાવાર વરણી પૂર્ણ થઈ છે. જિલ્લા રાજકારણમાં ભાજપે 8 તાલુકા પંચાયતો ઉપર સત્તા કબજે કરી પોતાનું પ્રભુત્વ જાળવી રાખ્યું છે, જ્યારે બગસરા તાલુકા પંચાયતમાં આમ આદમી પાર્ટીએ સત્તા સ્થાપી છે અને લીલીયા તાલુકા પંચાયતમાં કોંગ્રેસે શાસન સંભાળ્યું છે.
જિલ્લાની તમામ તાલુકા પંચાયતોમાં પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખની વરણી બાદ રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. ખાસ કરીને લાઠી તાલુકા પંચાયતમાં બનેલી રાજકીય પરિસ્થિતિ સમગ્ર જિલ્લામાં ચર્ચાનો વિષય બની છે.
લાઠી તાલુકા પંચાયતમાં રાજકીય ખેલ ચર્ચામાં
લાઠી તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપને બહુમતી મળવા છતાં પ્રમુખ પદ માટે ઓબીસી અનામત બેઠક હોવાના કારણે પાર્ટી મુશ્કેલીમાં મુકાઈ હતી. ભાજપના કોઈપણ ઓબીસી ઉમેદવાર વિજેતા ન થતા કોંગ્રેસના ઓબીસી સભ્યને પ્રમુખ બનાવવાની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. પરંતુ અંતિમ ક્ષણે રાજકીય સમીકરણો બદલાતા ભાજપે આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ચૂંટાયેલા કોળી સમાજના સભ્ય રમિલાબેન પુનતીયાને સમર્થન આપીને પ્રમુખ પદ સોંપ્યું હતું. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ પાછળ રાજુલાના ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીની રાજકીય કુનેહ અને વ્યૂહરચના કામ કરી હોવાની ચર્ચા રાજકીય વર્તુળોમાં જોર પકડી રહી છે.
તાલુકાવાર પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની યાદી
(1) અમરેલી તાલુકા પંચાયત – ભાજપ
પ્રમુખ : ગીતાબેન માંડણકા
ઉપપ્રમુખ : વિલાસબેન ખુમાણ
(2) બગસરા તાલુકા પંચાયત – આમ આદમી પાર્ટી
પ્રમુખ : રમેશભાઈ સતાસીયા
ઉપપ્રમુખ : ચમકુભાઈ ડવ
(3) ધારી તાલુકા પંચાયત – ભાજપ
પ્રમુખ : મહેશભાઈ સાવલીયા
ઉપપ્રમુખ : ગુલાબબેન વાળા
(4) કુંકાવાવ તાલુકા પંચાયત – ભાજપ
પ્રમુખ : સોનલબેન પાનસુરીયા
ઉપપ્રમુખ : વિપુલભાઈ પાંચાણી
(5) સાવરકુંડલા તાલુકા પંચાયત – ભાજપ
પ્રમુખ : દક્ષાબેન મહિડા
ઉપપ્રમુખ : બાવચંદભાઈ ચોડવડીયા
(6) લીલીયા તાલુકા પંચાયત – કોંગ્રેસ
પ્રમુખ : જગદીશભાઈ દેથલીયા
ઉપપ્રમુખ : વિજયભાઈ કોગથિયા
(7) રાજુલા તાલુકા પંચાયત – ભાજપ
પ્રમુખ : મઘીબેન બાલદાણીયા
ઉપપ્રમુખ : રેખાબેન મકવાણા
(8) બાબરા તાલુકા પંચાયત – ભાજપ
પ્રમુખ : તુષારભાઈ રામાણી
ઉપપ્રમુખ : ઉર્મિલાબેન કારેણા
(9) જાફરાબાદ તાલુકા પંચાયત – ભાજપ
પ્રમુખ : ગીતાબેન ડાભી
ઉપપ્રમુખ : રૂપેશભાઈ સાંખટ
(10) ખાંભા તાલુકા પંચાયત – ભાજપ
પ્રમુખ : શિવલાલ સુદાણી
ઉપપ્રમુખ : બાવભાઈ ભમ્મર
(11) લાઠી તાલુકા પંચાયત – ભાજપ સમર્થિત
પ્રમુખ : રમિલાબેન પુનતીયા
ઉપપ્રમુખ : પંકજભાઈ બલર
નવસારી જિલ્લા પંચાયતમાં નિરાલીબેન નાયક પ્રમુખ અને અર્જુન પટેલની ઉપપ્રમુખ તરીકે વરણી
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં રાજ્યભરમાં ભાજપે પ્રચંડ બહુમતી મેળવ્યા બાદ નવસારી જિલ્લા પંચાયતમાં પણ ભાજપનો ભગવો લહેરાયો છે. જિલ્લા પંચાયતમાં સત્તાના સમીકરણો સ્પષ્ટ બનતા અઢી વર્ષ માટે પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની વરણી પ્રક્રિયા નવસારી કલેક્ટર મનીષ ગુરવાનીની અધ્યક્ષસ્થાને જિલ્લા પંચાયતના સભાખંડમાં યોજાઈ હતી.
આ વરણી પ્રક્રિયામાં જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પદે નિરાલીબેન નાયક અને ઉપપ્રમુખ પદે અર્જુન પટેલની બિનહરીફ વરણી કરવામાં આવી હતી. વરણી બાદ સમગ્ર જિલ્લા પંચાયત પરિસરમાં ભાજપ કાર્યકરો અને સમર્થકોમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
નવસારી જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ નિરાલીબેન નાયકે જણાવ્યું હતું કે, "ગ્રામ્ય વિસ્તારોના સર્વાંગી વિકાસને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. માર્ગ, પીવાનું પાણી, આરોગ્ય અને શિક્ષણ જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓને વધુ મજબૂત બનાવી વિકાસના કામોને ગતિ આપવામાં આવશે."
નવસારી કલેક્ટર મનીષ ગુરવાની તથા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી કાર્તિક જીવાનાએ નવનિયુક્ત પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખને ફૂલહાર પહેરાવી શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. આ પ્રસંગે નવસારીના ધારાસભ્ય રાકેશ દેસાઈ, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ભૂતાભાઈ શાહ સહિત ભાજપના આગેવાનો, જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. ફૂલહાર અને વધામણાં વચ્ચે નવનિયુક્ત હોદ્દેદારોનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. જિલ્લા પંચાયત કચેરી ખાતે ઢોલ-નગારા અને આતશબાજી સાથે કાર્યકરોએ જીતની ઉજવણી પણ કરી હતી.
ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયત પર ભાજપનો કબ્જો, નવા હોદ્દેદારોની વરણી
ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયતના વિવિધ હોદ્દેદારો માટે ભાજપ દ્વારા સત્તાવાર મેન્ડેટ જાહેર કરાયા બાદ આજે પ્રથમ સામાન્ય સભામાં પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખ સહિતના હોદ્દેદારોની ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. જિલ્લા કલેક્ટરના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાયેલી બેઠકમાં ભાજપે બહુમતીના જોરે જિલ્લા પંચાયત પર સત્તા સ્થાપિત કરી હતી.
ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયતની કુલ 28 બેઠકોમાંથી ભાજપ પાસે 22 બેઠકો અને કોંગ્રેસ પાસે 6 બેઠકો હોવાથી ભાજપનું પ્રભુત્વ સ્પષ્ટ જોવા મળ્યું હતું. પ્રમુખ પદ માટે દ્વારકાદાસ કનુભાઈ દોમડિયા બહુમતીથી ચૂંટાયા હતા, જ્યારે જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ તરીકે શારદાબેન મહેશભાઈ બાંભણિયાની વરણી કરવામાં આવી હતી.
ઉપરાંત કારોબારી ચેરમેન તરીકે મહેન્દ્ર રામશીભાઈ પીઠીયાની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. શાસક પક્ષના નેતા તરીકે મોહનભાઈ અરજણભાઈ સોલંકીને જવાબદારી સોંપાઈ હતી, જ્યારે જિલ્લા પંચાયતના દંડક તરીકે દર્પિત દેવીસિંહ ડોડીયાની વરણી કરવામાં આવી હતી.
નવનિયુક્ત પ્રમુખ દ્વારકાદાસ દોમડિયાએ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પૂર્ણ કરીને સત્તાવાર રીતે ચાર્જ સંભાળ્યો હતો. બેઠક બાદ તમામ પદાધિકારીઓને ફૂલહાર પહેરાવી અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા. જિલ્લા પંચાયત કચેરી ખાતે ભાજપના કાર્યકરો અને સમર્થકોમાં ઉજવણીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
તાપી જિલ્લા પંચાયતમાં પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ સહિતના વિવિધ હોદ્દેદારોની વરણી
તાપી જિલ્લા પંચાયતની 26 બેઠકોમાંથી ભાજપે 18 બેઠકો જીતતા સ્પષ્ટ બહુમતી મેળવી હતી, જ્યારે કોંગ્રેસને 8 બેઠકો મળી હતી. બહુમતીના આધારે યોજાયેલી વરણીમાં ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે બુહારી બેઠક પરથી વિજેતા થયેલા ચંચળબેન ચૌધરીની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. જ્યારે ઉપપ્રમુખ તરીકે ગુણસદા બેઠક પરથી ચૂંટાયેલા અશોક ગામીત બિનહરીફ ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત શાસક પક્ષના નેતા તરીકે જીતેન્દ્ર ગામીત અને દંડક તરીકે અનિલાબેન ગામીતની પણ બિનહરીફ વરણી કરવામાં આવી હતી.
આ પ્રસંગે રાજ્યકક્ષાના મંત્રી, સ્થાનિક ધારાસભ્યો તેમજ ભાજપ સંગઠનના હોદ્દેદારોએ નવનિયુક્ત પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને અન્ય હોદ્દેદારોને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. નવનિયુક્ત હોદ્દેદારોએ જિલ્લાના વિકાસને પ્રાથમિકતા આપી લોકોની અપેક્ષાઓને પૂર્ણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધતાપૂર્વક કામગીરી કરવાની ખાતરી વ્યક્ત કરી હતી.
રાજયકક્ષાના રમત ગમત મંત્રી ડૉ. જયરામ ગામીતે જણાવ્યું હતું કે, "જિલ્લામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારોને મતદારોએ જે રીતે વિજેતા બનાવ્યા છે. જેને લઇ ને આગામી સમયમાં રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર ની જે કઈ પણ યોજનાઓ છે. નીચેના માણસો સુધી પહોંચે તે માટે અમારી તાલુકો પંચાયતની જિલ્લા પંચાયતની નવી ટીમ દ્વારા નીચે સુધી જનતાને લાભ મળે તેના માટે પણ પ્રયત્નો કરીશું અને ભાજપ હજુ પણ કઈ રીતે મજબૂત બને એના માટે પણ અમારી સંગઠનની ટીમ છે તે પ્રયત્ન કરશે અને આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં અત્યારના મત કરતાં કઈ રીતે વધારે મત લાવી શકાય તેના માટે અમે અત્યારથીજ મહેનત કરવાનું ચાલુ કરી દઈશું."
ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ સહિતના પદોની વરણી
ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી યોજાઈ ગયા બાદ પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ સહિત અન્ય પદો માટેની વરણી માટે સામાન્ય સભાની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભાવનગરના કલેક્ટર મનીષ બંસલની ઉપસ્થિતિમાં જિલ્લા પંચાયતના સભાખંડ ખાતે બેઠક મળી હતી. જેમાં પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ સહિતના પદો ઉપર વરણી કરવામાં આવી છે.
ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતની 40 બેઠકો છે, જે પૈકી ભાજપ એ 36 જેટલી બેઠકો કબ્જે કરી છે. બે અપક્ષ અને બે કોંગ્રેસના સભ્યો પણ ચૂંટાયેલા છે. 40માંથી 36 બેઠક ભાજપે કબ્જે કર્યા બાદ આજે પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખને વરણી કરી હતી. ભાવનગરના કલેક્ટર મનીષ બંસલની ઉપસ્થિતિમાં પ્રમુખ પદે અશોક લાલજીભાઈ લાધવાને જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. અશોકભાઈ ત્રાપજ બેઠક ઉપરથી જીત મેળવી ચૂકેલા છે, તેમનુ મૂળ ગામ હબુકવડ છે અને તેઓ પાલીવાલ બ્રહ્મ સમાજમાંથી આવે છે.
ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતના નવા પ્રમુખ અશોકભાઈ લાધવાએ જણાવ્યું હતું કે, "ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મારા ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો અને મારી વરણી કરવામાં આવી છે. ત્યારે અમે વિકાસ તરફ ચાલી રહ્યા છીએ અને હજુ પણ વિકાસના કામો ગામડાઓમાં કરવામાં આવશે. રોડ, શાળા વગેરેના પ્રશ્નો હશે તેને અમે હાથ ઉપર લઈને ઝડપથી પૂર્ણ કરશું. જો કે જિલ્લામાં ક્યાંય રોડ, પાણી, શાળા વગેરેના પ્રશ્નો હશે તો ધારાસભ્યને સાથે રાખીને તે વિસ્તારમાં કામ કરવામાં આવશે."
જિલ્લા પંચાયતમાં પ્રમુખ અશોકભાઈ લાલજીભાઈ લાધવા જાહેર થયા બાદ ઉપપ્રમુખ તરીકે સુજાનસિંહ ગોહિલને જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. જો કે ત્યારબાદ ચેરમેન પદે પ્રદીપ ઠાકરશીભાઈ રાઠોડ, શાસક પક્ષના નેતા તરીકે સમજુબેન મકાભાઇ વાળા અને દંડક તરીકે જેન્તીભાઈ બાબુભાઈ બાંભણિયાને જાહેર કરાયા છે.જો કે સંપૂર્ણ વરણી થઈ ગયા બાદ અન્ય સભ્યો દ્વારા પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ અને ચેરમેનને સભાખંડમાં પુષ્પગુચ્છ આપી દરેક સભ્ય દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.
કચ્છ જિલ્લા પંચાયતના નવા હોદ્દેદારોની વરણી
કચ્છ જિલ્લા પંચાયતના નવા હોદ્દેદારોની વરણી થતા જિલ્લા રાજકારણમાં નવી ઉર્જા અને ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે ભીમાસર-ચકાસર બેઠક પરથી ચૂંટાયેલા પ્રભાબેન હુણા (રબારી)ની પસંદગી કરવામાં આવી છે. ઉપપ્રમુખ પદ માટે નલિયા બેઠકના મહાવીરસિંહ જાડેજાની વરણી કરવામાં આવી છે. કારોબારી ચેરમેન તરીકે સુખપર બેઠકના હરીશભાઈ ભંડેરીની પસંદગી કરવામાં આવી છે.
સત્તાપક્ષના નેતા તરીકે કુકમા બેઠકના ધનજીભાઈ ચાવડાની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. જ્યારે દંડક તરીકે ગઢશીસા બેઠકના મેઘાબાઈ ગઢવીની પસંદગી કરવામાં આવી છે. કચ્છ જિલ્લા પંચાયતના નવા હોદ્દેદારોની વરણી બાદ કાર્યકરો અને સમર્થકોમાં આનંદનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
ભુજ તાલુકા પંચાયત
ભુજ તાલુકા પંચાયતના નવા સુકાની તરીકે સુખપર-1 બેઠક પરથી ચૂંટાયેલા લક્ષ્મીબેન રામજી ખેતાણીની પ્રમુખ તરીકે પસંદગી કરવામાં આવી છે. ઉપપ્રમુખ તરીકે ડગાળા બેઠકના રાધાબેન વરચંદને જવાબદારી સોંપાઈ છે. કારોબારી ચેરમેન તરીકે કુલદીપસિંહ ચૌહાણની પસંદગી કરાઈ છે. ઉપરાંત શાસક પક્ષના નેતા તરીકે ભરત રાઠોડ અને દંડક તરીકે મોંઘીબેન રબારીને જવાબદારી આપવામાં આવી છે. તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપે સામાજિક સમીકરણોને ધ્યાનમાં રાખી નવી ટીમ ઉભી કરી હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે.
અંજાર તાલુકા પંચાયત
અંજાર તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપે પ્રમુખ તરીકે સંદીપભાઈ ચાવડાને પસંદ કર્યા છે. ઉપપ્રમુખ તરીકે ભાવનાબેન વીરા, કારોબારી ચેરમેન તરીકે દીપકાસિંહ જાડેજા અને શાસક પક્ષના નેતા તરીકે જીવાભાઈ રબારીના નામ જાહેર થયા છે. દંડક તરીકે નૌત્તમભાઈ ચૌહાણને જવાબદારી અપાઈ છે. તાલુકા પંચાયત ખાતે યોજાયેલી પ્રક્રિયામાં ભાજપના જિલ્લા અને તાલુકા સ્તરના અગ્રણીઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા.
માંડવી તાલુકા પંચાયત
માંડવી તાલુકા પંચાયતમાં પ્રમુખ માટે રેખાબેન છાભૈયા અને ઉપપ્રમુખ તરીકે વિરમભાઈ ગઢવીને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. કારોબારી ચેરમેન તરીકે બળવંતસિંહ જાડેજા, શાસક પક્ષના નેતા તરીકે કીર્તિકુમાર ગોર અને દંડક તરીકે અંકિતગિરિ ગોસ્વામીના નામ જાહેર કર્યા છે.
મુંદ્રામાં સંતોકબા જાડેજા પ્રમુખપદ માટે આગળ
મુંદ્રા તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપે પ્રમુખ પદ માટે સંતોકબા જાડેજાનું નામ જાહેર કર્યું છે જ્યારે ઉપપ્રમુખ પદ માટે હમીર પચાણ રબારીને ઉમેદવાર બનાવાયા છે. તાલુકા ભાજપના આગેવાનો અને જિલ્લા પ્રતિનિધિઓની હાજરીમાં ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાવાયા હતા. મુંદરામાં ભાજપ સંગઠન એકજૂટ દેખાતા વિપક્ષ માટે પડકારજનક પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે.
નખત્રાણા તાલુકા પંચાયત
નખત્રાણા તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપે 18માંથી 11 બેઠકો જીતી બહુમતી મેળવી છે. પ્રમુખ તરીકે ભારતીબેન ગોસ્વામી અને ઉપપ્રમુખ તરીકે જ્યોતિબા સોઢા કારોબારી ચેરમેન બેચરભાઈ રૂડાણી, શાસક પક્ષના નેતા જેસંગભાઈ આહિર, દંડક જશોદાબેન બળિયા ને કમાન સોંપવામાં આવી છે.
લખપત તાલુકા પંચાયત
લખપત તાલુકા પંચાયતમાં પ્રમુખ તરીકે ગંગાબેન મનજી બલિયા, ઉપપ્રમુખ તરીકે હુશેન સુલેમાન પઢિયાર,કારોબારી ચેરમેન તરીકે પુષ્પાબેન ભવાનભાઈ લીંબાણી, શાસક પક્ષના નેતા તરીકે કરણા આશા રબારી, દંડક તરીકે રતુબેન કેશાજી મહારાજ ને કમાન સોંપવામાં આવી છે.
અબડાસા તાલુકા પંચાયત
અબડાસા તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપે બહુમતીના આધારે તમામ મુખ્ય હોદ્દાઓ માટે દાવેદારી નોંધાવી છે. પ્રમુખ તરીકે જયેન્દ્રાસિંહ જાડેજા, ઉપપ્રમુખ તરીકે વિનોદ દરજી, કારોબારી ચેરમેન તરીકે પ્રવીણ ભાનુશાલી અને શાસક પક્ષના નેતા તરીકે રાજેશ્રીબેન ગઢવીના નામ જાહેર થયા છે.
રાપર તાલુકા પંચાયત
રાપર તાલુકા પંચાયતમાં રાજેશભાઈ ઢીલાને પ્રમુખ પદની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે જ્યારે ઉપપ્રમુખ તરીકે ભરતભાઈ સોલંકીની પસંદગી કરવામાં આવી છે. કારોબારી ચેરમેન તરીકે શક્તાસિંહ જાડેજા, શાસક પક્ષના નેતા તરીકે ખીમાભાઈ વાવિયા અને દંડક તરીકે ભાવનાબેન ભરવાડના નામ જાહેર થયા છે. ધારાસભ્ય વીરેન્દ્રસિંહ જાડેજાની હાજરીમાં પક્ષે સત્તાવાર જાહેરાત કરી હતી.
ભચાઉ તાલુકા પંચાયત
ભચાઉ તાલુકા પંચાયતમાં પ્રમુખ તરીકે રાજીબેન વવિયાને આગળ ધપાવવામાં આવ્યા છે. ઉપપ્રમુખ તરીકે સીતાબેન ઢીલા, કારોબારી ચેરમેન તરીકે ઉપેન્દ્રાસિંહ જાડેજા અને શાસક પક્ષના નેતા તરીકે ભરતભાઈ કોલીની પસંદગી કરાઈ છે. દંડક તરીકે લક્ષ્મણભાઈ રબારીને જવાબદારી સોંપાઈ છે.
જામનગર જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની વરણી
જામનગર જિલ્લા પંચાયતના નવા સુકાનીઓની સત્તાવાર જાહેરાત સાથે જ સ્થાનિક રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. તાજેતરમાં યોજાયેલી જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં ભવ્ય વિજય મેળવ્યા બાદ, ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) દ્વારા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ સહિતના મહત્વના હોદ્દેદારોના નામો પર આખરી મહોર મારી દેવામાં આવી છે.
પ્રમુખ પદ: ધ્રોલ તાલુકાની ખારવા જિલ્લા પંચાયત બેઠકના વિજેતા ઉમેદવાર રંજનબેન ડી. જીવાણીની પ્રમુખ તરીકે સત્તાવાર પસંદગી કરવામાં આવી છે. પ્રચંડ જનાદેશ મેળવ્યા બાદ હવે રંજનબેનને જિલ્લાની મુખ્ય કમાન સોંપાઈ છે.
ઉપપ્રમુખ પદ: જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ તરીકે પરેશભાઈ હીરપરાના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
કારોબારી સમિતિના ચેરમેન: જિલ્લા પંચાયતમાં સૌથી મહત્વની ગણાતી કારોબારી સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે સુનિલભાઈ રાઠોડની પસંદગી કરાઈ છે.
શાસકપક્ષના નેતા: પક્ષ વતી સભાગૃહમાં નેતૃત્વ કરવા માટે પ્રદ્યુમનસિંહ ઝાલાને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
દંડક (Whip): સભ્યોમાં શિસ્ત અને પક્ષના આદેશોનું પાલન કરાવવા માટે કલ્પેશ માલાણીની દંડક તરીકે નિમણૂક થઈ છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, તાજેતરમાં યોજાયેલી જામનગર જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં ભાજપે એકતરફી પ્રદર્શન કર્યું હતું. કુલ 24 બેઠકોમાંથી 19 બેઠકો પર ભવ્ય જીત મેળવીને ભાજપે પ્રચંડ બહુમતી સાથે સત્તાના સૂત્રો હાથમાં લીધા છે. બીજી તરફ વિપક્ષની વાત કરીએ તો, કોંગ્રેસના સુપડા સાફ થઈ ગયા છે અને તેના ફાળે માત્ર 02 બેઠકો જ આવી છે, જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) 03 બેઠકો જીતીને બીજા ક્રમે રહી મુખ્ય વિપક્ષ તરીકે ઉભરી આવી છે.
પ્રમુખ રંજનબેન જીવાણીએ જણાવ્યું કે, "પક્ષના શીર્ષ નેતૃત્વએ મારા પર જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે, તે બદલ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. જામનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોના વિકાસ કાર્યોને વેગ આપવો, છેવાડાના માનવી સુધી સરકારી યોજનાઓ પહોંચાડવી અને શિક્ષણ, આરોગ્ય તેમજ પાણીની સમસ્યાઓનું નિવારણ લાવવું એ અમારી પ્રાથમિકતા રહેશે. તમામ સભ્યોને સાથે રાખીને અમે જિલ્લાને વિકાસના પંથે આગળ ધપાવીશું."
નવા હોદ્દેદારોના નામોની સત્તાવાર જાહેરાત થતાં જ જામનગર ભાજપના કાર્યકરો, હોદ્દેદારો અને સમર્થકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. કાર્યાલયો પર ફટાકડા ફોડી અને મોં મીઠા કરાવીને આ વિજયી ટીમને વધાવી લેવામાં આવી હતી. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ નવી ટીમ જામનગરના ગ્રામ્ય વિસ્તારોના વિકાસને કેટલી નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જાય છે.
વલસાડમાં નવા પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની વરણી
વલસાડ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ સહિતના મહત્વપૂર્ણ હોદ્દાઓની વરણી પ્રક્રિયા સોમવારે ઉત્સાહભર્યા માહોલમાં પૂર્ણ થઈ હતી. વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલ પરિસરમાં આવેલી નર્સિંગ કોલેજના હોલ ખાતે યોજાયેલી બેઠકમાં તમામ હોદ્દાઓ પર સર્વાનુમતે નિમણૂક કરવામાં આવતા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરોમાં આનંદ અને ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. નવી ટીમની જાહેરાત સાથે જ કાર્યકરો દ્વારા શુભેચ્છાઓનો વરસાદ વરસાવવામાં આવ્યો હતો.
હેતલબેન પટેલ પ્રમુખ અને શૈલેષભાઈ પટેલ ઉપપ્રમુખ બન્યા
વરણી પ્રક્રિયા દરમિયાન વલસાડ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પદ માટે કોસંબા બેઠકના સભ્ય હેતલબેન જીતેશભાઈ પટેલની સર્વાનુમતે પસંદગી કરવામાં આવી હતી. જ્યારે ઉપપ્રમુખ પદ માટે ડહેલી બેઠકના સભ્ય શૈલેષભાઈ નાનુભાઈ પટેલની વરણી કરવામાં આવી હતી. બંને નેતાઓની પસંદગી બાદ બેઠકખંડમાં ઉપસ્થિત સભ્યો અને કાર્યકરો દ્વારા તાળીઓના ગડગડાટ સાથે તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું
અન્ય મહત્વના હોદ્દાઓ પર પણ સર્વાનુમતે નિમણૂક
જિલ્લા પંચાયતના અન્ય અગત્યના હોદ્દાઓ પર પણ ભાજપ દ્વારા સર્વાનુમતે વરણી કરવામાં આવી હતી. કારોબારી અધ્યક્ષ તરીકે ઉમરસાડી બેઠકના પ્રજ્ઞેશભાઈ બળવંતરાય પટેલની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. જ્યારે શાસક પક્ષના નેતા તરીકે પાનેરા બેઠકના જયભાઈ મુકુંદભાઈ ત્રિવેદીની પસંદગી થઈ હતી. ઉપરાંત દંડક પદે આવધા બેઠકના અનિલાબેન હરેશભાઈ જોગારીની વરણી કરવામાં આવી હતી. તમામ હોદ્દેદારોને પક્ષના આગેવાનો દ્વારા અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા.
ભાજપના આગેવાનોની ઉપસ્થિતિએ વધાર્યો ઉત્સાહ
આ પ્રસંગે વલસાડ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ હેમંતભાઈ કંસારા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાથે જ લોકસભાના દંડક અને વલસાડ-ડાંગના સાંસદ, ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના ઉપપ્રમુખ તથા ધરમપુરના ધારાસભ્ય , વલસાડના ધારાસભ્ય તેમજ કપરાડાના ધારાસભ્ય સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તમામ મહાનુભાવોએ નવનિયુક્ત હોદ્દેદારોને પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરી મોં મીઠું કરાવ્યું હતું.
નવી ટીમને સફળ કાર્યકાળ માટે શુભેચ્છાઓ
કાર્યક્રમ દરમિયાન ભાજપના આગેવાનો દ્વારા નવી ટીમને આગામી કાર્યકાળ માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી હતી. જિલ્લા પંચાયતના વિકાસકાર્યોને વધુ ગતિ આપવા તેમજ જનહિતના પ્રશ્નોને પ્રાથમિકતા આપવા માટે નવી ટીમ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. ઉપસ્થિત આગેવાનોએ જણાવ્યું હતું કે, સંગઠન અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓના સંકલનથી વલસાડ જિલ્લામાં વિકાસના નવા આયામો સર્જાશે.
મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો અને પદાધિકારીઓ રહ્યા ઉપસ્થિત
આ પ્રસંગે વલસાડ જિલ્લા ભાજપના મહામંત્રીઓ કમલેશભાઈ પટેલ અને નિખિલ ભાઈ ચોકસી સહિત જિલ્લા પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્યો, તાલુકા અને શહેર સંગઠનના પદાધિકારીઓ તેમજ મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન ઉત્સાહપૂર્ણ વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું. કાર્યકરો દ્વારા નવી ટીમનું ફૂલહાર અને શુભેચ્છાઓ સાથે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
વિકાસને પ્રાથમિકતા આપવાનો સંકલ્પ
નવનિયુક્ત પ્રમુખ હેતલબેન પટેલ અને ઉપપ્રમુખ શૈલેષભાઈ પટેલે કાર્યકરો અને આગેવાનોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પક્ષ દ્વારા સોંપવામાં આવેલી જવાબદારીને નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવવામાં આવશે અને જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોના વિકાસ માટે પ્રાથમિકતાના આધારે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. લોકોની અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરવા માટે ટીમવર્ક સાથે કાર્ય કરવામાં આવશે તેવી પણ તેમણે ખાતરી વ્યક્ત કરી હતી.
મહેસાણા જિલ્લામાં કોંગ્રેસના સૂપડા સાફ: તમામ 10 તાલુકા પંચાયતો પર ભાજપનો ભગવો લહેરાયો, કડીમાં જિતેન્દ્રભાઈ પટેલ પ્રમુખ બન્યા
મહેસાણા જિલ્લાના રાજકારણમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખતા એક મોટી અને ઐતિહાસિક જીત નોંધાવી છે. મહેસાણા જિલ્લાની તમામ 10 તાલુકા પંચાયતોમાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ માટે યોજાયેલી ચૂંટણીમાં ભાજપે તમામ દસેય પંચાયતો પર કબજો જમાવ્યો છે. આ ચૂંટણી પરિણામોમાં કોંગ્રેસનો કારમો પરાજય થયો છે અને જિલ્લાની પંચાયતોમાં તેમનું કોઈ અસ્તિત્વ બચ્યું નથી.
ગિરીશ રાજગોરે આપી આંકડાકીય માહિતી
મહેસાણા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ગિરીશ રાજગોરે આ ભવ્ય વિજય અંગે પ્રેસને માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લાની 10 તાલુકા પંચાયતોમાંથી 6 તાલુકા પંચાયતોમાં ગઈકાલે જ ભાજપના ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા હતા અને સામે કોઈ ન હોવાથી તેઓ બિનહરીફ ચૂંટાયેલા જાહેર થયા હતા. જ્યારે બાકીની 4 પંચાયતો (કડી, મહેસાણા, બેચરાજી, અને ખેરાળુ) માં આજે મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં પણ ભાજપે સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે મોટી જીત મેળવી છે.
કડી તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપને 24 મત મળ્યા હતા, જ્યારે કોંગ્રેસને માત્ર 6 મતોથી સંતોષ માનવો પડ્યો હતો. મહેસાણામાં ભાજપના ઉમેદવાર 21 મતોની સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે વિજયી બન્યા છે. બેચરાજીમાં કુલ 13 બેઠકો સાથે ભાજપે સત્તા જાળવી રાખી છે, જ્યાં ઉપપ્રમુખ બિનહરીફ થયા છે જ્યારે પ્રમુખ પદે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સામે ભાજપના ઉમેદવારે જીત મેળવી છે. ખેરાળુમાં 9 ભાજપ અને 2 અપક્ષના ટેકા સાથે કુલ 11 મત મળ્યા, જ્યારે કોંગ્રેસને માત્ર 7 મત મળતા ત્યાં પણ ભાજપનો ભગવો લહેરાયો છે.
નીતિન પટેલે કડીની નવી બોડીની જાહેરાત કરી
પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલે કડી તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકામાં ભાજપની શાનદાર જીત અંગે વિગતવાર માહિતી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કડી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ પદે ભાજપના મેન્ડેટ મુજબ જિતેન્દ્રભાઈ બાબુભાઈ પટેલ અને ઉપપ્રમુખ તરીકે અમરબેન જે. દેસાઈની બહુમતીથી વરણી કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત અન્ય મહત્વના પદોની જાહેરાત કરતા તેમણે કહ્યું કે, કારોબારી સમિતિના ચેરમેન તરીકે દિલીપકુમાર ગાલાજી ઠાકોર, પક્ષના નેતા તરીકે પ્રમોદભાઈ પટેલ અને દંડક તરીકે અમરતજી ઠાકોરની નિમણૂક કરાઈ છે. આ સાથે જ નીતિનભાઈએ કડી નગરપાલિકાની નવી બોડીની પણ માહિતી આપી હતી, જેમાં પ્રમુખ તરીકે રાજેન્દ્રભાઈ ગજ્જર, ઉપપ્રમુખ તરીકે સ્મિતાબેન પટેલ અને ચેરમેન તરીકે શૈલેષભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ નિયુક્ત થયા છે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે, રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ યોજનાઓ છેવાડાના ગામડાઓ સુધી પહોંચાડવામાં આ નવી ટીમ ખૂબ જ નિષ્ઠાથી કામ કરશે.
વિકાસના કામોને વેગ આપીશું: જિતેન્દ્રભાઈ પટેલ
કડી તાલુકા પંચાયતના નવનિયુક્ત પ્રમુખ જિતેન્દ્રભાઈ પટેલે પાર્ટી હાઈકમાન્ડ અને ચૂંટાયેલા સભ્યોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે પોતાના નિવેદનમાં સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, "પાર્ટીએ અમારા પર જે વિશ્વાસ મૂકીને મેન્ડેટ આપ્યો છે, તેના આધારે અમે ગ્રામ્ય વિસ્તારોના વિકાસ માટે હરહંમેશ તત્પર રહીશું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની પ્રજાલક્ષી યોજનાઓને ગામેગામ અને છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચાડવા માટે અમે કટિબદ્ધ છીએ."
