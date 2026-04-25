વાવ-થરાદ જિલ્લામાં ભાજપમાં ઉકળતો ચરૂ, ભાજપના આગેવાને ભાજપને હરાવવા માટે ઠાકોર સેનાને કરી હાકલ

ભાજપ સામે ભાજપના જ લોકો નારાજ ટિકિટ વહેચણીને લઈ ઉકળતા ચરૂ જેવી સ્થિતિમાં ભાજપ માટે આકરા ચઢાણ ઠાકોર સેના ભાજપને હરાવવા મેદાનમાં ઉતરશે

ઠાકોર સેનાના પ્રદેશ મહામંત્રી અને ભાજપના આગેવાન મુકેશ ઠાકોર ભાજપથી નારાજ
ઠાકોર સેનાના પ્રદેશ મહામંત્રી અને ભાજપના આગેવાન મુકેશ ઠાકોર ભાજપથી નારાજ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 25, 2026 at 9:13 AM IST

Updated : April 25, 2026 at 9:53 AM IST

બનાસકાંઠા: વાવ-થરાદ જિલ્લામાં ઠાકોર સેનાની નારાજગી ભાજપ સામે જોવા મળી રહી છે. દિયોદર ખાતે મળેલી બેઠકમાં ઠાકોર સેનાના પ્રદેશ મહામંત્રી અને ભાજપના આગેવાન મુકેશ ઠાકોરે ભાજપના ઉમેદવારોને હરાવવા માટે મેદાનમાં ઉતારવા માટેની તૈયારી બતાવી છે.

ભાજપના આગેવાને ભાજપને હરાવવા માટે ઠાકોર સેનાને કરી હાકલ

દિયોદરમાં ઠાકોર સેનાની બેઠક મળી અને આ મિટિંગમાં ટિકિટ વહેચણી મામલે નારાજગી જોવા મળી. આ બેઠકમાં ઠાકોર સેનાના પ્રદેશ મહામંત્રી અને ભાજપના આગેવાન મુકેશ ઠાકોરે બેઠકમાં લોકોને ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિરોધમાં મતદાન કરી તમામ ઉમેદવારોને હરાવવા માટે તૈયારી દર્શાવવી છે. બેઠકમાં કહ્યું કે ઠાકોર સેનાના કાર્યકર્તાઓ ગામે ગામ અને બુથો પર જઈ ભાજપને હરાવવા મહેનત કરશે. ભાજપ સામે આક્ષેપો કરતા કહ્યું કે ચૂંટણી આવે એટલે ભાજપવાળા લોકોને દબાવે છે, ભાજપને વોટ નહીં આપો તો વિકાસના કામો નહીં થાય તે પ્રકારની વાત કરતા હોય છે.

ઠાકોર સેનાના પ્રદેશ મહામંત્રી મુકેશ ઠાકોર ભાજપ સામે આકરા પાણીએ

દિયોદર ભાજપના તમામ કાર્યકર્તાઓ સાથે મળી કોંગ્રેસને જીત અપાવી અન્યાયનો જવાબ લેવામાં આવશે, તે પ્રકારે બેઠકમાં નિર્ણય કરાયો છે. ભાજપે જે ઉમેદવારો મૂક્યા છે તેનાથી લોકો અને ભાજપના કાર્યકર્તાઓ પણ નારાજ હોવાનું ઠાકોર સેનાના પ્રદેશ મહામંત્રી મુકેશ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું. જે લોકોએ પાર્ટીને મોટી કરી તે લોકોને સાઈડ લાઈન કર્યા છે, બે આગેવાનોએ ટિકિટને લઈને નિર્ણય કર્યો હોવાથી ઠાકોર સેના અને ભાજપના કાર્યકર્તાઓ નારાજ હોવાનું જણાવ્યું હતું.

દિયોદર ખાતે ઠાકોર સેનાની બેઠક
ટિકિટ વહેચણીને પગલે નારાજ ઠાકોર સેનાના પ્રદેશ મહામંત્રીનો બળાપો

મુકેશ ઠાકોરે કહ્યું કે, દિયોદર જિલ્લા પંચાયતમાં એક પણ સીટ ભાજપની નથી આવી રહી, કોંગ્રેસે જે ઉમેદવારો માગ્યા હતા તે આપ્યા જેથી કોંગ્રેસ જીત તરફ આગળ વધી રહી છે. ભાજપના ઉમેદવારોને ઘરે ઘરે જઈ કરગરવું પડે છે. ભાજપએ દિયોદર સીટ ઉપર જે ઉમેદવારોને મૂક્યા છે, તેમની સાથે પ્રચારમાં જવા માટે દસ કાર્યકરો પણ નથી. એટલે કે જે ભાજપ દ્વારા ટિકિટ વહેચણી કરવામાં આવી છે, તે ટિકિટ વેસ્ટની મામલે હવે ભાજપ સામે ભાજપના જ લોકો નારાજ જોવા મળ્યા છે અને ભાજપને હરાવવા માટે હવે મેદાનમાં ઉતારવા માટેની તૈયારી દર્શાવી છે.

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને વાવ-થરાદ જિલ્લાના રાજકારણમાં ગરમાવો

ઠાકોર સેનાના આક્ષેપો મુજબ હાલમાં જે ઉમેદવારો ઉતારવામાં આવ્યા છે, તે ઉમેદવારો સક્ષમ નથી. ચૂંટણી લડી રહેલા ભાજપના ઉમેદવારોથી ખુદ ભાજપના લોકો પણ નારાજ હોવાનું ઠાકોર સેનાના પ્રદેશ મહામંત્રીએ જણાવ્યું હતું. પ્રદેશ મહામંત્રીએ સમગ્ર મામલે કહ્યું કે, ટિકિટ વહેચણીને મામલે ભાજપના લોકો જ નારાજ છે. જે ઉમેદવારો ઉતારવામાં આવ્યા છે તેમની સાથે પ્રચારમાં જવાવાળા વ્યક્તિઓ પણ ખૂબજ ઓછા છે. એટલે કે ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપ સામે નારાજગીના ઉઠેલા આ સૂર ભાજપને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં નુકસાન કરાવી શકે તેવી શક્યતાઓ જોવામાં આવી રહી છે.

Last Updated : April 25, 2026 at 9:53 AM IST

