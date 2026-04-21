અમદાવાદના ચાંદખેડા વોર્ડમાં વચનો સામે વાસ્તવિકતા, કોણ જીતશે જનતાનો વિશ્વાસ?
વર્ષ 2010માં ચાંદખેડા વિસ્તારનો નગરપાલિકામાંથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. આ વોર્ડની અંદાજે 1.10 લાખ જેટલી વસતી છે.
Published : April 21, 2026 at 11:23 AM IST
અમદાવાદ: ચાંદખેડા વિસ્તાર પહેલા નગરપાલિકાનો ભાગ હતો, પરંતુ વર્ષ 2010માં તેનો સમાવેશ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કરવામાં આવ્યો. કોર્પોરેશનમાં સામેલ થયા બાદ અહીં ટાઉન પ્લાનિંગની અનેક સ્કીમો અમલમાં આવી હોવાના દાવા કરવામાં આવ્યા, છતાં આજે પણ ઘણા વિસ્તારોમાં મૂળભૂત સુવિધાઓનો અભાવ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે.
આ વોર્ડમાં અંદાજે 1.10 લાખ જેટલી વસતી રહે છે, જેમાં હિન્દીભાષી અને દલિત મતદારોનો પ્રભાવ નોંધપાત્ર છે. સાથે જ OBC, પાટીદાર અને અન્ય સમાજના લોકો પણ અહીં મોટી સંખ્યામાં વસે છે, જે આ વિસ્તારને સામાજિક રીતે મિશ્ર અને રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ બનાવે છે.
ચાંદખેડા વૉર્ડની સ્થિતિ
42000 હિન્દીભાષી
38000 દલિત
17000 ઓબીસી
30000 અન્ય સમાજ
6000 પાટીદાર
કુલ 1.10 લાખની વસતી
રાજકીય રીતે જોવામાં આવે તો, હાલ ભાજપના ત્રણ અને કોંગ્રેસના એક કોર્પોરેટર અહીં પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. વર્ષ 2015માં પણ ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળી હતી, જે દર્શાવે છે કે આ વોર્ડમાં હંમેશા કટોકટીપૂર્ણ રાજકીય સ્પર્ધા રહી છે.
વિકાસના દાવાઓ વચ્ચે ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી કંઈક અલગ જ ચિત્ર રજૂ કરે છે. વરસાદી મોસમમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા ગંભીર સ્વરૂપ લે છે, જ્યારે ડ્રેનેજ સિસ્ટમ પૂરતી અસરકારક નથી. અનેક અન્ડરબ્રિજોમાં ગટર લાઇન ન હોવાને કારણે લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાય છે. સ્વચ્છતા સંબંધિત સમસ્યાઓ સાથે જ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટની વાત કરીએ તો ચાંદખેડા વોર્ડ હજુ પાછળ છે. AMTS અને BRTS જેવી સુવિધાઓની અછતને કારણે રોજિંદા મુસાફરીમાં લોકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. આ વોર્ડના જનતાનગર, ડી કેબિન, ચાંદખેડા ગામ, ટીપી-44, ટીપી-22 અને IOC રોડ જેવા વિસ્તારોમાં આ સમસ્યાઓ વધુ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે.
કોંગ્રેસના ઉમેદવાર રાજશ્રી કેસરીએ જણાવ્યું હતું કે આ વિસ્તારમાં બે ટર્મ પ્રતિનિધત્વ કર્યું છે રોડ રસ્તા ગટર સ્વિમિંગ પૂલ અને જિમ સહિતનાં કામો પ્રાથમિકતા છે...મારી ટર્મ દરમિયાન અનેક કામો થયા છે અને તેમને જીત ના આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો.
ભાજપના ધારાસભ્ય ડૉ હર્ષદ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આ વિસ્તારમાં કેન્દ્ર સરકાર રાજ્ય સરકારની અનેક ગ્રાન્ટથી અનેક વિકાસ કાર્યો થયા છે. સરકારની અનેક યોજનાઓ થી નાગરિકોને લાભ મળ્યો છે, એમણે વિશ્વાસ છે, જનતા ભાજપને વિજય બનાવશે. ભાજપના અન્ય ઉમેદવાર અતુલ મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, અનેક વિકાસના કામો આ વિસ્તારમાં કરવા છે, અમને ખાતરી છે કે, જનતા અમને વિજયી બનાવશે.
રાજકીય પક્ષો પોતાના કાર્યકાળમાં થયેલા વિકાસના કામોની વાત કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર રાજશ્રી કેસરીએ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન રોડ, ગટર અને અન્ય સુવિધાઓમાં સુધારા થયા હોવાનું જણાવ્યું છે, જ્યારે ભાજપના નેતાઓ વિકાસના કામો અને સરકારી યોજનાઓના લાભની વાત કરી રહ્યા છે.
આખરે, ચાંદખેડા વોર્ડમાં આવનારી ચૂંટણી વિકાસના દાવા અને હકીકત વચ્ચેનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય સાબિત થઈ શકે છે. હવે જોવાનું રહેશે કે મતદારો વચનોને પસંદ કરે છે કે, પછી પોતાની રોજિંદી સમસ્યાઓને ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ણય લે છે.