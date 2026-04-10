નવસારી: મહાનગરપાલિકાનો સૌથી ચર્ચિત વોર્ડ નંબર 13, શું છે લોકોનો મિજાજ?
સ્થાનિક રાજકારણથી લઈને મેયર પદ સુધીના સમીકરણોમાં આ વોર્ડ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે તેવી ચર્ચા છે.
Published : April 10, 2026 at 4:24 PM IST
નવસારી : મહાનગરપાલિકાની આવનારી ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર 13 સૌથી ચર્ચિત અને નિર્ણાયક વોર્ડ તરીકે સામે આવી રહ્યો છે. શહેરમાં સૌથી વધુ મતદારો ધરાવતો આ વોર્ડ માત્ર સંખ્યાબળથી જ નહીં, પરંતુ રાજકીય પ્રભાવથી પણ “એપી સેન્ટર” ગણાય છે. સ્થાનિક રાજકારણથી લઈને મેયર પદ સુધીના સમીકરણોમાં આ વોર્ડ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે તેવી ચર્ચા છે.
ગુજરાતમાં નવી અને જૂની મહાનગરપાલિકાઓની ચૂંટણીઓ વચ્ચે રાજકીય ગરમાવો વધી રહ્યો છે. ભાજપ માટે પોતાની પકડ જાળવી રાખવી મોટી પડકારરૂપ છે, જ્યારે કોંગ્રેસ માટે આ ચૂંટણી અસ્તિત્વ બચાવવાનો સવાલ બની ગઈ છે. નવસારીમાં ગત નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં 52માંથી 51 બેઠકો ભાજપે જીતી હતી, જે ભાજપની મજબૂત સ્થિતિ દર્શાવે છે. જોકે આ વખતે કોંગ્રેસ પણ સક્રિય થવા પ્રયત્નશીલ છે.
વોર્ડ નંબર 13 શહેરના મધ્યમાં આવેલો હોવાથી રાજકીય રીતે વધુ મહત્વનો છે. અહીં અનેક પ્રભાવશાળી નેતાઓનું નિવાસ છે, જેના કારણે આ વિસ્તાર સતત ચર્ચામાં રહે છે. સામાજિક રીતે પણ આ વોર્ડ વિવિધ વર્ગોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આદિવાસી, કોળી, અનાવિલ, જૈન, મુસ્લિમ અને પછાત વર્ગના મતદારો અહીં વસે છે. કુલ 22,720 મતદારો ધરાવતા આ વોર્ડમાં આદિવાસી મતદારોનો હિસ્સો નિર્ણાયક ગણાય છે.
એક તરફ વોર્ડમાં આધુનિક ટાઉનહોલ, સિવિક સેન્ટર અને નવી કચેરી જેવી સુવિધાઓ વિકસાવવામાં આવી છે, તો બીજી તરફ શ્રમિક વિસ્તારોમાં ગટર, પીવાનું પાણી, રસ્તા અને સ્ટ્રીટલાઈટ જેવી મૂળભૂત સમસ્યાઓ યથાવત છે. ખાસ કરીને દશેરા ટેકરી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં લોકો આજે પણ પ્રાથમિક સુવિધાઓ માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે.
સ્થાનિક નાગરિકોમાં પણ અનેક મુદ્દાઓને લઈને અસંતોષ જોવા મળે છે. મહિલાઓ સુરક્ષા, સ્વચ્છ પાણી અને સારા રસ્તાઓની માંગ કરે છે, તો કેટલાક રહેવાસીઓ ટ્રાફિક સમસ્યાને ગંભીર ગણાવે છે. કેટલાક લોકો વધતા વેરા સામે નારાજગી વ્યક્ત કરે છે અને સુવિધા પહેલા આપવાની માંગ કરે છે. સાથે જ મતદારોમાં એક જાગૃતિ પણ જોવા મળે છે, તેઓ હવે એવા નગરસેવકને પસંદ કરવા માંગે છે જે જમીન સ્તરે કામ કરે, લોકો સાથે જોડાયેલો રહે અને જવાબદારીથી કામ કરે. વ્યસનમુક્ત અને પ્રજાલક્ષી ઉમેદવારની માંગ પણ ઉઠી રહી છે.
આ રીતે જોવામાં આવે તો વોર્ડ નંબર 13 માત્ર એક ચૂંટણી વિસ્તાર નથી, પરંતુ નવસારીના રાજકીય ભવિષ્યનો દિશાસૂચક બની રહ્યો છે. અહીંના પરિણામો મહાનગરપાલિકાની સત્તા અને મેયર પદ બંને માટે નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે.
કેટલા મતદારો નોંધાયા છે?
વોર્ડ નંબર 13માં 22720 મતદારો નોંધાયા છે, જેમાં અનુસૂચિત જાતિના કુલ 364 મતદારો છે, જેમાં 1.60 ટકા વસ્તીની ટકાવારી છે. અનુસૂચિત જનજાતિના 7651 મતદારો છે. જેમાં કુલ વસ્તીના 33.67 ટકા મતદારો આદિવાસી છે. પછાત વર્ગની વસ્તી 6,325 છે જેમાં કુલ વસ્તીની 27.84% ટકાવારી છે.
શું છે વોર્ડ નંબર 13 ની ખાસિયત?
આ વોર્ડમાં આદિવાસી, દેવીપુજક,કોળી, અનાવિલ, જૈન, મુસ્લિમ મતદારો રહે છે, આ વોર્ડમાં આદિવાસી જાતિના મત નિર્ણાયક છે, સાથે જ કોળી અને અનાવિલ જાતિના મત પણ મહત્વના છે. આ બોર્ડમાં 1 પછાતવર્ગ, 1સ્ત્રી અનામત, 1 બેઠક અનુસૂચિત આદિજાતિ અને એક સામાન્ય બેઠક ફાળવવામાં આવી છે.
