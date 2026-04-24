સાબરકાંઠા: જહેરાબાદ તાલુકા પંચાયત બેઠક પર રાજકીય જંગ જામ્યો, ભાજપે મુસ્લિમ મહિલા ઉમેદવારને મેદાને ઉતાર્યા
ભાજપે શહેનાઝ બાનુને મેદાનમાં ઉતારીને નવી રાજકીય સમીકરણો ઉભા કર્યા છે.
Published : April 24, 2026 at 5:37 PM IST
સાબરકાંઠા : હિંમતનગર તાલુકા પંચાયતની જહેરાબાદ બેઠક માટે મુસ્લિમ ચહેરો મેદાનમાં ઉતાર્યો છે, તેમજ જહેરાબાદ બેઠક વર્ષોથી કોંગ્રેસ શાસિત રહી છે. આ વખતે વિકાસની રાજનીતિના મુદ્દે બદલાવ હોવાનું ઉમેદવાર જણાવી રહ્યા છે. ભાજપે શહેનાઝ બાનુને મેદાનમાં ઉતારીને નવી રાજકીય સમીકરણો ઉભા કર્યા છે.
ઉમેદવાર શહેનાઝ બાનુએ જણાવ્યું હતું કે, "નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપની વિકાસલક્ષી નીતિઓથી પ્રેરાઈ રાજકારણમાં આવ્યા છે. વર્ષોથી કોંગ્રેસના કબજામાં રહેલી આ બેઠક પર ભાજપે વિકાસના મુદ્દાને કેન્દ્રમાં રાખીને જનતામાં વિશ્વાસ જીતવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. સ્થાનિક લોકોમાં પણ પરિવર્તનની માંગ ઉઠી રહી હોવાનો દાવો ઉમેદવાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે."
ઉમેદવાર શહેનાઝ બાનુના જણાવ્યા મુજબ, "જહેરાબાદ વિસ્તારમાં હજુ પણ મૂળભૂત સુવિધાઓ અને વિકાસના કાર્યોમાં ઘણા અભાવ છે, જેને પહોંચી વળવા ભાજપ પ્રતિબદ્ધ છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવેલા વિકાસકાર્યો અને યોજનાઓનો સીધો લાભ લોકોને મળી રહ્યો છે."
નોંધનીય છે કે, 26મી એપ્રિલના રોજ ચૂંટણી યોજાશે તથા 28મી એપ્રિલે પરિણામો જાહેર થશે. જહેરાબાદ બેઠકના કુલ 5 હજાર થી વધું મતદારો છે. જહેરાબાદ જે હિંમતનગરથી 2 કિલોમીટર દુર આવેલુ છે.
