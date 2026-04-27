વલસાડ જિલ્લા પંચાયતનું 77.85% મતદાન, જયારે 6 તાલુકા પંચાયતનું 77.68% મતદાન
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી તારીખ 26 એપ્રિલના રોજ યોજાઈ હતી.
Published : April 27, 2026 at 2:57 PM IST
વલસાડ : સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં વલસાડ જિલ્લા પંચાયતમાં કુલ 77.85 ટકા મતદાન નોંધાયું છે, જ્યારે 6 તાલુકા પંચાયતોમાં પણ 77.68% મતદાન નોંધાયું હતું. સૌથી વધુ મતદાન ધરમપુર અને કપરાડા વિસ્તારમાં નોંધાયું છે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી તારીખ 26 એપ્રિલના રોજ યોજાઈ હતી.
વલસાડ જિલ્લા પંચાયતની 32 બેઠક ઉપર મતદાન યોજાયું હતું. કુલ 399,246 પુરુષ મતદારો, જ્યારે 390,993 સ્ત્રી ઉમેદવારો નોંધાયા હતા. જે પૈકી કુલ 615178 મતદારોએ મતદાન કરતા સાંજ સુધી 77.85% મતદાન નોંધાયું હતું. કુલ 157 ઉમેદવારોના ભાવિ ઈવીએમ મશીનમાં સીલ થયા છે.
બીજી તરફ, તાલુકા પંચાયતની વાત કરીએ તો વલસાડ તાલુકા પંચાયતની કુલ 30 બેઠકો માટે મતદાન યોજાયું હતું. જેમાં 73,417 પુરુષ મતદારો, જ્યારે 73,915 મહિલા મતદારો નોંધાયા હતા. જે પૈકી કુલ 99559 મતદાન થયું છે. કુલ 67.57% ટકા મતદાન નોંધાયું છે.
કપરાડા તાલુકા પંચાયતમાં 22 બેઠક ઉપર 62,609 કુલ મતદારો, જ્યારે 57,484 સ્ત્રી મતદારો નોંધાયા હતા. જે પૈકી 107680 મતદારો એ મતદાન કર્યું છે. જેમાં કુલ 89.66 ટકા મતદાન થયું છે. 46 ઉમેદવારોનું ભાવિ ઈવીએમમાં સીલ થયું છે.
ધરમપુર તાલુકા પંચાયતની 24 બેઠકો માટે મતદાન યોજાયું હતું. જેમાં 73,906 પુરુષ મતદારો, જ્યારે 73,345 સ્ત્રી મતદારો નોંધાયા છે. જે પૈકી 122475 મતદાન થયું. જેમાં કુલ 87.17 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું. આમ ચૂંટણી જંગમાં ઉતરેલા 65 ઉમેદવારોનુ ભાવિ ઈવીએમમાં સીલ થયું છે.
પારડી તાલુકા પંચાયતની 22 બેઠક માટે મતદાન યોજાયું હતું, જેમાં 56,494 પુરુષ મતદારો, જ્યારે 57,214 સ્ત્રી મતદારો. જે પૈકી 82549 મતદાન નોંધાયું છે. જેમાં કુલ 72.60 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું. 54 ઉમેદવારોનું ભાવિ ઈવીએમમાં સીલ થયું છે.
ઉમરગામ તાલુકા પંચાયતમાં 30 બેઠક માટે મતદાન યોજાયું હતું. જેમાં 92,115 પુરુષ મતદારો, જ્યારે 88,472 સ્ત્રી મતદારો નોંધાયા હતા. જે પૈકી 1,31,378 મતદાન થયું છે, જેમાં કુલ 72.75 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું. કુલ 85 ઉમેદવારનું ભાવિ ઈવીએમ મશીનમાં શીલ થયું છે.
નાનાપોંઢા તાલુકા પંચાયતમાં 20 બેઠક માટે મતદાન યોજાયું હતું, જેમાં 51,709 પુરુષ મતદારો, જ્યારે 50,997 સ્ત્રી મતદારો નોંધાયા હતા. જે પૈકી 868446 મતદાન નોંધાયું છે, જેમાં કુલ 84.56 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું.
