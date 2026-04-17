સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026: વલસાડના નાનાપોઢામાં એક જ ઘરમાં મળી બે ટિકિટ, પતિ-પત્ની બંને બન્યા ઉમેદવાર
એક જ ઘરમાં પતિ પત્ની બંને ઉમેદવાર બન્યા હોય એવું પેહલી વાર જોવા મળતા ચર્ચાનો વિષય પણ બન્યો છે.
Published : April 17, 2026 at 9:06 PM IST
વલસાડ : જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચુંટણીમાં અનેક નવા નવા કિસ્સાઓ સાંભળવા મળી રહ્યા છે. નાનાપોઢા તાલુકા પંચાયત બેઠક અને જિલ્લા પંચાયત બેઠક ઉપર એક જ ઘરમાં પતિ-પત્ની ઉમેદવાર બન્યા છે. હાલ બંને જોર શોરથી પ્રચાર કાર્યમાં જોડાઈ ગયા છે અને પંથકમાં એક જ ઘરમાં પતિ-પત્ની બંને ઉમેદવાર બન્યા હોય એવું પેહલી વાર જોવા મળતા ચર્ચાનો વિષય પણ બન્યો છે.
સ્થાનિક સ્વરાજની ચુંટણીમાં નાનાપોઢા બેઠક ઉપર બલચોડી ગામના સ્થાનિક રહીશ કલ્પના બેન હરીશભાઈ પટેલને કોંગ્રેસ દ્વારા આપવામાં આવી છે. જેમણે નાનાપોઢા જિલ્લા પંચાયત બેઠક ઉપરથી પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી છે.
જ્યારે તેમના પતિ દેવ હરેશ ભાઈએ નાનાપોઢા તાલુકા બેઠક ઉપર ઉમેદવારી કરી છે. ચુંટણીના પ્રચાર કામગીરી હમણાં જોર શોરથી ચાલી રહી છે, ત્યારે ઘરનું કામ અને પ્રચાર બંને વચ્ચે તાલમેલ રાખવા માટે વહેલી સવારથી ઉઠી જવાની ફરજ પડે છે. લોકો વચ્ચે જઈને લોકોનું કામ કરવાનું ગમે છે.
"એક ગૃહિણી માત્ર ઘરમાં જ કસર કરતી હોય એમ નથી અને ઘરમાં જે મુશ્કેલી પડે છે, એવી જ મુશ્કેલી કેવી અને કેટલી આમ જનતાને પડે છે એ ત્યારે સમજાય છે જ્યારે લોકો વચ્ચે જઈએ. હાલની સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા રોડ રસ્તા, પાણીના વાયદા કેટલા સાર્થક થયા તે સમજાય છે. ગ્રામીણ કક્ષાની મહિલાઓ માટે મળવા પત્ર સુવિધા આવાસ, પાણી હજુ સુધી મળી નથી." - કલ્પના બેન પટેલ, ઉમેદવાર
કલ્પના બેન પટેલે વધુમાં જણાવ્યું કે, "રાજકીય પક્ષ દ્વારા મારા પરિવાર ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો એજ મોટી વાત છે. તાજેતરમાં અનેક બેઠકો ઉપર જોઈએ તો કોંગ્રેસ પક્ષમાં ઉભેલા અનેક ઉમેદવારોએ પ્રલોભનોમાં ભોળવાઈ જઈને ફોર્મ ખેંચી લીધા કે તેઓ ઉમેદવારી કર્યા બાદ સમર્થન જાહેર કરી દીધું. એવા સમયમાં રાજકીય પક્ષ અમારા પરિવાર ઉપર વિશ્વાસ કરીને પતિ-પત્ની અમને બંનેને ઉમેદવારી કરવા માટે ટિકિટ આપી એ જ મોટી વાત છે.
હરેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે, "જે રીતે લોકોની વચ્ચે રહીને અમે કામ કરીએ છે. કપરાડા અને નાનાપોઢાએ આદિવાસી ક્ષેત્રમાં આવતો તાલુકો છે, ત્યારે લોકોના જન સંપર્કને જોતાં લોકોની જ માંગ હતી કે ઉમેદવારી કરવામાં આવે જેથી આ વખતે રાજકારણમાં ઝંપલાવ્યું છે."
કલ્પના બેન અગાઉ તાલુકા સભ્ય રહી ચૂક્યા છે
કપરાડા તાલુકો હતો, તે સમયે તાલુકા પંચાયતના સભ્ય તરીકે તેઓ હોદો ચુંટણીમાં વિજય થઈને ભોગવી ચૂક્યા છે. જ્યારે હવે નાનાપોઢા તાલુકો બનતા તેમણે જિલ્લા પંચાયતની બેઠક ઉપર ઉમેદવારી કરી છે. વળી એક જ ઘરમાં બે ઉમેદવાર હોવાનો એક ફાયદો એ પણ છે, કે પ્રચાર વખતે બંને એક સાથે જ પ્રચારમાં જઈ શકે છે.
આમ નાનાપોઢા નવા તાલુકા બન્યા બાદ પ્રથમ વાર યોજાઇ રહેલી ચુંટણીમાં એકજ ઘર માં બે પતિ-પત્ની ઉમેદવાર તરીકે ચુંટણી લડી રહ્યા હોય લોકો માટે કુતૂહલ સાથે ચર્ચા નો વિષય બન્યો છે.
