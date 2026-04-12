બનાસકાંઠા કોંગ્રેસના તાલુકા પ્રમુખ છેલ્લી ઘડીએ ભાજપના ખોળે બેઠા, હવે કંબોઈ જિલ્લા પંચાયત સીટ બિનહરીફ થવા તરફ

કાંકરેજ તાલુકાની કંબોઈ જિલ્લા પંચાયત સીટ કોંગ્રેસના હાથમાંથી ભાજપના કબજામાં આવે તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે.

Published : April 12, 2026 at 10:58 AM IST

બનાસકાંઠા: જિલ્લામાં ભાજપની રાજકીય રમતમાં કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો પડ્યો છે. કાંકરેજ તાલુકાની કંબોઈ જિલ્લા પંચાયત સીટ કોંગ્રેસના હાથમાંથી ભાજપના કબજામાં આવે તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે. કારણ કે તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખે મેન્ડેડ લઈને છેલ્લી ઘડીએ ભાજપ તરફી ઉમેદવારી કરી દેતા રાજકીય ગણિત બદલાઈ ગયું છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપે રાજકીય ચાલ ચાલી નાખી છે, કાંકરેજ તાલુકાની કંબોઈ જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર ચકચાર મચી છે. જ્યાં બેઠક બિનહરીફ થવાની પ્રબળ શક્યતાઓ સામે આવી રહી છે, અને માત્ર એટલું જ નહીં પરંતુ કંબોઈ તાલુકા પંચાયતની તમામ બેઠકો પણ બિનહરીફ થવાની દિશામાં આગળ વધી રહી હોવાનું ભાજપના નેતાઓ વિશ્વાસ સાથે કહી રહ્યા છે. કારણ કે, આ સમગ્ર રાજકારણની રમતમાં કાંકરેજ તાલુકા કોંગ્રેસના પ્રમુખ અને કોંગ્રેસના સત્તાવાર ઉમેદવાર ગોપાલસિંહ સોલંકી જેઓ કોંગ્રેસનું મેન્ડેટ લઈને ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા ગયા હતા, પરંતુ છેલ્લી ઘડીએ નાટકીય રીતે પક્ષપલટો કરીને ભાજપનું મેન્ડેટ રજૂ કરી દેતાં કોંગ્રેસ આશ્ચર્યચકિત રહી ગઈ હતી.

કાંકરેજ તાલુકાની જિલ્લા પંચાયતની કંબોઈ સીટ ઉપર કોંગ્રેસ કંઈ સમજે તે પહેલાં જ રાજકીય ગણિત સંપૂર્ણ રીતે બદલાઈ ગયું હતું, કહેવાઈ રહ્યું છે કે, આ માત્ર એક વ્યક્તિગત નિર્ણય નહોતો પરંતુ એક સુનિયોજિત રાજકીય રણનીતિનો ભાગ હતો. જેમાં ભાજપે પહેલેથી જ સંપૂર્ણ સ્ક્રીપ્ટ તૈયાર રાખી હતી, અને યોગ્ય સમયની રાહ જોવાઈ રહી હતી, અને તે ક્ષણ આવી જતા પોણા ત્રણ વાગ્યે જ્યારે ગોપાલસિંહ સોલંકીએ કોંગ્રેસનો સાથ છોડીને ભાજપનો હાથ પકડી લીધો, અને ભાજપનું મેન્ડેટ રજૂ કર્યું. આ સાથે જ રાજકીય વર્તુળોમાં એવી પણ ચર્ચા તેજ બની છે કે, આમ આદમી પાર્ટી તેમજ અન્ય અપક્ષ ઉમેદવારોના મેન્ડેટ પણ ગોપાલસિંહ સોલંકીની લાઈનમાં હતા. જેથી કોઈ બીજો ઉમેદવાર સમયસર પોતાનું ફોર્મ દાખલ ન કરી શકે અને આખી પ્રક્રિયા એકતરફી બની જાય પરિણામે હવે કંબોઈ જિલ્લા પંચાયત બેઠક બિનહરીફ થવાની દિશામાં આગળ વધી રહી છે.

એટલે કે ભાજપે ચૂંટણી પહેલા જ પોતાનું ખાતું ખોલી દીધું હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે આ ઘટનાએ કોંગ્રેસ માટે મોટો રાજકીય ઝટકો ઉભો કર્યો છે કારણ કે પોતાના જ તાલુકા પ્રમુખ અને ઉમેદવાર છેલ્લી ક્ષણે પક્ષ છોડે તો સંગઠનની આંતરિક સ્થિતિ અને નેતૃત્વ પર ગંભીર સવાલો ઊભા થાય છે જ્યારે બીજી તરફ ભાજપ માટે આ એક મોટી રાજકીય સફળતા તરીકે જોવામાં આવી રહી છે કારણ કે વિપક્ષને મેદાનમાં ઉતરતા પહેલા જ નિષ્ક્રિય બનાવી દેવાની આ રણનીતિને ઘણા લોકો “ચાણક્ય નીતિ” તરીકે પણ વર્ણવી રહ્યા છે, વર્ષોથી બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ભાજપ આવી રાજકીય ચાલોથી પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખવામાં સફળ રહ્યું છે અને આ ઘટના પણ તે જ શ્રેણીમાં જોવામાં આવી રહી છે હાલ સમગ્ર જિલ્લામાં આ મુદ્દે ગરમ ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે અને સૌની નજર હવે કોંગ્રેસના આગામી પગલાં પર ટકેલી છે કે શું કોંગ્રેસ આ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવીને કોઈ વિકલ્પ ઊભો કરી શકશે કે પછી ભાજપની આ પૂર્વ તૈયારીઓ અને અંતિમ ક્ષણની રાજકીય ચાલ સામે ફરી એક વખત નિષ્ક્રિય સાબિત થશે.

ગોપાલસિંહ સોલંકીએ કહ્યું ભાજપથી પ્રભાવિત હતો ભાજપના જે નેતાઓ સંપર્કમાં હતા તેઓ કહેતા હતા કે વિકાસની રાજનીતિમાં આવો આખરે આજે ભાજપનુ મેન્ડેડ મળ્યું છે. વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ સાથે હતો અને મહેનત કરીને વિધાનસભામાં જીત મેળવી હતી. પરંતુ ધારાસભ્ય જાણે પોતાની રીતે જીત્યા હોય તેમ મનમાની અને વિશ્વાસમાં ન લઈ જણાવેલા રોડ રસ્તાના કામો ન થયા જેવા અનેક પરિબળો અને ગામલોકોના કહેવાથી ભાજપમાં સામેલ થયો છું.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આગામી 28 એપ્રિલ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ભક્કો લહેરાવવાનો છે તે નિશ્ચિત છે તેની શુભ શરૂઆત ગણીએ તો કોંગ્રેસ પોતાનો ગઢ માનતી હોય તે કંબોઈ સીટ ઉપર લડવા માટે કોંગ્રેસના લોકો તૈયાર ન થાય અને વિકાસની રાજનીતિમાં આવવું છે એમને મળેલા કોંગ્રેસના મેન્ડેડનો અનાદર કરવો છે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના મેન્ડેડ પર લડવા માટે તૈયાર થાય. તે માટે હું જિલ્લા ભાજપની ટીમને અભિનંદન આપુ છું. કાંકરેજ તાલુકાની કંબોઈ જિલ્લા પંચાયત સીટ ઉપર તેમજ ચારે તાલુકા પંચાયતની ચાર સીટ ઉપર કોંગ્રેસના મેન્ડેડનો અનાદર થયો છે કોગ્રેસના તાલુકા અધ્યક્ષે પણ કોંગ્રેસને રામ રામ કરી દીધા છે.

