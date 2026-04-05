26 એપ્રિલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યનો સંગ્રામ: શું છે સ્થાનિક સ્વરાજ્ય?, કેવી રીતે થાય છે શહેર અને ગામડાઓનો વહીવટ

26 એપ્રિલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યનો સંગ્રામ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 5, 2026 at 12:15 PM IST

હૈદરાબાદ, તુષાર ચૌહાણ: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ નજીક આવતાં રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત સહિત નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાની બેઠકો માટે વિવિધ પક્ષો જોરશોરથી તૈયારી કરી રહ્યા છે. ઉમેદવારોની પસંદગી, પ્રચાર અને મતદારોને આકર્ષવા માટે પાર્ટીઓ વિવિધ રણનીતિ અપનાવી રહી છે.

આ ચૂંટણીમાં સ્થાનિક મુદ્દાઓ મહત્વપૂર્ણ બનવાના છે, જેમ કે પાણી, રોડ, સફાઈ, આરોગ્ય અને શિક્ષણ જેવી સુવિધાઓ. ગામડાંથી શહેર સુધી મતદારો વિકાસના મુદ્દે મતદાન કરશે તેવી શક્યતા છે. યુવાનો અને પ્રથમ વખત મતદાન કરનારા મતદારો પણ ચૂંટણીમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.

સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ
પંચાયતી રાજ' કે 'સ્થાનિક સ્વરાજ' શબ્દ એ ભારત માટે કઈ નવો શબ્દ નથી. ઋગવેદ, મહાભારત, સિંધુખીણ સંસ્કૃતિ, ગુપ્તશાસનકાળ/કોટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર, બ્રિટીશરાજ અને ભારતના બંધારણમાં સ્થાનિક સ્વરાજને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. દરેક સમયગાળા દરમિયાન અલગ અલગ નામો હતા. ઉપરના સ્તરેથી સતાનું વિકેન્દ્રિકરણ થાય અને છેવાડાના માણસનો વિકાસ અને પ્રાથમિક જરૂરિયાતોનો લાભ થાય તે માટે સ્થાનિક સ્વરાજનો જન્મ થયો હોય તેમ કહી શકાય. સ્થાનિક સ્વરાજ એટલે શું? ચાલો વિગતે જાણીએ આ અહેવાલમાં.

નગર પાલિકા
ભારતમાં સ્થાનિક સ્વરાજયની શરુઆત

ભારતમાં સ્થાનિક સ્વરાજને અમલમાં મુકનાર લોર્ડ રિપન હતા. તેમણે 1822માં સ્થાનિક સ્વરાજયને લગતો ઠરાવ પસાર કર્યો હતો. લોર્ડ રિપનને ગુલામી કાળમાં ભારતમાં સ્થાનિક સ્વરાજના પિતા ગણવામાં આવે છે. દરેક જિલ્લાઓમાં અને ગામડાઓમાં વહીવટતંત્રની રચના કરવામાં આવી હતી. ગાંધીજીએ પણ ગ્રામસ્વરાજ અને ગામડાઓના વિકાસ અંગેનો વિચાર રજુ કર્યો હતો. આઝાદી બાદ ભારતનું બંધારણ અમલમાં આવ્યું. ભારતનાં બંધારણમાં રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોમાં પંચાયત અને સ્થાનિક સ્વરાજયને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

રાજસ્થાનના નાગોર ગામમાં પંચાયતી રાજનું ઉદ્ઘાટન

ઑક્ટોબર, 1959માં પંડિત જવાહરલાલ નેહરુએ રાજસ્થાન રાજ્યના નાગોર ગામમાં પંચાયતી રાજનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને ત્યારબાદ સમગ્ર ભારતમાં સ્થાનીક સ્વરાજય એટલે કે પંચાયતી રાજવ્યવસ્થાનો અમલ થયો હતો. સમગ્ર દેશમાં પંચાયતી રાજમાં એકસૂત્રતા જળવાઈ રહે તે માટે ત્રિ-સ્તરીય (જિલ્લા ,તાલુકા,ગ્રામ્ય) માળખાનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે.

મહાનગર પાલિકા
3અને 74મો બંધારણીય સુધારો જે સમગ્ર દેશમાં એકસરખા પંચાયતી તેમજ શહેરી સ્વશાસનની સંસ્થાઓ માટે જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે. સ્થાનિક સ્વરાજયની સંસ્થાઓ બે પ્રકારની હોય છે. (1) શહેરી: જેમાં મહાનગર પાલિકા અને નગરપાલિકા (2) ગ્રામ્ય: જેમાં જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, ગ્રામ પંચાયતનો સમાવેશ થાય છે.

ગુજરાતની મહાનગર પાલિકાઓ
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ત્રણ કડીઓ: ગ્રામ, તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયત

ગ્રામ પંચાયત: એ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની પ્રથમ કડી કહી શકાય. જેની રચના ગામડામાં સામાન્ય રીતે 500થી વધુ વસ્તી ધરાવતા ગામમાં થાય છે. જો તે ગામની વસ્તી ઓછી હોય તો નજીકના 2 થી 3 ગામોને એકસાથે જોડીને એક સંયુક્ત ગ્રામ પંચાયત બનાવવામાં આવે છે. ગ્રામ પંચાયતના સભ્યોની સંખ્યામાં ગામની વસ્તી પ્રમાણે હોઈ છે. ગ્રામ પંચાયતમાં ગામમાં મુખ્ય સરપંચ હોય છે. સરકારી અધિકારી તરીકે તલાટી હોય છે. ગ્રામ પંચાયતમાં ગ્રામજનો દ્રારા ઉમેદવારોને મત આપી સરપંચને ચૂંટવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ઉપસરપંચ જે સભ્યોમાંથી ચૂંટાયને આવે છે, સરપંચની ગેરહાજરીમાં કામ તે સંભાળતા હોય છે.

ગ્રામ પંચાયત
ગ્રામ પંચાયતની અંદર અલગ અલગ સમિતિઓ હોય છે જેમ કે: 1.વિકાસ સમિતિ, 2.સ્વચ્છતા સમિતિ, 3.આરોગ્ય અને શિક્ષણ સમિતિ, 4.પાણી અને પ્રકાશ સમિતિ, 5.નાણાંકીય સમિતિ

તાલુકા પંચાયત: તાલુકા પંચાયતની રચના તાલુકા સ્તરે કાર્યરત ગ્રામ પંચાયતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. સભ્યોમાં તાલુકાના વિવિધ વિસ્તારોથી ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ 20–40 સભ્યો હોય છે. તાલુકા પંચાયતમાં મુખ્ય તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ અને સરકારી અધિકારી તરીકે મુખ્ય તાલુકા વિકાસ અધિકારી (TDO) હોય છે.

તાલુકા પંચાયત
તાલુકા પંચાયતની સમિતિઓમાં: 1.કાર્યકારી સમિતિ, 2.આરોગ્ય અને શિક્ષણ સમિતિ, 3.કૃષિ અને ઉદ્યોગ સમિતિ, 4.સામાજિક ન્યાય સમિતિ, 5.નાણાંકીય અને આયોજન સમિતિ

જિલ્લા પંચાયત: જિલ્લામાં આવેલી તમામ તાલુકા પંચાયતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. સભ્યોની સંખ્યામાં જિલ્લાના કદ અને વસ્તી મુજબ હોઈ છે. જિલ્લા પંચાયતમાં મુખ્ય જીલ્લા પ્રમુખ હોય છે. અને સરકારી અધિકારીમા મુખ્ય જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (DDO) જે રાજ્ય સરકારના અધિકારી, અમલ માટે જવાબદાર હોય છે.

જિલ્લા પંચાયત
જિલ્લા પંચાયતની સમિતિઓ: 1.કાર્યકારી સમિતિ, 2.શિક્ષણ સમિતિ 3.આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ સમિતિ, 4.કૃષિ અને પશુપાલન સમિતિ, 5.નાણાંકીય સમિતિ, 6.સમાજ કલ્યાણ સમિતિ

સ્થાનિક સ્વરાજયમાં ગામડાઓ અને નગરોને સુંદર, સમૃદ્ધિ અને સુશોભિત બનાવવા તરફ આગળ લઈ જવા માટે વ્યસનમુક્ત, પ્રદૂષણમુક્ત તથા મુખ્ય પ્રતિનિધિઓએ શહેરના અને ગામડાએના રોડ- રસ્તાઓ, પાણી, ગટર જેવી સુવિધાઓનું નિર્માણ કરવું જોઈએ. આરોગ્ય, શિક્ષણ, પશુપાલન, ખેતી અને જમીન સંરક્ષણને ઉતેજન આપવું.

