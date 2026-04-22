સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026: સુરત પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે પોસ્ટલ બેલેટથી મતદાનનો પ્રારંભ
પોલીસ જવાનો અને સરકારી કર્મચારીઓ માટે આજે વહેલી સવારથી જ પોસ્ટલ બેલેટ દ્વારા મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.
Published : April 22, 2026 at 3:27 PM IST
સુરત : ગુજરાતમાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ અને પેટાચૂંટણીઓના રણશિંગા ફૂંકાઈ ચૂક્યા છે, ત્યારે આજે સુરત પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે 'કર્તવ્ય' અને 'અધિકાર'નો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો હતો. ચૂંટણીના દિવસે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની મહત્વની જવાબદારી જેમના શિરે છે, તેવા પોલીસ જવાનો અને સરકારી કર્મચારીઓ માટે આજે વહેલી સવારથી જ પોસ્ટલ બેલેટ દ્વારા મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.
સુરત પોલીસ હેડક્વાર્ટરને વિશેષ મતદાન કેન્દ્ર તરીકે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. સવારે 9 વાગ્યાથી જ પોલીસ જવાનો, હોમગાર્ડ અને અન્ય આવશ્યક સેવાઓના કર્મચારીઓ ઉત્સાહપૂર્વક લાઇનમાં ઉભા રહીને મતદાન કરતા નજરે પડ્યા હતા. જિલ્લા કલેક્ટર અને મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ આ આખી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે, જેથી એક પણ કર્મચારી મતાધિકારથી વંચિત ન રહી જાય.
મતદાન પ્રક્રિયામાં સંપૂર્ણ પારદર્શિતા જળવાય તે હેતુથી વહીવટી તંત્ર દ્વારા વિશેષ સાવચેતી રાખવામાં આવી રહી છે.
વીડિયોગ્રાફી: મતકુટિર (Voting Compartment) ની બહાર એન્ટ્રીથી લઈ બેલેટ પેપર જમા કરાવવા સુધીની તમામ પ્રક્રિયાનું વીડિયો રેકોર્ડિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
નિરીક્ષણ: પોલીસ વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓની હાજરીમાં આ પ્રક્રિયા નિષ્પક્ષ રીતે હાથ ધરવામાં આવી છે.
શા માટે આ 5,000 મતો મહત્વના છે?
ચૂંટણીના નિયમો અનુસાર, ગણતરીના દિવસે સૌથી પહેલા પોસ્ટલ બેલેટની ગણતરી કરવામાં આવે છે. સુરત જિલ્લાના અંદાજે 5,000 જેટલા આ મતો ઘણીવાર જે-તે બેઠકનો ટ્રેન્ડ નક્કી કરવામાં અને ઉમેદવારના હાર-જીતનો તફાવત નક્કી કરવામાં નિર્ણાયક સાબિત થાય છે. આ બેલેટ પેપર્સને હવે ચુસ્ત સુરક્ષા વચ્ચે સ્ટ્રોંગ રૂમમાં રાખવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો...