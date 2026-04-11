નવસારી: ટિકિટ વહેંચણી બાદ અનેક કાર્યકરોમાં નારાજગી, મીરલ પટેલે ભાજપ છોડી કોંગ્રેસમાંથી ફોર્મ ભર્યું

આ રાજકીય હલચલ શહેરના રાજકારણમાં નવી સમીકરણો ઉભા કરી રહી છે.

મીરલ પટેલે પક્ષ છોડવાનો લીધો નિર્ણય
Published : April 11, 2026 at 3:32 PM IST

નવસારી : મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલા ભાજપમાં અસંતોષના સ્વર ઉંચા થતા નજરે પડી રહ્યા છે. ટિકિટ વહેંચણી બાદ અનેક કાર્યકરોમાં નારાજગી ફાટી નીકળી છે, જેના પગલે કેટલાક નેતાઓએ પક્ષનો સાથ છોડી કોંગ્રેસનો હાથ પકડ્યો છે. આ રાજકીય હલચલ શહેરના રાજકારણમાં નવી સમીકરણો ઉભા કરી રહી છે.

વિજલપોર નગરપાલિકામાં વોર્ડ નંબર 13ની પૂર્વ ભાજપી કોર્પોરેટર પ્રીતિ અમીને ભાજપમાંથી ટિકિટ ન મળતા અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે હવે કોંગ્રેસના મેંડેટ પર વોર્ડ નંબર 6 માંથી ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું છે. પ્રીતિ અમીનના આ નિર્ણયને સ્થાનિક સ્તરે મોટો રાજકીય ઝટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે.

તે જ રીતે, વર્ષોથી ભાજપ સાથે જોડાયેલા અને સક્રિય કાર્યકર તરીકે ઓળખાતા મીરલ પટેલે પણ પક્ષ છોડવાનો નિર્ણય લીધો છે. મીરલ પટેલે વોર્ડ નંબર 5માં કોંગ્રેસના સમર્થન સાથે ઉમેદવારી નોંધાવી છે. તેમણે પક્ષમાં અવગણના અને વિકાસના કામો ન થવાના આક્ષેપો સાથે ભાજપ છોડવાનો નિર્ણય લીધો હોવાનું જણાવ્યું છે.

ટિકિટ વહેંચણી બાદ અનેક કાર્યકરોમાં નારાજગી
સ્થાનિક સ્તરે ચર્ચા છે કે, ટિકિટ કપાત અને આંતરિક ગોટાળાઓને કારણે ભાજપમાં અસંતોષ વધી રહ્યો છે. આ બગાવતથી ભાજપને ચૂંટણીમાં નુકસાન થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે, જ્યારે કોંગ્રેસને તેનો સીધો ફાયદો મળી શકે છે.

આ સમગ્ર ઘટનાક્રમે નવસારીની રાજનીતિમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે. હવે જોવાનું રહેશે કે મતદારો આ રાજકીય પલટાને કેવી રીતે સ્વીકાર કરે છે અને ચૂંટણી પરિણામો પર તેનો કેટલો પ્રભાવ પડે છે.

