વેરાવળમાં MLA વિમલ ચુડાસમા અને ચૂંટણી અધિકારી વચ્ચે બોલાચાલી, કોંગી ઉમેદવારનું ફોર્મ રદ થતાં ભરાયા રોષે

ચૂંટણી અધિકારીએ જણાવ્યા મુજબ સંજય જેઠવા નિયત સમયમર્યાદામાં હાજર ન રહેતાં તેમનું ઉમેદવારી ફોર્મ અસ્વીકાર કરવામાં આવ્યું હતું.

વેરાવળમાં MLA વિમલ ચુડાસમા અને ચૂંટણી અધિકારી વચ્ચે બોલાચાલી
વેરાવળમાં MLA વિમલ ચુડાસમા અને ચૂંટણી અધિકારી વચ્ચે બોલાચાલી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 12, 2026 at 7:32 AM IST

ગીરસોમનાથ: વેરાવળ નગરપાલિકાની ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સંજય જેઠવાનું ફોર્મ રદ થતાં શહેરમાં રાજકીય ગરમાવો વધી ગયો છે. ચૂંટણી અધિકારીએ જણાવ્યા મુજબ સંજય જેઠવા નિયત સમયમર્યાદામાં હાજર ન રહેતાં તેમનું ઉમેદવારી ફોર્મ અસ્વીકાર કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે કોંગ્રેસે આ નિર્ણયને અયોગ્ય ગણાવી તંત્ર સામે કડક વિરોધ નોંધાવ્યો છે.

આ ઘટનાની જાણ થતાં જ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા તાત્કાલિક ચૂંટણી કાર્યાલયે પહોંચ્યા હતા. તેમણે સંજય જેઠવાનું ફોર્મ સ્વીકારવાની માંગ સાથે અધિકારીઓ સમક્ષ ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી. આ દરમિયાન ધારાસભ્ય અને ચૂંટણી અધિકારી વચ્ચે અંદાજે અડધો કલાક સુધી તીવ્ર વાદ-વિવાદ થયો હતો, જેના કારણે સ્થળ પર તંગદિલીનો માહોલ સર્જાયો હતો.

વેરાવળમાં MLA વિમલ ચુડાસમા અને ચૂંટણી અધિકારી વચ્ચે બોલાચાલી (Etv Bharat Gujarat)

વિમલ ચુડાસમાએ ચૂંટણી અધિકારી પર પક્ષપાતના ગંભીર આક્ષેપો કરતા જણાવ્યું હતું કે, અધિકારી નિષ્પક્ષતા જાળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે, અને ભાજપના એજન્ટની જેમ વર્તન કરી રહ્યા છે. તેમણે આ ઘટનાને લોકશાહી માટે ચિંતાજનક ગણાવી હતી.

બીજી તરફ, ચૂંટણી તંત્રએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે નિયમો અનુસાર સમયમર્યાદા બાદ આવેલા ઉમેદવારનું ફોર્મ સ્વીકારવું શક્ય નથી અને સમગ્ર પ્રક્રિયા નિયમબદ્ધ રીતે જ હાથ ધરવામાં આવી છે.

કોંગ્રેસે આ સમગ્ર મામલે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી તેમજ રાજ્ય ચૂંટણી પંચ સમક્ષ સત્તાવાર રજૂઆત કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ ઘટનાને કારણે વેરાવળમાં રાજકીય માહોલ વધુ ગરમાયો છે અને ચૂંટણી પ્રક્રિયાની પારદર્શકતા અંગે પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. આગામી દિવસોમાં આ મુદ્દે રાજકીય ઘર્ષણ વધુ તેજ બને તો નવાઈ નહીં.

સંપાદકની પસંદ

