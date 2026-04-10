સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી 2026: સાબરકાંઠા જિલ્લામાં EVM મશીન અને પોલિંગ સ્ટાફની ફાળવણી કરાઈ
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ચૂંટણીને લઈને ચુસ્ત બંદોબસ્ત, 1200થી વધુ પોલિંગ સ્ટાફ અને 7000 કર્મચારીઓ તૈનાત
Published : April 10, 2026 at 7:43 PM IST
સાબરકાંઠા : સમગ્ર ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જાહેર થતાં રાજકીય માહોલ જામ્યો છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા આદર્શ આચારસંહિતાનો કડક અમલ કરવા તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં 8 તાલુકા પંચાયત, 3 નગરપાલિકા અને 34 જિલ્લા પંચાયત બેઠકો પર ચૂંટણી યોજાવાની છે.
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ચૂંટણી માટે 24 આર.ઓ અને 24 એ.આર.ઓની નિમણૂક કરાઈ છે. લગભગ 2950 ઈવીએમ મશીનોની ફાળવણી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. 1200થી વધુ પુલિંગ સ્ટાફ અને 7000 કર્મચારીઓ આચારસંહિતા અમલ માટે તૈનાત કરવામાં આવ્યો છે.
જોકે આદર્શ આચારસંહિતાના અમલીકરણ માટે 7,000 જેટલા કર્મચારીઓની નિમણૂક પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. આદર્શ આચારસંહિતાના અમલીકરણ અંતર્ગત એક તારીખથી જ તેની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, તેમ જ આગામી 30 તારીખ સુધી આચાર સહિતા લાગુ પડનાર છે.
નોંધનીય છે કે, 11મી એપ્રિલ એ ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ છે. ત્રણ વાગ્યા સુધીમાં ઉમેદવારી નોંધાવી શકાશે, તેમજ 13 તારીખે ચકાસણી કર્યા બાદ 15મી તારીખે આખરી યાદી જાહેર કરાશે તેમજ 26મી તારીખે મતદાન યોજાશે અને 28 તારીખે મત ગણતરી હાથ ધરાશે.
