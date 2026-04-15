સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026: નવસારી ભાજપમાં જીતનો જશ્ન, આટલી બેઠકો થઈ બિનહરીફ
Published : April 15, 2026 at 8:22 PM IST
નવસારી : દક્ષિણ ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના પરિણામો પહેલા જ રાજકીય રંગ ચઢ્યો છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા જીતની ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ છે. ખાસ કરીને નવસારી જિલ્લામાં ભાજપે નોંધપાત્ર પ્રદર્શન કરતા કુલ 58 જેટલી બેઠકો પર જીત મેળવી છે, જેના પગલે કાર્યકર્તાઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
નવસારી જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયતની 9 બેઠકો, ગણદેવી નગરપાલિકાની 22 બેઠકો, તાલુકા પંચાયતની 25 બેઠકો તેમજ મહાનગરપાલિકાની 2 બેઠકો પર ભાજપે વિજય હાંસલ કર્યો છે. આ જીતને લઈને શહેરથી લઈને ગામડાં સુધી ભાજપના કાર્યકર્તાઓ ફટાકડા ફોડીને અને મીઠાઈ વહેંચીને ઉજવણી કરી રહ્યા છે.
જીતની આ લહેર વચ્ચે, મતગણતરી પહેલા જ કેટલીક બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારોની જીત નિશ્ચિત થઈ જતા રાજકીય માહોલ વધુ ગરમાયો છે. બીજી તરફ, કોંગ્રેસ પક્ષ માટે આ પરિણામો નિરાશાજનક સાબિત થઈ રહ્યા છે. ઘણા વિસ્તારોમાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓમાં હતાશા અને નિરાશાનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે.
નવસારી જિલ્લામાં જીતની ઉજવણી દરમિયાન ગુજરાત સરકારના કેબિનેટ મંત્રી નરેશ પટેલ જેઓ પોતાના વતન રૂમલા જિલ્લા પંચાયત બેઠક બિનહરીફ જાહેર થતા તેઓએ ગામલોકો સાથે ભવ્ય ઉજવણી કરી. નરેશ પટેલ ગામના યુવાનો અને વડીલો સાથે ડીજેના તાલે ઝૂમતા નજરે પડ્યા હતા. સમગ્ર ગામમાં આનંદ અને ઉત્સવનો માહોલ સર્જાયો હતો, જ્યાં લોકો નાચગાન સાથે જીતની ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા હતા.
ચીખલી તાલુકાની રૂમલા જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા ઉમેદવાર શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલનો બિનહરીફ વિજય થતા તેમને હાર્દિક અભિનંદન પાઠવ્યા. આ અવસરે તમામ કાર્યકર્તાઓ અને આગેવાનોને પણ તેમના અવિરત પરિશ્રમ અને સંગઠનશક્તિ બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા. pic.twitter.com/G5JakvjVTh— Naresh Patel (@NareshPatelBJP) April 15, 2026
નવસારી બિનહરી થયેલ જિલ્લા પંચાયત તાલુકા પંચાયત નગરપાલિકા તથા મહાનગરપાલિકાની બેઠકોની વિગત
ભાજપે 4 તાલુકા પંચાયતોની કુલ 88 બેઠકોમાંથી 25 બેઠકો સાથે જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકા અને મહાનગર પાલિકા મળી કુલ 58 બેઠકો ઉપર ભગવો લહેરાયો છે.
- નવસારી જિલ્લા પંચાયતમાં કુલ 30 બેઠકોમાંથી 09 બેઠકો
- ગણદેવી તાલુકા પંચાયતની કુલ 24 બેઠકોમાંથી 12 બેઠકો
- જલાલપોર તાલુકા પંચાયતની કુલ 20 બેઠકોમાંથી 05 બેઠકો
- નવસારી તાલુકા પંચાયતની કુલ 16 બેઠકોમાંથી 03 બેઠકો
- ચીખલી તાલુકા પંચાયતની કુલ 28 બેઠકોમાંથી 05 બેઠકો
- ગણદેવી નગર પાલિકાની કુલ 24 બેઠકોમાંથી 22 બેઠકો
- નવસારી મહાનગર પાલિકાની કુલ 52 બેઠકોમાંથી 02 બેઠકો
નવસારી જિલ્લા, તાલુકા પંચાયત અને મહાનગર પાલિકામાં ભાજપે કુલ 58 બેઠકો સરળતાથી બિનહરીફ જીતી
નવસારી જિલ્લા પંચાયતની 9 બેઠકો ઉપર ભાજપ બિનહરીફ
- 2 અમલસાડ જિલ્લા પંચાયત : નિરાલીબેન નિલેશભાઈ નાયક
- 4 બીગરી જિલ્લા પંચાયત : ભીખુભાઈ અમૃતભાઈ પટેલ
- 5 બોદાલી જિલ્લા પંચાયત : રમેશભાઈ ભાણાભાઈ હળપતિ
- 7 દેવસર જિલ્લા પંચાયત : રેખાબેન બિપીનભાઈ પટેલ
- 9 ઘેજ જિલ્લા પંચાયત : અમિતાબેન અશ્વિનભાઈ પટેલ
- 17 પનાર જિલ્લા પંચાયત : પાયલબેન અનિલભાઈ પટેલ
- 18 રૂમલા જિલ્લા પંચાયત : કૌશિકભાઈ ઠાકોરભાઈ પટેલ
- 20 સમરોલી જિલ્લા પંચાયત : વાસંતીબેન દિપકકુમાર પટેલ
- 24 સુપા જિલ્લા પંચાયત : મિતાલીકુમારી કમલેશકુમાર રાઠોડ
ગણદેવી તાલુકા પંચાયતની 12 બેઠકો ઉપર ભાજપ બિનહરીફ
- 1 અજરાઈ તાલુકા પંચાયત : સંગીતાબેન આશિષકુમાર દેસાઈ
- 4 ભાઠા તાલુકા પંચાયત : હીનાબેન પ્રગ્નેશભાઇ પટેલ
- 4 બીગરી 1 તાલુકા પંચાયત : સીમાબેન સુરેશભાઈ ટંડેલ
- 6 બીગરી 2 તાલુકા પંચાયત : મહેશકુમાર રમણલાલ પટેલ
- 7 દેવસર 1 તાલુકા પંચાયત : જીજ્ઞાબેન અલ્પેશકુમાર નાયકા
- 8 દેવસર 2 તાલુકા પંચાયત : પુષ્પાબેન સુરેશભાઈ પટેલ
- 9 ધકવાડા તાલુકા પંચાયત : ભરતકુમાર જગુભાઈ પટેલ
- 15 માસા તાલુકા પંચાયત : જયશ્રીબેન ભાવેશકુમાર પટેલ
- 17 મેંધર તાલુકા પંચાયત : મહેશભાઈ ખાપાભાઈ હળપતિ
- 19 સરિબુજરંગ 1 તાલુકા પંચાયત : વિભૂતિબેન ભરતકુમાર હળપતિ
- 20 સરિબુજરંગ 2 તાલુકા પંચાયત : અરૂણાબેન વિમલકુમાર પટેલ
- 23 વાઘરેચ તાલુકા પંચાયત : જીનલબેન સુરેશભાઈ તળાવિયા
જલાલપોર તાલુકા પંચાયતની 5 બેઠકો ઉપર પણ ભાજપ બિનહરીફ
- 3 ભીનાર તાલુકા પંચાયત : હિતેષભાઇ ચંદુભાઈ પટેલ
- 4 બોદાલી તાલુકા પંચાયત : વનિતાબેન ચેતનકુમાર રાઠોડ
- 13 મટવાડ તાલુકા પંચાયત : વિપુલભાઈ છીમાભાઈ પટેલ
- 14 ઓંજલ 1 તાલુકા પંચાયત : હિતેન્દ્રકુમાર ગુલાબભાઈ પટેલ
- 16 પનાર તાલુકા પંચાયત : ઉપજ્ઞાબેન હિરેનભાઈ પટેલ
ચીખલી તાલુકા પંચાયતની 5 બેઠકો ઉપર પણ ભાજપ બિનહરીફ
- 5 ચીખલી તાલુકા પંચાયત : સમીર રતિલાલ પટેલ
- 16 પીપલગભણ તાલુકા પંચાયત : જાગૃતિબેન તુષારભાઇ પટેલ
- 22 સમરોલી તાલુકા પંચાયત : મુકુંદકુમાર સુમનભાઈ પટેલ
- 25 તલાવચોરા તાલુકા પંચાયત : અશોકભાઈ નારણભાઇ હળપતિ
- 26 તેજલાવ તાલુકા પંચાયત : તેજસભાઇ પ્રવીણભાઈ પટેલ
નવસારી તાલુકા પંચાયતની 3 બેઠકો ઉપર પણ ભાજપ બિનહરીફ
- 2 આમડપોર તાલુકા પંચાયત : નાનુભાઈ ભીખાભાઈ રાઠોડ
- 7 મોલધરા તાલુકા પંચાયત : ઉર્વશીબેન રાકેશભાઇ રાઠોડ
- 9 પડઘા તાલુકા પંચાયત : ભાવનાબેન રજનીકાંત રાઠોડ
નવસારી મહાનગર પાલિકાના 2 વોર્ડની બે બેઠકો પર ભાજપી ઉમેદવાર બિનહરીફ
- વોર્ડ નં. 8 ની મહિલા OBC બેઠક : જ્યોત્સનાબેન ઝવેરભાઈ પ્રજાપતિ
- વોર્ડ નં. 11 ની મહિલા OBC બેઠક : આરતીબેન ભરતભાઈ ભરવાડ
ગણદેવી નગરપાલિકાની 22 બેઠકો ઉપર પણ ભાજપ બિનહરીફ
