વાપીના વોર્ડ નંબર 3ના મતદારોનો મિજાજ, વાપી મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ પ્રથમ ચૂંટણીથી લોકોને અનેક અપેક્ષાઓ
કેન્દ્રમાં ભાજપ, ગુજરાતમાં ભાજપ અને નાણાં પ્રધાન અને શહેરી વિકાસ મંત્રી ખુદ પારડીના છે, તો વાપીમાં વિકાસ વેગવંતો બનશે એવી મતદારોમાં આશા છે.
Published : April 19, 2026 at 7:58 AM IST
વાપી, વલસાડ: વાપી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનું બ્યૂગલ વાગી ગયું છે. દરેક ઉમેદવારો પોતાના વિસ્તારમાં જોરશોરથી પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યાં છે. ત્યારે તાજેતરમાં બનેલી વાપી મનપામાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવેલા 11 ગામો પૈકીના છીરી ગામ જે અગાઉ ગ્રામ પંચાયતમાં સામેલ હતું, તે હવે મનપાના વોર્ડ 3માં સમાવેશ કરાયો છે. જ્યાં અનેક કામો હજુ પ્રગતિમા છે ત્યારે મતદારોનો મત જાણવા માટે ઇટીવી ભારતની ટીમ છીરી પહોંચી અને મતદારોના મત જણવા પ્રયાસ કર્યો હતો.
મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 3માં વિકાસ વેગવંતો બનશે તેવી આશા
વોર્ડ નંબર 3માં રહેલા મતદારોએ ઈટીવી સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું કે, જે રીતે કેન્દ્રમાં સત્તા પક્ષમાં સરકાર છે, અને તે જે વિકાસના કામો કરી રહી છે, અને હાલમાં ગ્રામ પંચાયતમાંથી મહાનગરપાલિકામાં ગામનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, તે જોતા લોકોને આશા છે કે, વિકાસ હવે વેગવંતો બનશે લોકોની પ્રાથમિક જરૂરિયાત ખૂબ સારી રીતે સંતોષવામાં આવશે તેમ જ મહાનગરપાલિકા બનતા ફંડ પણ મોટું આવશે અને જેનાથી વિકાસના કાર્યો પણ વધુ પ્રમાણમાં થશે.
મતદારોને માત્ર પ્રાથમિક જરૂરિયાતોની જરૂર
સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું કે,કોઈ પણ મતદાર હોય તેમને માત્ર રોડ-રસ્તા, લાઈટ, પાણી અને રોજગાર જેવી પ્રાથમિક જરૂરિયાતોની ડિમાન્ડ થતી હોય છે. ગ્રામ પંચાયતમાં હતા તે સમયે વિકાસ માટે પૂરતી ગ્રાન્ટ આવી નહોતી શકતી અને હવે જ્યારે ગ્રામ પંચાયતમાંથી મહાનગરપાલિકામાં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે ભરપૂર ગ્રાન્ટ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવશે અને પ્રાથમિક જરૂરિયાતો જેવા કે રોડ સ્ટ્રીટ લાઈટ પાણી અને ગટર વ્યવસ્થા આ તમામ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ થઈ શકશે.
ટ્રિપલ એન્જિનની સરકારની ગતિએ વિકાસ થશે
મતદારોએ ઝીણવટ ભરી વાત કરતા જણાવ્યું કે, જે રીતે સત્તામાં દિલ્હી અને કેન્દ્રમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે, તેમ ગુજરાતમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે, એટલે કે ડબલ એન્જિનની સરકારથી વિકાસ વધશે એટલું જ નહીં નાણામંત્રી અને શહેરી વિકાસ મંત્રી પણ વલસાડ જિલ્લાના જ હોવાથી તેનો સીધો લાભ વાપી મહાનગરપાલિકાને મળશે અને વિકાસની ગતિ ડબલ નહીં પરંતુ ત્રીપલ એન્જિનની સરકાર દ્વારા તે જ ગતિથી વિકાસ થશે.
વાપીના મહાનગરપાલિકામાં સમાવિષ્ઠ થયેલા વિસ્તારના મતદારો ત્વરિત વિકાસ થશે અને વેગવંતો વિકાસ બનશે અને લોકોની પ્રાથમિક જરૂરિયાતો મહાનગરપાલિકા બનતા સંતોષવામાં આવશે એવી આશા વ્યક્ત કરી છે.