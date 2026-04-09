સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની તાલુકા પંચાયત સીટ 'રાજપર વોર્ડ', આ વખતે કઈ તરફ છે લોકોનો મિજાજ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની બાકરથડી ગામની રાજપર વોર્ડ તરીકે ઓળખાતી તાલુકા પંચાયતની સીટ છે, જે ભાજપનો ગઢ ગણવામાં આવે છે.
Published : April 9, 2026 at 10:11 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ જાહેર થઈ ગઈ છે. હવે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં 182 જેટલી તાલુકા પંચાયતની સીટોની ચૂંટણી યોજવાની છે. જેમાં વઢવાણ તાલુકાની કુલ 16 સીટો તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી યોજવાની છે, તેમાં સૌથી મોટી ગણાતી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની બાકરથળી ગામની રાજપર વોર્ડ તરીકે ઓળખાતી તાલુકા પંચાયતની સીટ છે, જે ભાજપનો ગઢ ગણવામાં આવે છે.
અત્યાર સુધીમાં આ બેઠક ઉપર ભાજપનું પ્રભુત્વ રહેલું છે, ત્રણ ગામોને મળી અને આ બેઠક રચવામાં આવી છે. વોર્ડ નંબર 12 તરીકે પણ આ તાલુકા પંચાયતની સીટ ઓળખાય છે. ચાલુ વર્ષે જનરલ બેઠકની ફાળવણી આ સીટ ઉપરથી કરવામાં આવી છે, 26 એપ્રિલે મતદાન યોજાવાનું છે, ત્યારે ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 11 એપ્રિલ છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈપણ પક્ષ ઉમેદવારોની જાહેરાત નથી કરી. હાલના તબક્કામાં આ બેઠક ઉપર કુલ મતદાતાઓની સંખ્યા અંદાજિત 5000 જેટલી છે, ત્યારે ચૂંટણીને લઇને રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે.
તાલુકા પંચાયતમાં આવતા રાજપર, બાકરથળી અને લટુડા ગામોની મુલાકાત કરવામાં આવતા તેના સ્થાનિક લોકોને ખેડૂતો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ ગામોમાં પીવાના પાણીના પ્રશ્ન છે, રોડ રસ્તા અને પ્રાથમિક સુવિધાના પ્રશ્ન છે. ખેડૂતોને પૂરતા જણસના ભાવ નથી મળતા તો બીજી તરફ નર્મદાના કેનાલોના પણ પ્રશ્ન આ વિસ્તારમાં સૌથી વધુ છે. ઉમેદવારો જ્યારે ચૂંટણી હોય ત્યારે લોકોની વચ્ચે આવે છે, ત્યારબાદ તે દેખાતા પણ નથી.
"સુરેન્દ્રનગરની બાકરથડી, લટુડા અને રાજપર એમ ત્રણ ગામો મળી એક તાલુકા પંચાયતની સીટ છે. ગામમાં મત લઈ ગયા પછી ઉમેદવારો અને ચૂંટાયેલા આગેવાનો દેખાતા પણ નથી. ચૂંટણી સમયે વાયદા વચનો કરતા હોય છે, પછી કામો કરતા નથી. આગામી દિવસોમાં સિંચાઈનું પાણી પીવાનું પાણી ગ્રામીણ વિસ્તારોના ખેડૂતોના પ્રશ્ન અને સ્થાનિક લોકોના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે હંમેશા તત્પર રહે તેવા ઉમેદવારોની પસંદગી પક્ષો દ્વારા કરવામાં આવશે તેને જ મત આપવામાં આવશે" - રણજીતસિંહ ઝાલા, બાકરથળી ગામના રહેવાસી
ગ્રામજનો દ્વારા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે કે, બાકરથડી ગામમાંથી અત્યાર સુધીમાં એક જ વખત ઉમેદવાર આપવામાં આવ્યો છે, ત્રણ ગામોની એક તાલુકા પંચાયતની સીટ છે. 1200નું મતદાન ધરાવતું બાકરથળી ગામમાંથી માત્ર એક જ વખત ઉમેદવાર આપવામાં આવ્યો છે, જેને લઇને બાકરથળી ગામના લોકોએ પણ રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. ગામમાં પીવાના પાણી સિંચાઈના પાણી અને રોડ રસ્તા ભૂગર્ભ ગટર ડ્રેનેજના પ્રશ્નો છે, તેનો નિવેડો લાવે અને તેવી ખાતરી આપે તેવા ઉમેદવારોને જ મત આપવામાં આવશે.
ચૂંટણીનો માહોલ સુરેન્દ્રનગરમાં જામ્યો છે. આજ સાંજ સુધીમાં ઉમેદવારો જાહેર થઈ જાય તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ તે પહેલા ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકો દ્વારા નારાજગી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સારા ઉમેદવારની પસંદગી કરવામાં આવે અને આગામી દિવસોમાં ગામડાના વિકાસ થાય તે દિશામાં કામગીરી કરે તેવા ઉમેદવારોની પસંદગી કરવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે.
