ETV Bharat / state

ભાવનગરના વોર્ડ નંબર 9માં ખુલ્યું કોંગ્રેસનું કાર્યાલય, ઉદ્ધાટન પ્રસંગે વરિષ્ઠ કાર્યકરોએ ભાજપ પર કર્યા પ્રહાર

ભાવનગર શહેરના પશ્ચિમ વિધાનસભા વિસ્તાર એક સમયે કોંગ્રેસનો ગઢ કહેવાતો હતો. મહાનગરપાલિકામાં કોંગ્રેસ વર્ષોથી બેઠક મેળવવામાં સફળ રહી છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 13, 2026 at 9:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ચૂંટણીના પડઘમ વાગી ચુક્યા છે અને મતદાનને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યાં છે. ફોર્મ ભરાયા બાદ બોરતળાવ વોર્ડમાં 2010 થી જીત મેળવતા આવતા કોંગ્રેસના ઉમેદવાર દ્વારા કાર્યાલયનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. સવારે નક્કી થયું અને સાંજે કાર્યક્રમ ગોઠવીને કાર્યાલયનું ઉદઘાટન થયું, તેમાં પૂર્વ કોંગ્રેસ જિલ્લા પ્રમુખ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સાથે અનેક નેતાઓએ પણ હાજરી આપી હતી.

કોંગ્રેસના કાર્યાલયનો થયો પ્રારંભ

મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 9 એટલે કે બોરતળાવ વોર્ડના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જયદિપસિંહ ગોહિલના કાર્યાલયનો પ્રારંભ રવિવારની ઢળતી રાત્રે કરવામાં આવ્યો હતો. આ સમયે જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ રહી ચૂકેલા મેહુરભાઈ લવતુકા સહિત જિલ્લાના નેતા અને સ્થાનિક નેતાઓએ હાજરી આપી હતી. ત્યારે જયદીપસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, વિસ્તાર મારો પરિવાર છે. 2010, 2015, 2020 ની ત્રણ ચૂંટણીમાં મને હાઈએસ્ટ લીડ થી જીતાડ્યો છે. આ વિસ્તારના લોકો મને 11,044 જેવા મત આપી લીડ થી જીતાડ્યો છે, તેમાં 3000ની લીડ હતી. આ વખતે પણ પક્ષે મારી પસંદગી કરી છે. આ વખતે મારી પેનલમાં એક બેઠક વધુ મળશે તેવી આશા છે. એવું હું નહીં પરંતુ મારું કામ અહીંયા બોલે છે તેમ લોકો કહે છે.

પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ ભાજપને આડે હાથ લીધી

જયદીપસિંહ ગોહિલના મધ્યસ્થ કાર્યાલયમાં મહેમાન પદે પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ અને આહીર સમાજના પીઢ આગેવાન નેતા કહેવાતા મેહુલભાઈ લવતુકાએ હાજરી આપી હતી. આ સાથે અનિભાઈ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ત્યારે મેહુલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, તમે સમજી શકો છો કોંગ્રેસની વિચારધારા લોકશાહીને ટકાવી રાખવાની છે. આ લોકોએ આટલા ટાઈમથી ધર્મના નામે રાજકારણ ચલાવ્યું છે, કાંઈ કામ કરવું નથી ધર્મના નામે ડરાવવા છે. પાકિસ્તાનની વાત કરવી છે, બીજી વાત કરવી નથી. કામ માટેની વાત આવે એટલે પાછા ભાગે છે. કોઈ અધિકારી કામ ન કરે તો કોઈ પાસે પાવર નથી કે, કાલે તેની બદલી કરાવી નાખે પણ કોંગ્રેસના સમયમાં એ તાકાત હતી કે ધારે તે કરી શકતી હતી.

ભૂખ ભ્રષ્ટાચારની વાત કરનારા એના એ જ

મેહુરભાઈ લવતુકાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે ભ્રષ્ટાચારની વાત જ ના કરો. અત્યારે નાનામાં નાના માણસ પાસે જાવ ત્યારે નાના માણસ એમ કે જે સાહેબ લેવું હોય લઈ લ્યો, કામ કરો. આ પરિસ્થિતિ થઈ છે. ભૂખ અને ભ્રષ્ટાચારની વાતો કરનારા એના એ જ છે. ભય ફેલાવ્યો છે, ભૂખ પણ એટલી જ ફેલાવી છે અને ભ્રષ્ટાચારની વાત જ ના કરો.

જિલ્લાને શહેરમાં કોંગ્રેસ માટે સારી સ્થિતિ

મેહુલભાઈએ વધુમાં કહ્યું હતું કે, કોંગ્રેસની વિચારધારા વાળા માણસો હોય, જુઓ પબ્લિક તો બદલાતી રહેતી હોય છે. પબ્લિકને અત્યારે ખ્યાલ આવ્યો છે કે આ કોંગ્રેસ સારી છે. આ લોકો આપ વાળા ઉતારે છે, તે મત તોડવા ઉતરે છે એટલે પબ્લિક કે સમજવું પડશે. આથી કોંગ્રેસ જીતતી નથી હવે પબ્લિકને પણ સમજાયું છે ત્યારે કોંગ્રેસના કાર્યકરે જાગવાની જરૂર છે અને ઘરે ઘરે જઈને સમજાવાની જરૂર છે. મને આ વખતે જિલ્લા અને શહેરનું વાતાવરણ ખૂબ સારું લાગે છે.

આ વોર્ડમાંથી ભાજપે ઉમેદવાર બદલ્યા

બોરતળાવ વોર્ડમાં ભાજપના જુના અને જીત બાદ સત્તામાં ડેપ્યુટી મેયરનુ પણ પદ મેળવનાર અશોક બારૈયાનો વોર્ડ બદલી નાખ્યો છે. જેમને કુંભારવાડા વોર્ડમાં ટિકિટ આપવામાં આવી છે. ત્યારે કોંગ્રેસ બોરતળાવ વોર્ડમાં પણ આ ઘટનાને લોકો સમક્ષ મૂકીને મજા લૂંટી રહી છે.

TAGGED:

BORTALAV OF BHAVNAGAR
BHAVNAGAR POLITICS
BHAVNAGAR NEWS
BHAVNAGAR BJP CONGRESS
LOCAL BODY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.