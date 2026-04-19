નવસારીની આમડપોર-2 બેઠક પર ભાજપના દિવ્યાંગ ઉમેદવાર બિનહરીફ ચૂંટાયા, '108' તરીકે  લોકપ્રિય

આમડપોર ગામના દિવ્યાંગ નેતા નાનુભાઈ ભીખાભાઈ રાઠોડે ફરી એકવાર પોતાની લોકપ્રિયતા સાબિત કરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 19, 2026 at 2:45 PM IST

નવસારી : જિલ્લામાંથી સંઘર્ષ, સેવા અને અડગ ઈચ્છાશક્તિની એક પ્રેરણાદાયક કહાની સામે આવી છે. આમડપોર ગામના દિવ્યાંગ નેતા નાનુભાઈ ભીખાભાઈ રાઠોડે ફરી એકવાર પોતાની લોકપ્રિયતા સાબિત કરી છે. આમડપોર-2 બેઠક પર તેઓ સતત બીજી વખત બિનહરીફ ચૂંટાઈ આવ્યા છે, જે લોકોના તેમના પ્રત્યેના અખંડ વિશ્વાસને દર્શાવે છે.

'108' નામથી ઓળખાતા નાનુભાઈ રાઠોડે પોતાની શારીરિક મર્યાદાઓને ક્યારેય અવરોધ બનવા દીધા નથી. લાકડીના સહારે ચાલતા આ નેતાએ જનસેવાનો એવો માર્ગ પસંદ કર્યો કે લોકોના દિલમાં અનોખું સ્થાન બનાવી શક્યા. તેમની જીત માત્ર રાજકીય સફળતા નથી, પરંતુ માનવીય સંકલ્પશક્તિની જીત છે.

નાનુભાઈ પોતાના રાજકીય પ્રવાસ વિશે કહે છે કે, "વિસ્તારની સમસ્યાઓ મને હંમેશા વિચલિત કરતી હતી. લોકોની મુશ્કેલીઓ હલ કરવા માટે મેં ગ્રામ પંચાયતના સભ્ય તરીકે શરૂઆત કરી."

નાનુભાઈએ પાંચ વર્ષ સુધી સરપંચ તરીકે સેવા આપી અને નવસારી તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ તરીકે પણ અઢી વર્ષ સુધી જવાબદારી સંભાળી. વર્ષ 2026માં ફરી એકવાર લોકોના સહકારથી બિનહરીફ ચૂંટાવાનું ગૌરવ તેમને મળ્યું છે. માત્ર નવમા ધોરણ સુધી ભણેલા અને 42 ટકા દિવ્યાંગ હોવા છતાં, નાનુભાઈએ પોતાની નબળાઈને શક્તિમાં ફેરવી દીધી છે. સમાજસેવાના ક્ષેત્રમાં તેમની કામગીરીએ સાબિત કર્યું છે કે દિવ્યાંગતા કોઈ અડચણ નહીં, પરંતુ પ્રેરણાનું સ્ત્રોત બની શકે છે.

દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા દિવ્યાંગોને 'વિશેષ વ્યક્તિ' તરીકે સંબોધવામાં આવે છે, અને નાનુભાઈ રાઠોડ આ વિચારને જીવંત રૂપ આપે છે. તેઓ માટે રાજકારણ માત્ર પદ પ્રાપ્ત કરવાનો માધ્યમ નથી, પરંતુ લોકોની સેવા કરવાનો માર્ગ છે.

નાનુભાઈ રાઠોડ માત્ર એક નેતા નહીં, પરંતુ સંઘર્ષ, સેવા અને આત્મવિશ્વાસના પ્રતિક બની ઉભા રહ્યા છે, જે સમગ્ર સમાજ માટે પ્રેરણારૂપ છે.

