કેદી બન્યાં કોર્પોરેટર, જેલમાં બેઠા બેઠા આરોપીઓ જામનગર મનપાની ચૂંટણી જીત્યા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 28, 2026 at 4:42 PM IST

જામનગર : ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં અનેક રસાકસીભર્યા જંગ જોવા મળ્યા છે, પરંતુ જામનગર મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 12નું પરિણામ સમગ્ર રાજ્યમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે. આ વોર્ડમાં મતદારોએ અનોખો જનાદેશ આપતા, ગંભીર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા અને હાલ જેલવાસ ભોગવી રહેલા બે મુખ્ય આરોપીઓને વિજયી બનાવ્યા છે.

નોંધનીય છે કે, આપના ઉમેદવાર અસલમ ખીલજી વોર્ડ નં 12માં જીત મેળવી છે જ્યારે આ જ વોર્ડમાંથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અલ્તાફ ખફી વિજેતા થયા છે.

જેલમાંથી જંગ જીત્યા ઉમેદવારો

જામનગર મહાનગરપાલિકાના ​વોર્ડ નંબર 12ની ચાર બેઠકો પર રસાકસીભર્યા જંગ બાદ જે પરિણામો આવ્યા છે, તેમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) અને કોંગ્રેસના ફાળે બે-બે બેઠકો ગઈ છે. આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે વિજયી ઉમેદવારોમાં 'ગુજસીટોક' (GUJCTOC) હેઠળ જેલમાં બંધ છે.

  • અસ્લમ ખીલજી (AAP): હાલ મોરબી જેલમાં બંધ
  • ​અલ્તાફ ખફી (કોંગ્રેસ): પૂર્વ કોર્પોરેટર, હાલ રાજકોટ જેલમાં બંધ

આ બંને નેતાઓ માત્ર રાજકીય વ્યક્તિઓ જ નથી, પરંતુ પોલીસ ચોપડે તેમની છબી એક ખૂંખાર ગેંગ લીડર તરીકેની છે. તેમની સામે હત્યા, દુષ્કર્મ, લૂંટ અને ખંડણી જેવા ગંભીર ગુનાઓની લાંબી યાદી છે.

​અસ્લમ ખીલજી ગેંગ: પોલીસ રેકોર્ડ મુજબ, અસ્લમ ખીલજીની ગેંગ સામે અત્યાર સુધીમાં કુલ 46 ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. આ ગેંગના 18 સભ્યો સામે ગુજસીટોકનો ગાળિયો કસવામાં આવ્યો છે, જેમાંથી 13 જેટલા આરોપીઓ હાલ જેલના સળિયા પાછળ છે.

​અલ્તાફ ખફી ગેંગ: પૂર્વ કોર્પોરેટર અલ્તાફ ખફીની ગેંગનો આતંક પણ ઓછો નથી. આ ગેંગ સામે કુલ 52 જેટલા ગુનાઓ દાખલ છે. જેમાં હત્યા, આર્મ્સ એક્ટ, ધાડ, એટ્રોસિટી અને નાર્કોટિક્સ (NDPS) જેવા ગંભીર ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ગેંગના 11 સભ્યો સામે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે, જેમાંથી 8 જેલમાં છે અને 2 હજુ પણ ફરાર છે.

​જામનગર મહાનગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 12માં ભાજપનો કરુણ રકાસ થયો છે અને મતદારોએ 'જેલ'માં રહેલા ઉમેદવારો પર પસંદગી ઉતારી છે. લોકમુખે ચર્ચાઈ રહ્યું છે કે આ પરિણામોએ જામનગરના રાજકારણમાં ગુનાખોરી અને સત્તા વચ્ચેના પાતળા અંતરને ફરી એકવાર સપાટી પર લાવી દીધું છે. જેલમાં હોવા છતાં આ ઉમેદવારોએ કેવી રીતે મતદારોને રીઝવ્યા અથવા કયા કારણોસર જનતાએ તેમને મત આપ્યા, તે વિષય હાલ ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો છે.

જેલમાંથી જીતેલા અન્ય આરોપીઓ

  • લોકસભા 2029ની ચૂંટણીમાં કટ્ટરપંથી શીખ અમૃતપાલ સિંહે પંજાબની ખદૂર સાહિબ બેઠક પરથી જીત મેળવી હતી.
  • આતંકવાદી ભંડોળના આરોપી શેખ અબ્દુલ રશીદ, જે એન્જિનિયર રશીદ તરીકે જાણીતા છે, જમ્મુ અને કાશ્મીરની બારામુલા બેઠક પરથી જીત મેળવી હતી.
  • અબ્દુલ લતીફ અમદાવાદની ગુનાખોરી અને રાજકારણમાં લગભગ બે દાયકા સુધી પ્રભાવશાળી રહ્યો. 1985 આસપાસ તે જેલમાં હતો ત્યારે તેણે રાજકારણમાં પ્રવેશવાનો નિર્ણય કર્યો. 1987ની અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણીમાં લતીફે દરિયાપુર, કાલુપુર, દાણી લીમડા, જમાલપુર અને રાયખંડ જેવી પાંચ બેઠકો પરથી અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી અને જેલમાં હોવા છતાં પાંચેય બેઠકો પર જીત મેળવી હતી.
  • બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણી 2025માં હત્યાના કેસમાં જેલમાં ધકેલાયેલા JDUના નેતા અનંત સિંહનીમોકામા બેઠક પરથી જીત મેળવી હતી.

