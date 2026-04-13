કેશોદ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 2માં કોંગ્રેસ સિવાય આજ સુધી કોઈ જીતી શક્યું નથી, જાણો શું છે કારણ ?

અહીંથી કોંગ્રેસ સિવાય અન્ય રાજકીય પક્ષોના ઉમેદવારો ચૂંટણી જીતવામાં આજ સુધી અસફળ રહ્યા છે. આ વખતે પણ ભાજપ કોંગ્રેસ અને આપ વચ્ચે સીધી લડાઈ છે.

কেশোদ নগরপালিকাના વোর્ড નংবর 2માં কোংগ্রেসনো দবদবো
Published : April 13, 2026 at 8:46 AM IST

જુનાગઢ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ માટે ધીમે ધીમે પ્રચાર અભિયાન વેગવંતો બનતો જાય છે. જુનાગઢ જિલ્લામાં પણ જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતની સાથે કેશોદ નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણીઓ પણ યોજાવા જઈ રહી છે. નવ વોર્ડ માં કુલ 53,495 જેટલા મતદારો પોતાના નગરસેવકને આગામી 26 તારીખે ચૂંટવાની પ્રક્રિયામાં સામેલ થશે.

પરંતુ કેશોદ નગરપાલિકાનો વોર્ડ નંબર 2 આજે પણ કદાચ સમગ્ર રાજ્યમાં કોઈ એક રાજકીય પક્ષના ઉમેદવારો જીતવાને લઈને વિશેષ બની રહ્યો હોય, અહીંથી કોંગ્રેસ સિવાય અન્ય માન્ય રાજકીય પક્ષોના ઉમેદવારો ચૂંટણી જીતવામાં આજ દિન સુધી અસફળ રહ્યા છે. આ વખતે પણ ભાજપ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીની સીધી લડાઈ છે.

સમગ્ર રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓને લઈને હવે ધીમે ધીમે પ્રચાર માધ્યમોમાં પણ ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. આગામી 26મી તારીખ અને રવિવારના દિવસે જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની સાથે 9 તાલુકા પંચાયત અને કેશોદ નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણીઓ માટે મતદાન યોજાવા જઈ રહ્યું છે. મતદાન પૂર્વે જ કેશોદ નગરપાલિકાનો વોર્ડ નંબર 2 આજે કોઈ પણ માન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષો દ્વારા ચૂંટણી જીતવી તે લોઢાના ચણા ચાવવા બરોબર માનવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી અનેક રાજકીય પાર્ટીઓએ વોર્ડ નંબર 2 જીતવાનો પ્રયત્ન કર્યો ચૂંટણી પણ લડ્યા પરંતુ તેમાં હજુ સુધી સફળતા મળી નથી.

વોર્ડ નંબર 2 માં વિકાસના કામો

કેશોદ નગરપાલિકાનો વોર્ડ નંબર 2 લઘુમતી અને દલિત મતદારોના દબદબા વાળા વોર્ડ તરીકે પણ વર્ષોથી ઓળખવામાં આવે છે. કોંગ્રેસ સિવાય અન્ય કોઈપણ રાજકીય પાર્ટીને ચૂંટણી જીતવામાં હજુ સુધી સફળતા મળી નથી, તેની પાછળનું એક મોટું કારણ જ્ઞાતિ જાતિનું સમીકરણ પણ હોઈ શકે છે. વોર્ડ નંબર 2 મોટાભાગે મજૂર અને દૈનિક રોજગારી મેળવીને જીવન નિર્વાહન કરતા મોટા ભાગના મતદારોના આ વિસ્તારમાં નિવાસ્થાનો પણ છે. વોર્ડ નંબર 2 માં આજે નગરપાલિકા દ્વારા પાંચ દિવસે એક વખત પીવાના પાણીનું વિતરણ થાય છે, પરંતુ તે પ્રત્યેક ઘરને પોતાની એક અઠવાડિયાની જરૂરિયાત મુજબનું હોય છે. વધુમાં આ વિસ્તારમાં રોડ ગટર પણ બનાવી દેવામાં આવી છે, પરંતુ ક્યાંક સફાઈનો અભાવ ચોક્કસ જોવા મળે છે.

સ્થાનિક કોર્પોરેટરે કરી વાત

કેશોદ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 2 ના સ્થાનિક કોર્પોરેટર અમીન મહિડા એ ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ વિસ્તાર ગરીબ અને મજૂર વર્ગની બહુમતી ધરાવતો વિસ્તાર છે. અહીંના મતદારો જ્યારથી કોંગ્રેસનું નિશાન બળદગાડું હતું ત્યારથી પાર્ટીના ઉમેદવારો પ્રત્યે નિષ્ઠા અને વફાદારી ધરાવે છે. જેથી આ વિસ્તારમાં કોંગ્રેસને બાદ કરતા કોઈપણ રાજકીય પાર્ટીનો ઉમેદવાર ચૂંટણી જીતી શક્યો નથી. આ વિસ્તારના રોડ પીવાનું પાણી જેવા લોકોને સીધી રીતે સ્પર્શતા મુદ્દાઓને લઈને આ વિસ્તારના સ્થાનિક મતદારોને નગરપાલિકા સુધી જવું પડ્યું નથી, જેને કારણે તેઓ પોતાના કોર્પોરેટરને બદલવા ઇચ્છતા નથી. આ વખતે પણ વોર્ડ નંબર 2 માં કોંગ્રેસ ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે સીધો મુકાબલો છે.

સ્થાનિક મતદાર અને કોંગ્રેસનો પ્રતિભાવ

આ વિસ્તારના સ્થાનિક મતદાર યુસુફ મહિડાએ પણ ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીત કરી હતી. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે પાછલા અનેક વર્ષોથી અમારા વિસ્તારમાં ચૂંટાયેલા રાજકીય પાર્ટીના કોર્પોરેટરો અમારું કામ તુરંત કરી આપે છે, અમારે નગરપાલિકા સુધી જવાની જરૂર પણ પડતી નથી. જેથી પાછલા ઘણા વર્ષોથી અમારા વિસ્તારમાં ચોક્કસ રાજકીય પાર્ટીના ઉમેદવારો કોર્પોરેટર બને છે. તો બીજી તરફ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ભરત લાડાણી એ પણ ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ વોર્ડ નંબર 2ના મતદારોનો વિશ્વાસ અને ભરોસો એકમાત્ર જડીબુટ્ટી છે. જે પાછલા અનેક વર્ષોથી કોંગ્રેસને વોર્ડ નંબર બે માંથી સતત વિજેતા બનાવી રહી છે. તો શહેર ભાજપ પ્રમુખ હાર્દિક ભોરાણીયા સાથે ઈટીવી ભારતની ટીમે રૂબરૂ મુલાકાત માટે સંપર્ક કર્યો હતો પરંતુ તેઓ જિલ્લા તાલુકા અને નગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને ઉપલબ્ધ નથી આવો ટેલીફોનિક પ્રત્યુતર આપ્યો હતો, જેથી તેમનો કોઈ પ્રતિભાવ મળી શક્યો ન્હોતો.

